اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،سوف تنهي جميع الأمور العالقة، وقد تشعر ببعض الكسل والرغبة بعدم القيام بشيء وتحل بعض المشاكل التي كانت متراكمة، إلا ان المهام الكثيرة التي عليك تجعلك تتجاهل هذه المشاعر وتعمل على انهاء الامور المتراكمة، تتلقى رد مفاجئ وصادم على طلب توجهت به إلى احد الاشخاص، مارس الرياضة بشكل يومي أو على الأقل 3 مرات أسبوعياً. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،مبروك لقد تخلصت من المشاكل الكبيرة التي مررت بها، أنت تشعر بالراحة والثقة الكبيرة بنفسك لتمكنك من تجاوز هذه الفترة، عليك المبادرة بدعوة احد الاشخاص المقربين الذي ساندك في الفترة الماضية، وعليك شكره على دعمه الكبير لك، وكما يجب عليك التواصل مع العائلة والوقوف إلى جانبهم، اهتم بمنطقة المعدة أكثر وارتدي ملابس ثقيلة بسبب برودة الجو. توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،سوف تتلقى عرض يا عزيزي لعمل مميز أو سفر إلى الخارج، تجد نفسك في حيرة شديدة بين الاختيار بين عملك الذي تحبه وانجزت به الكثير، وبين الفرصة الجديدة التي لا تعوض والمثالية على حد وصف اصدقائك، اختر ما يمليه عليك قلبك، ولا تتأثر بالاراء التي حولك، المناقشة هي الطريق الامثل مع شريك حياتك، اشرب أعشاب بشكل يومي خصوصاً اليانسون لتشعر بالراحة والاسترخاء.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،يخطط أحد الزملاء للايقاع بك وتوريطك في أمر غير جيد قد يتسبب بخسارتك للعمل، انتبه جيداً قبل فوات الاوان، علاقتك مع حبيبك تمر ببعض المشاكل البسيطة سببها قلة ثقتك به، لا تبالغ يا عزيزي في ردات فعلك معه ولا تزعجة بكلماتك القاسية، انتبه لاسلوب حياتك ومارس الرياضة بشكل يومي أو السباحة لأنك تعاني دائماً من أوجاع الظهر.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،يوم هادئ وجيد ولا يحمل أي شيء جديد، أنت تفكر جديًا بمشاركة أحد الأصدقاء بمشروع خاص، وتتلقى الكثير من الدعوات وتعمل على تلبيتها، التفكير بالمستقبل يشغل جزء كبير من وقتك في هذه الفترة، قراراتك سليمة ومدروسة، لا بأس من استشارة احد افراد العائلة للتأكد منها، تناول الخضار والفواكة بشكل يومي لتقوية مناعة جسمك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،أنت تخوض الكثير من المواجهات الصعبة في العمل، تتفاعل هذه الفترة مع زملائك بشكل واضح، تتطور علاقتك بأحد الأشخاص وقد يتحول إلى شخص مقرب جدًا،أنت تفكر بشكل جدي بالاستقرار وشراء منزل أو سيارة، انتبه لوضعك المادي قبل أي قرار مستعجل، تسمع خبر جيد عن أحد أفراد عائلتك، حاول أن تلتزم بوضع الكمامة ورش السبيرتو.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،يا عزيزي لا تنظر إلى الماضي عليك تجاوز هذه المرحلة، كما يجب ترتيب حياتك المستقبلية، والبحث عن فرصة أخرى في مجال تحسين عملك، الفترة الماضية لم تكن جيدة أبداً، مررت بالكثير من المشاكل والصدمات، وشعرت بخيبة الأمل والضعف، سوف تتحسن الأمور بشكل تدريجي عليك الصبر والتحمل، انتبه لمنطقة المفاصل من كثرة البرد.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،أنت تشعر بالملل والروتين في مكان عملك، إلا أن الأمور سوف تتحسن بسبب وجود أشخاص جدد في مكان العمل، أنت تشعر بالرغبة الشديدة بالتعرف على اناس جدد وبناء صداقات حديدة، تناقش الاوضاع المالية مع العائلة، وتحاولون وضع خطة واضحة من أجل المستقبل حتى لا تعانوا منن ضائقة مالية، انتبه من لفحات الهوا أنت تعاني من صداع قوي.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،سوف تلغي جميع الدعوات وترفض الخروج مع الاصدقاء والعائلة، وتمر الفترة المقبلة بحالة نفسية غير جيدة، وتشعر بانك بحاجة الى البقاء وحدك في المنزل وعدم القيام باي شيء، سوف تواجه بعض المعوقات والمشاكل في العمل التي تزيد من سوء حالتك النفسية، عليك الخروج من هذه الحالة في اقرب وقت، انتبه من التجمعات للوقاية من الكورونا.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،أنت انسان مبدع وتمتلك الكثير من القدرات والمؤهلات في اي عمل، أفكارك المميزة في العمل هي سبب تالقك ودائماً ما تتمكن من إثبات نفسك بشكل سريع، يا عزيزي حاول أن تمنح جسدك بعض الراحة، ولا تفرط بالتفاني في العمل، حتى لا تشعر بالتعب الجسدي والارهاق الشديد.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،عليك حسم قرارك وعدم النظر إلى الماضي بعدها يا عزيزي انت امام خيارين تشعر تجاهما بالحيرة الشديدة، لذلك يجب عليك مواجهة المشاكل في العمل وعدم الوقوف مكتوف الايدي امام هذه المشاكل، يجب ان تبتعد هذه الفترة عن التدخين المأكولات الجاهزة والمشروبات الغازية عليك الحرص على صحتك أكثر وممارسة الرياضة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، أنت تشعر بالاحباط الشديد بعد تعرضك لخيبة أمل كبيرة وذلك بسبب غدر أحد الأصدقاء المقربين لك، لذلك عليك تجاوز هذه الفترة حتى لا تمر بحالة اكتئاب تؤثر عليك بشكل سلبي، سوف تتلقى عرض مميز في العمل يحسن من مسيرتك المهنية، الأمور في تحسن مستمر، تقرر الافصاح عن مشاعرك للحبيب استعد لما سوف تقوله، انتبه من نزلات البرد القوية.

أبراج يصعب عليها الحب

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022