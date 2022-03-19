اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 20 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 20 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 20 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، من الناحية الصحية أنت تعاني من برودة في الجسم ورشح بسيط وكسل من الأفضل أن تبقى في المنزل أن تفحص كورونا لسلامة عائلتك وأصدقائك، أما من الناحية المهنية أنت تبذل مجهود كبير في العمل ومديرك يفرح كثيراً من أجل اجتهادك والتزامك بالعمل، اما عاظفياً أنت تملك صداقات كثيرة مما تؤثر على وضعك مع شريك حياتك حاول أن تخفف هذه العلاقات وتهتم به أكثر.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، من الناحية الصحية أنت تعاني من لفحات برد متكررة حاول ان تلبس ملابس ثقيلة عند الخروج من المنزل ولا تنسى شرب الأعشاب مثل الزنجبيل والقرفة فهي تشعرك بالفء، أما من الناحية المهنية سوف تناقش تفاصيل العمل مع عدد من أفراد العائلة والزملاء،لذلك عليك ترتيب أمورك في مكان العمل ويجب أن تحاول أخذ إجازة من مكان العمل من أجل إنجاز بعض المهام المنزلية التي تراكمت عليك، من الناحية العاطفية إن علاقتك جيدة جدًا مع شريك حياتك لكن تشعر بقليل من الملل معه.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، من الناحية الصحية تعاني من حموضة في المعدة حاول أن تعالجها فوراً حتى لا يتفاقم الوضع، التزم بشرب الماء وخفف من الأملاح، من الناحية المهنية أنت ملتزم بأوقات الدوام وتشتغل جيداً لكنك تشعر بالملل والروتين من العمل حاول أن تأخذ إجازة للترفيه عن نفسك، أما من الناحية العاطفية أنت وشريك حياتك على خلاف بسبب موضوع عائلي حاولا حله فوراً قبل أن يتفاقم.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، من الناحية الصحية تشعر في تحسس يزعجك في منطقة العين حاول أن تلتزم بوضع قطران العين وحتى تحمي عينك من الجفاف، من الناحية المهني أن اجتماعي وتحاول أن تكون لطيف مع جميع موظفين الشركة لكن حاول أن تلتزم بمواعيد الدوام أكثر ولا تهمل الرد على الإيميلات، اليوم أنت على موعد غرامي مع حبيبك سوف تشعر بالاستمتاع معه وسوف تشعر بالسعادة حاول أن تعيش اللحظة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، من الناحية الصحية أن تعاني من صداع شديد بسبب قلة الماء وكثرة التدخين، تشغل بالك في هذه الفترة قضية كبيرة، تبذل مجهود كبير بسبب هذه القضية، عليك أخذ قسط من الراحة بعد أن تنتهي منها خاصة انك بذلت مجهود كبير، تتميز بالقيادية والحكمة في محيط العمل، تتلقى إشادات واسعة من قبل رؤسائك، عليك الانتباه إلى صحتك في هذه الفترة

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،انت شديد الكسل اليوم، تتراكم الكثير من المهام عليك بسبب هذا الكسل، انتبه وحاول إنجاز كل ما يطلب منك حتى لا تجد نفسك في مأزق، يطلب منك احد افراد اسرتك او صديق مقرب خدمة مهمة بالنسبة له، توافق على مساعدته فورًا فأنت انسان تحب دعم ومساعدة الآخرين وهذا ما يجعلك مميز

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،تتمكن من إبراز مواهبك واستعراضها بشكل مناسب في العمل، تحقق الكثير من أحلامك في هذه الفترة، قد تعمل لوقت متأخر في الايام القادمة بسبب كثرة العمل عليك، لا تنسى ان انشغالك في العمل يساعدك على تخطي المشاكل النفسية التي عانيت منها في الفترة الماضية، الشريك يدعمك

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،استغل اجازة نهاية الأسبوع المقبلة بالراحة والتأمل، كان اسبوع حافل جدًا بالمهام والأعمال الموكلة اليك، قد تصلك بعض المعلومات أو الكلمات المنقولة عن شخص مقرب منك، تشعر بالصدمة بسبب ما قاله، لكن عليك المواجهة والتأكد مما وصلك، تحاول تطوير نفسك من خلال الدورات التدريبية

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، من الناحية الصحية تشعر بدوخة خفيفة لكن لا تقلق ما عليك سوى الراحة وحاول أن تلتزم بتناول غذاء صحي، أما من الناحية المهنية أنت ملتزم بأوقات الدوام لكن تشعر بالملل من زملاء العمل ولا تريد التكلم مع أي أحد، تريد الهدوء، أما عاطفياً سوف تذهب في موعد غرامي مع حبيبك حاول أن تهتم به وتكون رومانسياً أكثر.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،عليك ترتيب أمور العمل والمنزل على أن لا يتعارض أي منهما مع الآخر، جدولك مزدحم بالعديد من الأعمال، تفكر بطلب المساعدة من بعض الأشخاص المقربين منك، يجب عليك ايضًا التخطيط جيدًا للوضع المادي الذي تمر به، انتبه لمصاريفك ولا تبادر بشراء شيء لست بحاجة له

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،بالرغم من حرصك على إنهاء الكثير من الامور اليوم إلا أنك لن تتمكن من إنجازها في الوقت المحدد، لا تدع هذا الأمر يؤثر عليك بشكل سلبي، هناك أمر لا يسير كما تمنيت ابدًا، مما قد يشعرك بالانزعاج الشديد، تخطط للسفر في الفترة المقبلة وتعمل بكل طاقتك من اجل هذا المشروع

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب الماء لأنك تعاني من التهابات ولا تنسى شرب الشعير وماء البقدونس وتخفف من الأملاح، أما من الناحية المهنية أمورك جيدة لكنك مشغول جداً لا يوجد لديك الوقت الكافي للتعرف على زملاء العمل حاول أن تخفف من توترك واسترخي اسمع موسيقى، أمورك المالية ممتازة، أما من الناحية العاطفية سوف يصلك رسالة من حبيب قديم يشعرك بالسعادة والفرح وتجددان العلاقة.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