برج الدلو هو البرج الحادي عشر في ترتيبه من الأبراج، وتمر الشمس في برجه من اليوم العشرين من شهر كانون الأول / يناير إلى اليوم الثامن عشر من شهر شباط / فبراير.

ويمتاز برج الدلو بأنّ عنصره الهواء، ورمزه هو الدلو، ورمزه الصيني هو النمر، واستقطابه إيجابي، وطبيعته نظري، والكوكب الذي يؤثر عليه كوب زحل، وكوكب أورانوس، والبرج المعاكس له هو برج الأسد، ولونه المفضل هو اللون الفيروزي، وحجر حظه هو حجر الفيروز.

وتتصف امرأة برج الدلو بأنها متناقضة في كافة الميادين والجوانب، ورقيقة في الحب، وخجولة، ومهذّبة، وجذّابة، وساحرة، وغامضة، ومخلصة، وجميلة، وأنيقة في ملابسها وتنسيق الألوان، وعاطفية، ولبقة في التعامل، ومتكتمة، وذكية، وليست غيورة، وقراراتها سريعة ومفاجئة، ولا تقع في الحب بسهولة، وتقدّس الحرية، والصداقة المتعدّدة، ومشاريعها.

وكما أن المال بالنسبة لها من الأشياء الثانوية، وتحب التنقل السريع من موضوع إلى موضوع آخر، وتكره الشك، والغيرة، وحب السيطرة والتملك، والرهن، وهي أم مضحّية تحب أولادها وترعاهم، وكثيرة التعلّق بهم، أما على صعيد الحب فهي تجمع بين الإخلاص وقلة الاهتمام، والطلاق بالنسبة لها أمر سهل.

ما هي نقاط ضعف إمرأة برج الدلو؟

إمرأة برج الدلو عنيدة، متحفظة، تكتم مشاعرها، غريب الأطوار في بعض الأحيان، ومزاجية.

وتُعتبر رفقة المرأة الدلو ممتعة لانه لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، لكن وان كانت هذه الصفة ايجابية يمكن ان تتحوّل الى سلبية لانه يصعب الاتكال عليها، كما انها لا تصل الى الموعد على الوقت، كذلك يصعب التنبؤ كيف ستكون ردة فعلها باي موقف.

وأيضاً تميل إمرأة برج الدلو إلى اختلاق القصص والروايات خدمة لمصلحتها، أما إذا كرهت شخصاً ما فهي ترى كل الأفعال الصادرة عنه سيئة للغاية ولا يمكن تقبّلها، وهي أنانية في بعض الأحيان وتقدّم مصلحتها الشخصية على مصالح الآخرين.

وكذلك قد تتعاطف مع احد زملائها ثم تنقلب سريعاً عليه بدون أسباب واضحة، والسبب يعود الى حالتها النفسية ومزاجيتها وميلها للتحكّم بالاخرين، وتنتقد وتسخر من المحيطين بها دون أي رعاية لمشاعرهم، لكنها في الوقت نفسه تكره ان يتمّ انتقادها ولا تتقبّل الهجوم.