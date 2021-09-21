حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22 أيلول/ سبتمبر 2021

برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء ما تزال تعاني من الأمور المالية، وبخاصة المصاريف التي لا تجد لها حلا، اترك كل شيء يسير كما هو واهتم بعملك أكثر كي لا تنتقد من رؤسائك. فترة ما بعد الظهر تلحظ تطورا ملحوظا على المسار العائلي لن يعجبك بتاتا. الأمور العاطفية ما تزال في صفك والحبيب يفهم كل كلمة تقولها.