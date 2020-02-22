حظك اليوم مع الأحد 23 فبراير/ شباط 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 23 فبراير/ شباط 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 23 فبراير/ شباط 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات، قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيرًا بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك. كًم الطاقة التي بداخلك حاليًا تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق أحلامك. لا تنجرف وراء تلك الأفكار.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تستعجب حاليًا من مدى سهولة الأمور؛ استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعدًا لمواجهة أوقات أكثر توترًا عندما تصعب الأمور.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الآن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد. يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي. من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس – انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد، ونتيجة لذلك، قد تمر بتغييرات في الحياة المهنية وفي الحالة الصحية، وأيضًا في الحياة العاطفية. لذلك، ابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة واسرع في العمل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.

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