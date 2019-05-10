حظك اليوم مع الأبراج السبت 11 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 11 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 11 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تقوم بالتخطيط للكثير من الأمور اليوم ودماغك يعمل كالآلة، لأنه يوجد لديك الكثير من الأعمال والمخططات للقيام بها في فترتي ما بعد الظهر والمساء. لكن المفاجآت والأحداث الطارئة في فترة ما بعد الظهر، تحول دون فعل أي شيء من هذه الأمور، ما يجعلك عصبيًا ومزاجياً بعض الشيء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مشكلة عاطفية أو شجار بينك وبين شريك حياتك، تبدأ به نهارك مما يجعلك عصبيا طوال اليوم. لكن عليك أن تشكر العمل، فلكثرته يجعلك تنسى قليلاً من أوجاع قلبك، في المساء الأوضاع تصبح أفضل، وقد يكون لديك بعض البرامج المفاجئة التي قد تستمتع بها.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،من جيد إلى أفضل فأنت تتصدر قائمة الأبراج لهذا اليوم في سيطرتك على أمور حياتك العملية والشخصية، ثقتك بنفسك وإصرارك على الوصول إلى أهدافك ومراجعة أخطائك هي أهم ما تركز عليه في فترة الظهيرة وما بعدها.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 9 أيار/ مايو 2019

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 8 أيار/ مايو 2019

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،عليك باجتياز فترتي الصباح والظهيرة، فهما تعدان من أصعب فترات هذا النهار عليك، وبخاصة أن ضغوطات العمل لا تفارقك وشعورك بالتعب والعصبية ما يزال يلازمك. في فترة ما بعد الظهر تنقلب أوضاعك رأساً على عقب، وتبدأ أمورك بالتحسن.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،عليك بالإسراع بفعل ما تريد، وتسيير أعمالك وتقديم امتحانات أو أي شيء يهمك في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر، لأنه بعد ذلك تعاكسك جميع الأمور، وتشعر بالكآبة والملل وعصبيتك تأخذ مجالا كبيراً من تصرفاتك مع الآخرين.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،عليك الحد من جرأتك وتهورك في الصباح، ولا داعي للرد السريع والعصبي على كل من يوجه لك كلمة أو سؤالاً. قد يبدو هذا اليوم ضاغطاً في فترتي الصباح والظهيرة، لكن الأمور تبدأ بالتحسن في فترتي ما بعد الظهر والمساء، وبخاصة على نفسيتك وتعاملك مع الآخرين.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يوم هادئ جداً، ولا يوجد به أحداث تذكر، لكنك سعيد بهذه الأوضاع لأنك تحتاجها، كلمتك لن تصير اثنتين، وذلك لرأيك الحكيم في عملك، ما يجعلك تحصد نظرات الإعجاب من عيون رؤسائك. المساء قد يغير مزاجك لسوء تفاهم قد يحدث بينك وبين أحد المقربين منك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ضغوط عملية ما تزال ترافقك منذ يوم أمس، وأنت لا تستطيع أن تعطي اهتماماً لأمورك الشخصية، وبخاصة صحتك التي قد تكون تحت الضغوطات في فترة الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر تبدأ بإهمال عملك والتأفف من كل الأمور حولك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،هانت فالصبر فقط على فترتي الصباح والظهيرة، اللتين تعدان آخر ما تبقى من العاصفة، التي أثرت عليك منذ يومين، الأمور تبدأ بالتحسن الطفيف في فترة ما بعد الظهر، لكن يبقى مزاجك دون المستوى المطلوب، تفضل البقاء في البيت في المساء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تبدأ نهارك بداية طبيعية وجيدة وتسيطر على أعمالك بشكل جيد، شخصيتك تثبت وجودها ورأيها على الآخرين حولك، استغل فترتي الصباح والظهيرة لتسيير أعمالك، لأنه في فترة ما بعد الظهر تنقلب الموازين، وقد لا تجد الوقت لعمل أي شيء، الكآبة والملل قد يسيطران عليك في فترة المساء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لا تستطيع الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، النشاط يدب بك ويجعلك تقوم بكل أعمالك المتأخرة، لا تجعل عصبيتك تخرج في كل دقيقة في فترة ما بعد الظهر، وتأنّ في كل شيء تفعله أو تنتظره.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الدوامة التي تعيش بها منذ أيام، والتعب الجسدي الذي أصابك من قبل يبدأ بالانحسار هذا اليوم، لكن عليك احتمال فترتي الصباح والظهيرة اللتين بهما كثير من التساؤلات والاستفسارات التي قد تتعرض لها من قبل شخص مسؤول عنك، في فترة ما بعد الظهر يبدأ الحظ يلعب معك.

المزيد من الأبراج:

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2019 من ماغي فرح