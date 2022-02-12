اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 13 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 13 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 13 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، يا عزيزي أنت تتفاجأ بمكالمة من صديق قديم جدًا، وسوف تلتقيان سويًا وتتبادلان الاحاديث والذكريات، تشعر بالسعادة الراحة بعد هذا اللقاء، وفي الصعيد المهني تشعر بالرضا حول ما تقدمه وتزداد ثقتك بنفسك بعد الاشادات الكبيرة التي تصلك من مديرك في العمل، علاقتك مع شريك حياتك تمر بمنعطف خطير، انتبه لصحتك واشرب الكثير من الماء. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،تتصرف اليوم على غير طبيعتك، حيث انك سريع الانفعال وتشعر بالتوتر، كما ان مزاجك سريع التقلب في هذه الفترة، من الافضل الابتعاد عن اي مواجهات او خوض اي نقاش، لا تتسرع يا عزيزي برج الثور في اي قرار هذه الفترة، فانت ليس على طبيعتك، الامور العائلية تزيد من حالة التوتر لديك، انتبه لأهلك وكن هادئاً.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، اليوم يوم غير جيد، أنت تشعر بعدم الرغبة للقيام باي مشروع او مهمة في العمل، قد تتسبب حالتك النفسية هذه بتاخير تسليمك الكثير من الاعمال المطلوبة منك مما يضعك في موقف غير جيد ابدًا، ابتعد عن التصرف بجفاء وبرود مع شريك حياتك، في النهاية لا ذنب له بكل ما تشعر به فهو يحاول اسعادك، انتبه لمنطقة القولون العصبي.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،أنت تخوض حرب كبيرة يا عزيزي مع عدد من الأشخاص في العمل، الكثير من الامور تشغل تفكيرك في هذه الفترة، تشعر بأنك تعرضت للظلم وتحاول ان تحصل على حقك، ابذل قصارى جهدك من اجل البدء بمشروع جديد سواء شخصي او في العمل أنت بحاجة للخروج من الحالة النفسية التي تعيشها، انتبه لمعدتك من نزلات البرد في فصل الشتاء.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، أنت فترة جيدة في العمل يا عزيزي برج الأسد، أنت تشعر بالاستقرار وتتخلص من الافكار السلبية التي رافقتك في وقت سابق، تكثف اتصالاتك بدائرة معارفك من اجل البدء بمشروع شخصي لطالما حلمت به، عليك الموازنة بين احلامك وعملك حتى لا يؤثر أي منهما على الآخر، يكشف لك صديق اخبار مهمة عن صديق مشترك بينكما، انتبه لمفاصلك من البرد البارد.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي تتنافس في هذه الفترة مع عدد من الزملاء من أجل الحصول على منصب جديد، عليك ابتكار افكار جديدة من اجل التفوق عليهم والحصول على هذه الفرصة المميزة التي كنت تحلم بها سابقًا، عليك الاعتذار لاحد المقربين بسبب تصرفاتك السيئة معه خلال الفترة الماضية، صحتك جيدة وأنت تهتم بها جيداً.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي برج الميزان عليك الانتباه لبعض التفاصيل التي تحدث في العمل، لا تستخف اي مشكلة او عقبة تواجهك في هذه الفترة واعمل على حلها مهما بدت لك تافهة ولا تستحق التفكير، تتلقى الكثر من الاقتراحات والعروض بالخروج في رحلة او سفر من قبل عدد من الاشخاص ادرس جميع الخيارات الممكنة ثم قرر، انتبه لملابس أن لا تكون خفيفة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،يا عزيزي العقرب عليك الاعتدال في تعبيرك عن مشاعرك سواء الايجابية او السلبية، المبالغة في ردة فعلك تجاه اي امر قد تجعلك تخسر بعض الاصدقاء، بالنسبة للعمل فالامور هادئة ولا تحمل اي مفاجات وهو امر يسعدك خاصة انك منشغل بالعديد من المشاكل العائلية التي تسبب لك التوتر والانزعاج، انتبه لمنطقة المعدة وابتعد عن التدخين خصوصاً هذه الفترة.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، أنت تعيش فترة من العصبية والتوتر وذلك بسبب قلقك الدائم على اسرتك وصحتك خاصة مع انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية، قد تشهد الفترة المقبلة بعض التغيرات الايجابية في حياتك، تشعر بالراحة بسبب هذه التغييرات، تحاول التقرب من أحد الاشخاص وتشعر بانجذاب كبير نحوه، انتبه للكبد والكلى واعمل فحوصات كل 3 اشهر للاطمئنان.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، يا عزيزي برج الجدي، حاول ان تستغل اليوم من اجل الاسترخاء فالفترة المقبلة في العمل مليئة بالاجتماعات والنقاشات والقرارات الهامة، تتمكن من ايجاد حلول لبعض المشاكل في العمل وتحظى باشادة واسعة بين زملائك، عليك ان تجيب الشريك على كل التساؤلات التي طرحها سابقًا من اجل ان تريحه من الشكوك، ابتعد عن المخالطة الكورونا منتشرة هذه الأيام بكثرة.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، اليوم سوف تواجه مشكلة في التركيز على امر مهم بسبب الكثير من المهام والمشاكل التي تواجهها في هذه الفترة، عليك ان لا تستعجل باي قرار في هذه الفترة، من الجيد ان تقضي وقت في الراحة من اجل تصفية ذهنك والعودة إلى ضجة العمل وانت بطاقة جيدة، تتلقى الدعم المعنوي من شريك حياتك، انتبه من البرد ومن تساقط الثلوج حاول ان ترتدي ملابس ثقيلة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، أنت في فترة جيدة من أجل تطوير قدراتك ومهاراتك بالعمل مبروك، أنت شخص طموح وتسعى بشكل دائم للتطور، تتمكن من اثبات نفسك اكثر واكثر في العمل، حاول ان لا تشتت تفكيرك بأكثر من مهمة واحدة، انتبه لصحتك في هذه الفترة، لا تتردد بدعم احد الاصدقاء المقربين منك الذي يمر بمشكلة، ابتعد عن المخالطة وحاول الالتزام بوضع الكمامة.

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​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022