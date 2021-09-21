حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22 أيلول/ سبتمبر 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22 أيلول/ سبتمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 22 أيلول/ سبتمبر 2021:
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل حاول أن تنظم وقتك من دون أن تتذمر بلا داع..امضِ قدمًا وثق بقدراتك وأفكارك. خوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل اليوم هو الوقت المناسب لتقضى وقتا رومانسيا مع شريك حياتك، وستحصل على المزيد من المودة والاهتمام تجنب العناد والجروح القديمة واستمتع مع شريك حياتك. فالحياة قصيرة وعليك معرفة التعايش.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: يا عزيزي الحمل حاول أن تتوقف عن بعض العادات الشائعة التي تضر بشعرك، وتتسبب في زيادة معدلات التساقط، يمكنك الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية لكي تتمكن من استعادة صحة وجمال شعرك مرة أخرى.
- برج الحمل الرجل اليوم: يا عزيزي برج الحمل أنت قوي جدا وشخصيتك قد تبدو ديكتاتورية نوعا ما، وبخاصة في العمل، فشعبيتك قد تنزل إلى أدنى مستوى لها، فلا تستغرب من أن يتحاشاك الآخرون اليوم. في المساء يستحسن أن لا ترى حبيبك لأنه لا يوجد تفاهم بينكما اليوم.
- برج الحمل المرأة اليوم: عزيزي برج الحمل بداية أسبوع مشجعة والحظ يكون من داعميك، لذا عليك استغلال الوضع لمصلحتك. تصحو منذ الصباح فرحا وتأتيك بعض الأخبار الجيدة في فترة الظهيرة، ما يزيد ارتياحك. العمل ليس بقليل اليوم، لكنك تعرف كيف تتصرف.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: هناك نجاح يلوح في الأفق. تابع على الوتيرة ذاتها. لا تسمع للخلل بأن يتسرب , وأدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: يا عزيزي برج الثور اجعل خياراتك بنّاءة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيّد وظروف مناسبة ولاتتسرع كي لاتندم لاحقاً
- حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثورأنت في حاجة قوية لتناول المكملات الغذائية لتعويض جسمك عن الفيتامينات التي يفتقدها، خاصة مع المجهود الكبير الذي تبذله في عملك، ويؤثر عليك بشكل ملحوظ.
- برج الثور الرجل اليوم:يا عزيزي برج الثور ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص.
- برج الثور المرأة اليوم: يا عزيزتي الثور جاء وقت الراحة يا ميزان، فبعد يومين من التعب الجسدي والنفسي جاء اليوم لكي يرفه عليك الأجواء، تركز على أعمالك وتجهد نفسك بالعمل، نتيجة العمل المتراكم لديك، وبخاصة في فترة النهار، في المساء تستقر الأجواء تماما، وتتفرغ لنفسك ولأمورك الخاصة المؤجلة منذ مدة، لكن احذر المصاريف الزائدة.
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي الجوزاء تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك , اكمل خططك بأفكارك وابدأ في العمل بطاقة مركزة.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:استغل الفرص للتقرب من الحبيبي وتحسين العلاقة. الاجواء تكون أفضل حالياً مما سبق لا تتعجل الأمور وستكون الحياة أفضل.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: حاول أن تتخلى عن الأكلات غير الصحية واستبدلها بأكلات صحية تحتوي على الخضراوات والفاكهة، حتى تتحسن حالتك الصحية، خاصة مع شعورك المستمر بآلام في المعدة.
