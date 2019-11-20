حظك اليوم مع الأبراج الخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،عليك إعادة حساباتك، ولا داعي للتسرع في كل حركة تفعلها وكن أكثر هدوءًا أثناء حديثك ومناقشتك، وبخاصة في فترة الصباح، في فترة ما بعد الظهر تبدأ تشعر بالراحة، والحظ يلعب دوره فتنفذ من مشكلة كبيرة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يوم فيه كثير من الأحداث والأمور فحاول السيطرة عليها، وأن لا تكون متسرعا في تنفيذك لأي أمر تقوم به، سواء كان على الصعيد العائلي أو العاطفي، فكل الأمور تبدأ بالهدوء في فترة ما بعد الظهر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لن تستطيع التمييز إن كان هذا اليوم جيدًا أم لا، لكثرة التغييرات التي تشهدها الأحداث من حولك، مزاجيتك عالية وهي لا تفيدك بشيء، بل تعطل عليك وتفقدك بعض الفرص، وبخاصة على الصعيد العاطفي.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أيضاً اليوم أفضل، فالأوضاع تتحسن تدريجيًا منذ الصباح، وتصبح أكثر قوة ونشاطاً، في فترة الظهيرة تسيطر على أوضاعك بشكل كامل وملفت للنظر، وقد يكون لديك بعض البرامج الصاخبة منذ الظهيرة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، الأوضاع في تحسن مستمر، وعلى الأصعدة كافة، وبخاصة المالية منها، لكنك اليوم كسول جدًا، وتكاد لا تفعل أي شيء سوى الجلوس والنوم، وقد تأخذ العائلة كل وقتك اليوم.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم هادئ، هذا ما يبدو لك في فترة الصباح، لكن سرعان ما تتسارع الأحداث في فترة الظهيرة، ما يجعلك عصبياً تضغط الأحداث عليك في فترة ما بعد الظهر، ما يجعلك تخربط مواعيدك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، ليس لديك الرغبة بفعل أي شيء، وتجد نفسك متعبا وكسولاً بعض الشيء، تعاكسك الأمور بقوة في الظهيرة، ما يجعلك تكتئب، وقد يحدث تلاسن بينك وبين أحد أفراد أسرتك، فيزيدك عصبية، فحاول أن تمضي يومك إما نائماً أو خارج البيت.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تبدو قويًا اليوم ولا أحد يستطيع السيطرة عليك، فأنت تريد أن يمشي كل ما تقوله، سواء صحيحًا أم خاطئاً، قراراتك جريئة، ولكنها حكيمة وقد تستفيد بذلك على صعيد العائلة، لكن اليوم ليس بجيد على صعيد العاطفة التي توجد بها مشاكل في فترة المساء.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت غير مهتم بأي شيء حولك، لأنه ليس لديك وقت للتفكير أو إزعاج نفسك بمعالجة المواضيع، لا تكن عدوانياً وكن أكثر هدوءًا ولا تجعل عصبيتك تتلف علاقاتك مع من حولك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،ضغوطات من النواحي كافة سواء العائلية منها أو العاطفية، فكل الأمور تعاكسك وتشعر بالظلم في بعض اللحظات في الظهيرة، ما يؤثر على نفسيتك بشكل كبير. مزاجيتك تكون في أوجها في المساء، فأنصحك بعدم رؤية من تحب أو أصدقائك، لأنه لن يكون مزاجك بهادئ وقد تفتعل المشاكل.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت اليوم تبدأ بشكل آخر وباندفاع نحو التركيز على عائلتك، التي أنت مهملها منذ وقت طويل، ضغط الالتزامات العائلية يكون في أوجه في فترة الظهيرة، وتشعر بقليل من التعب، في المساء تتحسن الأوضاع لديك، لكن احذر من أن تدخل الكآبة إلى نفسك لعدم وجود ما تفعله سوى الجلوس بالبيت.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تحافظ على مظهرك وتبدأ بعناية باختيار ملابسك في الصباح، لأنك تعرف أنه ينتظرك اليوم الكثير من المواعيد والبرامج، كما أن لديك بعض المشتريات والإنفاق الكثير في فترة الظهيرة وما بعدها.

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