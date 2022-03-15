اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 16 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 16 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 16 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،في هذه الفترة سوف تشهد الكثير من المشاكل والضغوطات في مكان العمل وخصوصاً بعد وضع الكثير من القرارات التي تصعب من بعض الأمور، يفكر شريك حياتك بمفاجأتك في عيد الأم، عليك أن تكشف له عن سعادتك وتشكره على هذه البادرة اللطيفة، لا تتصرف بأنانية مع شريكك فهو يحاول بذل قصاى جهده من أجل سعادتك، انتبه لصحتك جيداً، وحاول أن تهتم بصحتك أكثر خصوصاُ المفاصل.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،سوف تتعرض لوعكة صحية من الممكن أن يكون سببها اصابتك بفيروس كورونا انتبه في هذه الأيام وابتعد عن المخالطة، أنت تشعر دائماً بأنك غير محبوب ومستهدف من قبل زملائك في العمل، حاول التخلص من نظرية المؤامرة التي تقنع نفسك بها حتى لا تتعب نفسك وجسمك، قد تكون المشكلة من جانبك، عليك التعاون مع زملائك في العمل وتحسين علاقتك بهم وحاول أن تخفف من النميمة.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،أنت تعاني من مشكلة في الرئة حاول أن تتأمل وتعمل تمرينات شهيق وزفير وابتعد عن التدخين، سوف تبرز بشكل كبير في مكان العمل بالفترة المقبلة، سوف تصبح النجم الأول في شركتك والموظف الأهم لدى مدير الشركة، يفكر رئيسك في العمل عرض عليك المزيد من المسؤوليات لثقته الكبيرة بك، يجب عليك ترتيب امورك والبدء بالتفكير بوضع خظة تلتزم بها من أجل ادخار بعض الأموال لبدء مشروعك الخاص، حاول أن تدلل شريك حياتك أكثر وتهتم به.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،صحتك جيدة يا عزيزي حاول أن تشرب الماء بكثرة وتتناول الخضار والفواكة ولا تكثر من الأكل الجاهز، هناك شخص يزعجك بشكل كبير بمكان العمل، تشعر بانه يتربص بك ويحاول تصيد اخطائك من أجل التخلص منك بالعمل، هدوئك وطريقة تعاملك مع الموقف جيدة حيث ان عدم مبالاتك وادائك الرائع سينقذانك من هذا الشخص وستنقلب الأمور لصالحك ضده، وسيقع في الحفرة التي حفرها لك، أنت وشريك حياتك في حالة عشق وغرام انتبه له أكثر.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،يا عزيزي انتبه للقولون والتزم بنظام غذائي مناسب لك ولمعدتك، عليك استغلال ذكائك ودهائك في هذه الفترة في مكان العمل، أنت تتمكن من أن تثبت نفسك بشكل أفضل، قد تضطر لسحب بعض الأموال من التي ادخرتها سابقًا لأمر مهم، حاول أن لا تبالغ في المصاريف، والانتباه إلى المدخرات، ينتهي الخلاف بينك وبين شريك حياتك حيث تسعيان للاحتفال سويًا في عيد الأم.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،أنت تعاني من قرحة في المعدة، حاول أن تلتزم وتبتعد عن البندورة والكافيين والأطعمة الجاهزة، اشرب بابونج وأكثر من شرب الماء، سوف تبادر لتقديم الكثير من الاقتراحات والأفكار في مكان العمل، هذا تصرف ذكي من أجل الحفاظ على عملك ولفت أنظار المدير إليك، لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، سوف تصلك الكثير من الرسائل المميزة والمكالمات الايجابية في هذه الفترة، هناك فترة جيدة على الصعيد الاجتماعي وتشعر بالراحة اهتم بعائلتك أكثر.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،حاول أن تشرب عصير برتقال أو ليمون بشكل يومي في فصل الشتاء لتجنب نزلات البرد، انتبه لادائك في مكان العمل وحاول أن تعمل على الحفاظ على تركيزك بشكل أكبر حتى لا تقع في الأخطاء، أنت تتمكن من التعامل مع التحديات التي تواجهها، عليك مناقشة تفاصيل علاقتك بالشريك خاصة بعد ما مررتما به في الفترة الأخيرة، عليكما وضع النقاط على الحروف والعمل سويًا على علاقتكما لتنجح وتمشي كما كانت من قبل.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،تعاني من التهاب في المفاصل حاول أن تلتزم بأخذ فيتامين د، أنت تشعر بالضغط الشديد بسبب إصابتك بالإرهاق نتيجة لما تمر به في الوقت الحالي، يجب أن تخفف من عنادك وتحاول الاستماع لأراء ونصائح من حولك خصوصاً أولئك الذين تثق بهم، يجب أن تصبح أكثر مرونًا، كما يجب عليك البدء بالتخطيط لمستقبلك وتعويض خسارتك، أنت وشريك حياتك سوف تذهبا إلى سهرة عائلية استعد لها.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،منذ الصباح وأنت تعاني من صداع والتهاب في الحلق حاول أن تلتزم المنزل وتأخذ الأعشاب، أنت تملك طموح كبير لا يمكن لأي شخص ايقافه، تدق كل الأبواب من أجل تطوير نفسك في مكان العمل وخاصة فيما يتعلق بالمجال المالي، حاول أن تبتعد عن نقاشات أو مهارات قد تجعلك تقع في المشاكل، أنت بحاجة لفترة من الهدوء وراحة البال حاول أن تتأمل أو تجلس لوحدك كل يوم نصف ساعة على الأقل.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،التزم الكمامة وابتعد عن المخالطة لأنك على الأغلب سوف تصاب بفيروس كورونا، هناك من يحاول أن يعرقل اعمالك ويفقدك ثقته بنفسك من خلال التقليل بما تقوم به، لا تسمح لأي شخص بأن يتحدث عن أعمالك بالسوء أو الاستهانة بما تقوم به، إن مزاجك كثير التقلب في هذه الفترة، سوف تشعر أنك فاقد السيطرة على انفعالاتك، سوف تذهب أنت وشريك حياتك إلى نزهة حول الطبيعة حاول أن تستمتع.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،أنت تعاني من صداع شديد حاول أن تذهب إلى دكتور لتحل هذه المشكلة وخصوصاً في فصل الشتاء يكون الصداع قوي، أما من الناحية المهنية مسارك المهني في وضع جيد جدًا لا تقلق، قد تتلقى فرصة عمل جديدة، أو ترقية أو مكافأة مالية، أنت تفكر بشكل كبير باجراء بعض التغيرات في المنزل أو شراء سيارة جديدة، تشعر بالراحة في هذه الفترة، يطلب أحد الأصدقاء مساندتك ومساعدتك، أنت دائماً تحب تقديم المساعدة خاصة للمقربين، حظك وفير من الناحية المادية انتبه له.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،التزم بأخذ فيتامينات بشكل يومي ولا تهملها، أنت تعاني من مشكلة في منطقة المعدة حاول أن تعرف السبب حتى تلتزم بحمية غذائية خاصة، لا تتخذ اي قرار يخص مكان العمل يضعك في ورطة، ولا تجعل حالتك النفسية تؤثر على قراراتك في هذه الفترة، لا باس من استشارة أفراد العائلة بكل ما تفكر به، اهتم بكل ما يقوله شريك حياتك ولا تنفعل لأتفه الأسباب، حاول السيطرة على عصبيتك الزائدة والتوتر.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