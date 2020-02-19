حظك اليوم مع الخميس 20 فبراير/ شباط 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 20 فبراير/ شباط 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 20 فبراير/ شباط 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،مع طاقتك وحماسك اللذين اكتشفتهما حديثًا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،في العمل، قد تكون أنت السبب في الخلافات، فلا تطلب الكثير من نفسك ومن زملائك، وعندئذ سوف يصبح ممكنًا أن تتقدم بشكل أفضل. الوضع ليس أحسن حالاً بالمنزل، فأنت تدور للخلف سريعًا معاديًا الآخرين.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لا يجب أن تتبنى مسئوليات كثيرة، مهما كانت المغريات. يجب أن تركز على الأمور الأهم بالنسبة لك، وإلا فسوف تعرض نفسك لخطر أن تطغى عليك هذه الأمور. إذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحًا واطلب مساعدة الآخرين.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الأشخاص المهمون في حياتك يراقبون ويتابعون مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك الاستفادة من هذا التأثير والتزم بالمهمة بثقة! اقترح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُقنع، لكن في ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة الغرور لن يساعد الرصانة قد تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية.

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