- برج الجوزاء الرجل اليوم:أي خطأ صغير تحاسب عليه بشدة، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة، ولا تتعب نفسك أكثر من طاقتها، لأنك قد تصبح خارج السيطرة في فترة المساء، التي تكون الأصعب خلال هذا اليوم.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: يا عزيزي برج الجوزاء تعتني بنفسك وبطريقة هندامك، لأنك تريد أن تبدو في أفضل طلة، لما لديك من مواعيد مهمة وبخاصة العملية، فأمور مهمة قد تجري معك في ظهيرة هذا اليوم، الدراسة أيضا جيدة، وقد تأتيك نتائج غير متوقعة.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يا عزيزي برج السرطان عليك أن تعلم أن الحذر واجب لا تقلق من التعسر المهني فالأمور لن تبقى على حالها. كن منفتحاً واطلب مساعدة الآخرين إن لزم الأمر.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: يا عزيزي برج السرطان افعل شيئًا مجنونًا وغير تقليدي لتجديد العلاقة. عليك أن تعزز علاقاتك بالشريك بشكل أكبر كي تستطيع العيش معه كأنكما واحد
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: يا برج السرطان إنك تعانى من مشكلة تساقط الشعر بكثرة فى الأيام الاخيرة، ربما يكون ذلك بسبب حالتك النفسية، أو بسبب نقص بعض الفيتامينات من جسمك، فى كل الأحوال عليك ان تذهب لمتخصص لمعرفة سبب ذلك، وابتعد عن الوصفات الشعبية.
- برج السرطان الرجل اليوم: لا أحسدك أبدا على هذا اليوم، فأنت تتشاجر مع كل شخص قد يمر من أمام عينيك، عليك الهدوء وعدم التحسس لأي كلمة تخرج من فم غيرك، وبخاصة زملاءك في العمل
- برج السرطان المرأة اليوم:الأمور قد تصبح أسوأ في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لذلك يفضل أن تبقى في البيت، لكي تقلل الأخطاء التي يمكن أن تحدث.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لاتبوح بأسرارك للغير كن متحفظا لمشاريعك المقبلة اعين الحساد والذين يكنون لك الشر كثيرة من حولك.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:كن مستعدًا للمواجهة دومًا ولا تجعل العقبات تخيفك. دافع عن علاقتك وعن شريكك يوم غير ملائم إطلاقاً للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: لقد خسرت الكثير من الوزن وقاربت على الوصول إلى وزنك المثالى، بسبب التزامك بنظامك الغذائى الصحى، وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، استمر فى التزامك ولا تجعل المغريات تبعدك عن هدفك.
- برج الأسد الرجل اليوم: يا عزيزي جاء هذا النهار لكي تتحسن أمورك، فبعد هذه الفترة القاسية جاء اليوم لترتاح. القوة من خصالك اليوم، تملكك وتسلطك قد يجعلانك من أكثر الناجحين، وبخاصة في العمل أو في الدراسة. أما في فترة المساء فلديك بعض الأمور لمعالجتها، لكنك تستمتع بها.
- برج الأسد المرأة اليوم: يا عزيزتي الأسد الأوضاع إلى تحسن ملحوظ ، وبخاصة على الصعيد المادي الذي كان في حالة تدهور خلال الأسابيع الماضية، مبلغ مالي قد يصلك في فترة ما بعد الظهر يزيل عنك الكآبة التي تشعر بها منذ فترة، لكن عليك بأن تكون أكثر حماسة في العمل كي لا يتراكم عليك.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يجب أن تستخدم قوتك بحكمة حتى تتخطى العقبات العملية اليومية , أعد النظر في بعض الامور إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك!
- برج العذراء اليوم عاطفياً:عالج القضايا العائلية والعاطفية بلا خوف أو تردّد، وساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر المناقشة هي الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع.
- برج العذراء اليوم صحياً: تفكيرك الدائم فى مستقبلك يسبب لك التوتر والقلق، وهو ما يجعلك تعانى من الصداع على مدار اليوم، حاول أن تفكر بهدوء، وابتعد عن كل ما يسبب لك التوتر، وقد يفيدك جدا الاستماع إلى الموسيقى الهادئة فى بداية يومك.
- برج العذراء الرجل اليوم:عليك ترتيب أمورك حتى لا تصاب بالإرباك لكثرة الأحداث التي ستمر عليك هذا اليوم، الحظ سيكون إلى جانبك في الظهيرة، فالأمور تمشي معك كما تريد، لكن عليك بترك العصبية وأن تكون أكثر صبرا في فترة ما بعد الظهر.
