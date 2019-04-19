حظك اليوم مع الأبراج السبت 20 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا اليوم السبت 20 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 20 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، الكسل هو عنوانك اليوم، فحاول أن تكون أكثر نشاطاً، ولا تجعل عقلك يفكر في أمور أخرى لا داعي لها، في فترة الظهيرة لديك الكثير من المواعيد التي ستجعلك مضغوطاً، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بالاستعداد للمساء، فلديك ليلة لن تنسى، وذلك لجاذبيتك التي لا تقاوم من الجنس الآخر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم رائع وتشعر به بالرضا، ففي هذا اليوم ترى ابتسامتك عن بعد، فأنت نشيط وتريد أن تنجز جميع أعمالك المتأخرة، فالضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، المساء له نكهة خاصة بالنسبة إليك، فأنت تسعى لأن ترفه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يوم تزداد به عليك الأعمال وتبدأ نهارك بالعصبية والسرعة للانتهاء من الأعمال المتراكمة أمامك، في فترة الظهيرة قد لا تتمكن من إقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترًا، بعد الخامسة مساء تتحسن أوضاعك، وتلتفت إلى أمورك العائلية والشخصية، ليلة جيدة لقضائها مع العائلة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت عاطفي واليوم زادك عاطفة أكثر، فغالبية مواليد السرطان يأخذون إجازة اليوم للاهتمام بأمورهم العائلية والشخصية، يوم هادئ في فترة الظهيرة، ويزداد حركة في فترة ما بعد الظهر، في فترة المساء تمتنع عن الخروج من البيت لإقرارك بقضاء هذه الليلة مع العائلة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تبدأ نشيطًا ومنكبًا على دعم أعمالك، قد تصيبك المزاجية والعصبية في الصباح، لأمر حدث أمامك ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول بك هذا الأمر، فعند الظهيرة هناك خبر سار قد يجعلك تطير فرحًا ويحسن من الأجواء حولك، انتبه إلى أوضاعك المالية في فترة المساء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، انتهى الكابوس الذي كنت تعيشه، فاليوم تلاحظ الفرق، وبخاصة أنك تبدأ نهارك بابتسامة عريضة ونشاط، الأعمال هي الأكثر استفادة من شخصيتك ولإنهاء أعمالك المتراكمة، أنت أكثر الأبراج تفاؤلا اليوم، فجرب حظك في المساء فقد تربح مبلغا لا بأس به.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، وضعك لا يسر عدوًا ولا صديقًا، فاليوم لن تطيق الحديث مع أي شخص حولك، وبخاصة زملاءك في العمل الذين سيرونك مشاكساً بعض الشيء، حاول الخروج من العمل في فترة الظهيرة، لكي لا تتواجه مع أحد، ولكي تقلل المشاكل التي يمكن أن تحدث.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم هادئ جدًا، لكن في فترة الصباح فقط، ولكن بعد ذلك وكأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك والعمل لن يتركك بحالك، لكنك تكون ناجحا وستسير الأمور كما تريد.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،انتبه إلى أفعالك، فلا تجعل تهورك يقودك إلى نهايات مغلقة، ففي الظهيرة قد تتهور في تصرف تندم عليه ندما قويًا، وتحديدًا بما يخص العمل، أما في المساء فتنتظرك ليلة جيدة قد تكون مكتئباً في أولها، لكن الأوضاع ستتحسن في النهاية، والفضل في ذلك إلى أصدقائك أو حبيبك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، من المؤكد أنك متحمس جدًا اليوم، وتصحو وأنت مبتسم، لأن الكثير من الأمور الرائعة تنتظرك منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، لكن بعد ذلك تهدأ الأمور بشكل يجعل الكآبة تدخل إلى قلبك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، قد تكون هذه الكلمة الأفضل لوضعك اليوم، فالتسلط الذي يرافق كلماتك يجعلك غير محبوب ضمن نطاق العمل أو بعلاقتك مع من تحب، تحاول فرض أمور على من حولك في المساء، لكنك لا تنجح بذلك ما يجعلك تشعر ببعض العصبية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، يوم حزين قد لا يسرك، فالضغوطات النفسية والتفكير والمشاكل تتكفل بإفساد نهارك منذ الصباح الباكر، لديك الكثير من الأعمال والضغوطات في فترة الظهيرة وما بعدها. الهدوء يخيم حولك في فترة المساء، ما يخيب آمالك بالخروج لإمضاء وقت ممتع، عليك بأخذ حذرك على صحتك.

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