اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، أنت تحظى باعجاب مديرك في العمل هذه الفترة يا عزيزي برج الحمل، تقدم الكثير من الافكار المميزة والمبدعة التي تجعلك من الموظفين المميزين لدى المدير، الهرب من المشاكل ليس حل فهي تؤجلها لا تنهيها، عليك حلها بشكل سريع وعدم ترك اي مشكلة دون حل، مشكلة عائلية بسيطة سوف تحل لا تقلق. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، اليوم سوف تتمكن من التغلب على الكثير من المشاكل والعقبات التي تواجهك في العمل هذه الفترة، هناك الكثير من الالتزامات التي عليك انهائها اليوم، قد تواجه أزمة مالية في الفترة المقبلة نتيجة قيامك بشرائك امر غالي الثمن لكنه ضروري، تخطط مع الاصدقاء لمشروع سفر او نزهة، استمتع بها.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، إن الأجواء ايجابية وجيدة في العمل وتشعر بالراحة الشديدة، يطلب منك أحد زملائك في العمل المساعدة وتتمكن من حلها مما يجعله يشعر بالامتنان الكبير لك، علاقتك مع شريك حياتك غير جيدة قد تصل الامور إلى حد الانفصال، عليك ان تحاوره ولا تنفعل عليه وحاول استيعابه، انتبه لصحتك اكثر.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، سوف تواجه الكثير من التحديات والصعاب في هذه الفترة خصوصاً في فترات الصباح، بالرغم من كثرة الضغوطات تشعر بالقوة والعزم من أجل حل جميع المشاكل والبحث عن بدائل وفرص اخرى، انت بحاجة للحفاظ على هدوئك في هذه الفترة لمواجهة بعض الاشخاص الذين يحاولون استفزازك، اهتم بصحتك وخصوصاً المعدة من نزلات البرد.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،سوف تتلقى في الايام المقبلة اخبار سارة على صعيد العمل، أنت تشعر بالطاقة والايجابية الكبيرة بسبب هذه الاخبار، وكما أنك تشعر بالسعادة لعدم تسرعك سابقًا في اتخاذ قرار مصيري يتعلق بالعمل، قد تشهد علاقتك باحد الاشخاص المقربين بعض المشاحنات بسبب ارائكما المختلفة، انتبه لصحتك من المطر والمخالطة.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي برج العذراء عليك البقاء على حياد فيما يتعلق بخلاف قد يقع بين عدد من زملائك، تشعر بالرغبة في قضاء وقت ترفيهي بعيد عن العمل لا سيما مع الضغط الكبير الذي تعيشه في هذه الفترة، الاجواء غير مناسبة من ناحية الطقس وانتشار فيروس كورونا، ابحث عن طريقة ترفيهية بسيطة مثل القراءة او مشاهدة فيلم بالمنزل، ابتعد عن المولات هذه الفترة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي برج الميزان حاول ان لا تؤجل أي من أعمال اليوم إلى الغد، يجب عليك انجاز جميع اعمالك اليوم حتى لو أخذت منك وقتًا طويلًا وتاخرت في العمل، أخبار مفرحة في اليومين المقبلين تشعرك بالراحة الشديدة، تخصص يوم لتنظيف منزلك وترتيبه بشكل جديد، انت تحب التغيير بشكل واضح، اشرب الكثير من الأعشاب.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، يا عزيزي برج العقرب تغييرات كبيرة في محيط العمل، الكثير من الأحداث في هذه الفترة، الكثير من الأعمال والقرارات والأفكار والمشاكل، تشعر أن ذهنك منشغل بالتفكير بشكل دائم ودون توقف، يحب ان تمنح نفسك بعض الاسترخاء خاصة انه لم يمضي وقت طويل على انتهاء معاناتك المرضية، تناول السلطات والسلمون.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، أنت تعمل بوتيرة بطيئة مما قد تسبب لك بعض المشاكل، هذه فترة حاسبمة بالعمل وعليك اثبات نفسك وتقديم الافضل وليس العكس، قد يتطلب منك الوضع المقبل أن تغير طريقة عملك وتضع خطة اوضح وأفضل، تشعر بالقلق على صحة شخص من العائلة وتحاول حمايته من الفيروسات المنتشرة، انتبه لمنطقة المعدة والقولون العصبي.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، يا عزيزي الجدي تقع بعض النزاعات والاصطدامات مع عدد من الزملاء في العمل، تسعى لتطوير وضعك المهني والبحث عن مدخول مادي جديد، تشهد الفترة المقبلة الكثير من الاجتماعات والمناقشات، الامور تصبح جيدة في الأيام القادمة، عليك الانتباه إلى وضعك الصحي والابتعاد عن الممارسات السيئة في الأكل واكثر من السلطات والأسماك والمكسرات الصحية.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، يا عزيزي برج الدلو فترة جيدة جدًا في العمل تحقق بعض النجاحات المهمة التي تثير غيرة عدد من زملائك، انتبه لان يكيدوا لك او يحاولوا الايقاع بك، الامور العائلية قد تشهد هذه الفترة بعض الاضطرابات لا تجعلها تؤثر على حياتك العملية او علاقتك بالاصدقاء، تناقش امر هام مع شريك حياتك ركز معه ولا تهمله.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، اليوم تشعر بالكسل خصوصاً في هذه الفترة وتهمل انجاز بعض المهام، سوف تتراكم هذه الاعمال وتجد نفسك تضع الكثير من الوعود غير المنطقية والتي قد تعجز عن الايفاء بها، استشر بعض الاشخاص المقربين في حسم بعض القرارات المصيرية، تسعى للاستقرار في علاقتك العاطفية، صحتك جيدة يا عزيزي الحوت لا تقلق.

أبراج يصعب عليها الحب

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022