-
برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء ما تزال تعاني من الأمور المالية، وبخاصة المصاريف التي لا تجد لها حلا، اترك كل شيء يسير كما هو واهتم بعملك أكثر كي لا تنتقد من رؤسائك. فترة ما بعد الظهر تلحظ تطورا ملحوظا على المسار العائلي لن يعجبك بتاتا. الأمور العاطفية ما تزال في صفك والحبيب يفهم كل كلمة تقولها.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً:حاول ان تتفاعل مع الآخرين بطريقة إيجابية لتصل اليوم إلى أهدافك .فأنت عنيد كالعادة ولا تهتم للنصيحة التي تتلقاها.. خفف من عصبيتك.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: إذا كنت راغباً في تحسين وضعك العاطفي، عليك التفكير والتخطيط جيداً للخطوة القادمة
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: عليك بممارسة الرياضة، فيجب عليك الاشتراك في أحد صالات الالعاب الرياضية لكي تمد جسدك بالطاقة وتكتسب القوام الممشوق التي تنوى الحصول عليه.
-
برج الميزان الرجل اليوم: أنت تعيش في أفضل أيامك لهذا الشهر، فعليك اتخاذ القرارات اليوم وإبداء رأيك في كل شيء وعدم الخوف من رفض الآخرين، لأنه لن يكون هنالك معاكسة لك لقوة شخصيتك وحضورك على من حولك، الناحية العملية هي أكثر النواحي المستفيدة.
- برج الميزان المرأة اليوم: لا رغبة لك بالعمل وتريد فقط النوم، تغلب على كسلك وخصوصاً أن مهام كثيرة تنتظرك في الظهيرة واستعد إلى التساؤل من قبل رئيسك عن خطأ فعلته قبل فترة، يوم ليس بجيد وفيه كثير من المشاكل والمعاكسات فأجل القرارات المهمة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:لديك قدرة على الاندماج بسهولة مع العمل. حاول أن تكون إيجابياً وتجنب بعض النقاشات العقيمة وتذكر إن الحياة لا طعم لها بلا أمل.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: فاجئ الحبيب بلفة رومانسية لتأجيج المشاعر. ركّز اهتمامك على الحبيب، وحسّسه بالراحة والأمان، وأفصح له عن مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه و عليك أن تكون حذرا حتى لا يتسرب الملل للعلاقة حتى إذا كانت مستقرة.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: عليك بالمحافظة علي نظامك الغذائي الصحي، لا تجعل يومك يمر دون تناول فاكهة وخضراوات، لكي تمد جسدك بالطاقة والحيوية اللازمة، لا تهمل صحتك ايضاً وتابع مع الطبيب المختص اذا شعرت ببعض التعب.
- برج العقرب الرجل اليوم: يا عزيزي برج العقرب عليك بترتيب أمورك يا مولود الأسد، والتفكير جيدا قبل الخوض بالمناقشات، وبخاصة أن الجميع يقف ضدك، وبخاصة في العمل الذي تلقى به كثيرا من المشاكل واختلاف في وجهات النظر.
- برج العقرب المرأة اليوم:يوم به ضغط عال بالعمل، وقد تقابلك المسؤوليات منذ الصباح وحتى وقت متأخر. عليك بأن تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار، لأنه قد لا يكون لصالحك وقد تواجهك مشكلة في العمل في الظهيرة، لكنك تنجح في حلها. في المساء مزاجك هادئ، ولكن قد يغير الهدوء أحد من المقربين لك بكلامه الجاف معك.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: حاول التخطيط بشكل دقيق لخطواتك القادمة. كن صادقًا وشفافًا في تعاملاتك بالعمل حتى لا تندم فيما بعد. مولد برج القوس يوم عظيم لإنجاز شيء مهم.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:لا مانع من أخذ نصيحة الشريك في الأمور التي تنوي القيام بها، ليكون شريكًا حقيقيًّا في حياتك.
-
حظك اليوم برج القوس صحياً:القرنفل والقرفة من المشروبات التي ستساعدك على الحصول على حالة نفسية هادئة، اترك المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي واستبدلهم بالاعشاب.
