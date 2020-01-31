حظك اليوم مع الأبراج السبت 1 فبراير/ شباط 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 1 فبراير/ شباط 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 1 فبراير/ شباط 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،اليوم مثل قوس قزح، ففيه العديد من الألوان والتغييرات، ففي الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خال من الأحداث إلى فترة الظهيرة، وفيها مفاجآت عديدة وبخاصة على المستوى الشخصي.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،ما تزال الضغوطات وأعباء الحياة تلقي بظلالها عليك، وبخاصة في فترة الظهيرة التي تتضمن الكثير من المشكلات والشجارات مع زملائك في العمل، في فترة بعد الظهر والمساء عليك بالتزام البيت وعدم الخروج منه.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يكفيك حماقات، وحاول أن تعرف ماذا تريد، ولا تحاول أن تثبت رأيك وهو خاطئ وخارج تماماً عن الحكمة، ففي فترة الظهيرة تخسر فرصة أو شيئاً تندم عليه كثيراً، وذلك لأفعالك وقراراتك المتسرعة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تبدأ بعزيمة هابطة في هذا الصباح، وتبدأ نهارك ببطء شديد، ما قد يجلب لك بعض الانتقادات من المحيطين بك. تشعر بالقوة والشجاعة في فترة الظهيرة وما بعدها، ما يجلب لك التقدم على المستوى العملي.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يوم آخر صعب عليك، فنصيحة هذا اليوم اترك نفسك ولا تمشي عكس التيار، فالأمور لن تسير بصالحك وعصبيتك تصل إلى أعلى مستوياتها في فترة الظهيرة، حيث التعب وضغط العمل في فترة المساء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء ، الأعمال كثيرة هذا اليوم وقد لا تجد الوقت لحك رأسك والقيام بخصوصياتك، وبخاصة على صعيد العائلة، فلذلك لا ترتبط بمواعيد شخصية هذا اليوم حتى في فترة المساء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت منذ الصباح عصبي ومنذ فتح عينيك من اليوم وتكون في حالة استنفار عليا، لكن لا تقلق فلن يطول نهارك على هذا المنوال، بل تتحسن الأمور تدريجياً خلال النهار.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، كن أكثر سلاسة في التعامل مع غيرك هذا اليوم، لأنك تصر على رأيك بشكل منفر وعنادك لا مثيل له، جاذبيتك تزداد لدى الجنس الآخر في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لن تجلس في مكان أكثر من خمس دقائق وذلك للعمل الكثير الذي ينتظرك منذ الصباح، لكنك مع هذا سعيد ومبتسم إلى أبعد الحدود، مناقشة كلامية في فترة ما بعد الظهر بينك وبين زملائك في العمل لكنها لن تؤثر عليك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،احذر فأنت تمشي على خيط رفيع، فالأوهام تحجب عنك الرؤيا الصحيحة، خفف مزاجيتك وحاول أن تركز على ما تفعله هذا اليوم، ولا تكن مهملاً وعجولاً في كل عمل تفعله.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،إحساسك بالقوة ما يزال مسيطراً عليك، فحاول استغلال هذا اليوم لتسيير أمورك العملية التي تشهد تطوراً ممتازاً هذا اليوم، وبخاصة أنك تدخل في جدال مع رئيسك بالعمل تكون أنت الرابح في النهاية لما أديت من عمل جيد في الفترة الماضية، المساء يكون هادئاً ويخلو من الأحداث.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الأمور المالية هي الأكثر سيطرة على تفكيرك، فأنت تعاني من ضائقة مالية خانقة وذلك للإسراف خلال الأيام الماضية، في فترة ما بعد الظهر قد يؤثر بك خلاف مع من تحب، ما يؤدي إلى تغيير مزاجك الهادئ منذ الصباح.