حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 27 أيلول/ سبتمبر 2021

برج الميزان الرجل اليوم: العديد من المواجهات تشهدها منذ الصباح مع العائلة أو مع حبيبك، لذا عليك كبح جماح عدوانيتك وأن تكون أقل سيطرة، كي لا تنزل شعبيتك، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تسمع خبرا لن يسرك كثيراً.