- برج القوس الرجل اليوم: الأحداث التي قد تمر عليك يلزمها هدوء وتفكير، لكنك لن تفعل ذلك وتسرع باتخاذ القرارات وجرأتك تصل إلى أعلى مستوى لها في الظهيرة، لكن الحظ الذي يرافقك ينجيك من الخطأ.
- برج القوس المرأة اليوم:نشيط منذ الصباح ومتلهف لإنجاز الكثير من الأعمال، خصوصا المهنية منها، حيث تنجز العديد من الأعمال، لكن احذر من بعض التعطيلات التي قد تحصل في فترة الظهيرة وما بعدها، لكنها لن توقفك عما تريد فعله، المساء جيد للخروج والتمتع بعد النهار المتعب الذي مررت به، لكن كن أكثر تفهما لموقف قد يحصل أمامك.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:من المهم يا عزيزي أن يكون لديك حلم تسعى لتحقيقه، لكن من الاهم أن يكون لديك الاصرار والصبر للوصول إليه.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي شيء , عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تبتعد عن تناول الأطعمة غير الصحية والدسمة، واختار الأطعمة المناسبة لصحتك والغنية بالفيتامينات التي يحتاجها جسمك، خلال الأيام المقبلة.
- برج الجدي الرجل اليوم:اليوم هي نهاية تعبك، فمن كان منكم مريضا، فاليوم تتحسن أموره قليلا. احذر من معاكسة الأمور لك، وضغط العمل المتزايد عليك في فترتي الصباح والظهيرة. لا تشعر بالتشاؤم لخبر تنتظره في المساء، فإنه يكون على عكس توقعاتك.
- برج الجدي المرأة اليوم: هذه هي نصيحتي لك يا مولود الجدي لهذا اليوم، فعليك الإسراع بتنفيذ ما تريد عمله هذا اليوم وبخاصة في فترة الصباح، التي تعد داعمة بالنسبة إليك وطلتك البهية ما تزال تسرق الإعجاب من حولك.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: يا عزيزي برج الدلو قد تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون الآخرين
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: إياك أن تتكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية، بشكل يومى، حتى تحافظ على لياقتك البدنية، وتشعر بالنشاط والحيوية بشكل دائم، وتحافظ على صحة عظامك.
- برج الدلو الرجل اليوم: منذ الصباح تتحلى بأجمل ثيابك لكي تقوم بالعديد من المواعيد والمقابلات، يوم عملي ناجح بالنسبة إليك، لحسن تصرفك والحظ الذي يدعمك منذ أمس.
- برج الدلو المرأة اليوم: يا عزيزتي برج الدلو في فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك الكثير من الأعمال التي قد تشعرك ببعض الإرهاق. أما المساء فهو جيد و قد يحمل معه بعض الأخبار الجيدة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يا عزيزي برج الحوت عليك أن تسيطر على نفسك، وألا تجازف لا تستلم للضغوط ونفّذ التعليمات المطلوبة منك فقط، ولا تحاول القيام بما يسيء الى جهودك في العمل.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: ابحث عن الشخص الذي تشعر بالراحة معه، لا تبحث عن المظهر الخارجي أو أية أمور قد لا تهم على المدى البعيد، فالجوهر هو الذي سيضمن أن تستمر علاقتك العاطفية لفترة طويلة
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: يا عزيزي حاول أن تنوع من طعامك وشرابك واختار الأنواع الصحية المفيدة لجسمك، حتى تحافظ على صحتك خلال الفترة القادمة، ولكن لا تنسى ممارسة التمارين الرياضية.
- برج الحوت المرأة اليوم: يا عزيزي برج الحوت انتبه على صحتك فقد تكون هي الأكثر تضررا هذا اليوم، وبخاصة معدتك وجهازك التنفسي، أما بالنسبة للأحداث التي قد لا تعجبك فلديك منها في فترة الظهيرة
- برج الحوت الرجل اليوم اليوم: عزيزي برج الحوت لا ترتبط بمواعيد لأنها ستتغير جميعها، المساء يكون جيد نسبيا وجلسة مع الحبيب متوقعة، لكنها لن تكون كما تريد.
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 أيلول/ سبتمبر 2021
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)