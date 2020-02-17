ما هي نقاط القوة عند برج الدلو؟ ونسبة الذكاء عند الرجل والمرأة!

برج الدلو يبدأ تاريخ ميلاده من 20 يناير إلى 18 فبراير، ويتميزبصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ويحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، متمسك برأيه في النقاشات، إلا أنه اذا شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه وصحة رأي شريكه في النقاش.

أصحاب هذا البرج من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية، إلا أنّ صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين لهم، وتجعلهم لا يرون خصالهم الأخرى.

ويمتلك مواليد برج الدلو مجموعة من نقاط القوة التي تميزهم عن غيرهم والتي من أبرزها:

1- الصراحة: يتميز مواليد برج الدلو بالصراحة والوضوح فهم يعبرون عن آرائهم بصدق كبير كما يظهرون ما بداخلهم بعفوية وهو ما يجعلهم أكثر تأثيراً وموضوعية من غيرهم.

2- القوة: يتمتع مواليد برج الدلو بشخصية قوية وطموحة فهم يجيدون التعامل مع المواقف الصعبة كما يتسمون بالعناد والإصرار خاصة عندما يتعرضون لضغوطات من قبل الآخرين.

3- الاجتماعية: يمتلك مواليد برج الدلو شخصية ودودة ومحبوبة فم أشخاص ذو طبيعة انسانية يشعرون دائماً بمعاناة وظروف غيرهم ويعملون على مساعدتهم بكل اخلاص واندفاع.

4- المرح والإيجابية: يمتلك مواليد برج الدلو طبيعة متفائلة وشخصية مرحة ومغامرة حيث تمر حياتهم عبر سلسلة من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة.

5- الحدس القوي: يتميز مواليد برج الدلو بدقة الملاحظة فهم يمتلكون نظرة ثاقبة كما يتمتعون بحدس قوي ونادر.

6- الثورة الفكرية: يفضل مواليد برج الدلو دائماً كل ما هو جديد كما يبحثون عن الحداثة والتجديد ويرفضون كل ما يتعارض مع أفكارهم ومعتقداتهم فهم يحلمون دائماً بتغير الواقع ويمتلكون القدرة على إقناع الآخرين بآرائهم وأفكارهم.

7- الفضول وحب الاستطلاع: يميل مواليد برج الدلو إلى اكتشاف المجهول والبحث في خفايا واسرار الأمور فالحياة لديهم هي عبارة عن لغز وسر كبير يتطلب الحل؛ لذلك فهم يسعون دائماً وراء كشف هذا السر.

ما هي نقاط ضعف إمرأة برج الدلو؟

نسبة ذكاء رجل برج الدلو

يتميز رجل برج الدلو بالذكاء والطموح، وكما يمتلك شخصية اجتماعية ويجيد إيصال آرائه وأفكاره، ويتمتع الرجل الدلو بقدرة هائلة على التخطيط للأمور ويساعده ذلك على تلاشي الوقوع في الخطأ كما يزيد من احتمالية نجاحه خاصة في الأعمال الهامة والدقيقة.

نسبة ذكاء أنثى برج الدلو

يبرز ذكاء أنثى برج الدلو في قدرتها على التركيز في أكثر من أمر في ذات التوقيت، وكما تتميز بدقة الملاحظة وسرعة البديهة، وتكمن قوة المرأة الدلو في ثباتها الإنفعالي فهي تجيد السيطرة على مشاعرها وضبط انفعالاتها خاصة في المواقف الصعبة كما تتميز بالصمود ولا تسمح للآخرين بإيذائها أو التحكم بها.

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