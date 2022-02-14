اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،لا تتسرع يا عزيزي برج الحمل في أي قرار أو ردة فعل حتى لا تجد نفسك في مأزق لا يمكن الخروج منه أبداً، عليك أن تثبت جدارتك في العمل خصوصاً هذه الفترة ومع كثرة المنافسيين وحرص كل من في العمل على إثبات أنفسهم للحصول على المنصب الشاغر، تتلقى دعم معنوي من شريك حياتك يشعرك بالراحة ويساعدك على إثبات نفسك، أنت محظوظ كثيراً. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،احذر أن تتسرع في أي قرار بهذه الفترة خاصة إذا كان له علاقة بالعمل، وتجنب الدخول في أي جدال مع زملائك في العمل حتى لا تقع في مشاكل، وابتعد عن النقاشات السلبية، يشغل تفكيرك أمر مهم في هذه الفترة، عليك أن تعمل بجد من اجل انجاز ما تحلم وتفكر به، يقلقك موضوع عائلي بشكل كبير لكن سرعان ما ينحل، انتبه لصحتك أكثر ونظامك الغذائي، وحاول ان تأكل التمر بشكل مستمر.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،من الأفضل أن تخفف من المبالغة في ردود أفعالك نحو بعض الأحداث التي سوف تقع اليوم، لذلك تصرف بهدوء اكثر، وعليك احتواء شريك حياتك في هذه الفترة ومحاول فهم ما يشعره بالانزعاج والعصبية، هناك ما يحاول اقتحام حياتك الشخصية والتدخل بقراراتك، عليك وضع حد له، عليك التخطيط لجلسة رومانسية مع شريك حياتك لتستمع بها وتنسى همومك.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،تشعر بالضغط في هذه الفترة، والكثير من الأفكار السيئة تراودك، تشعر أن أمورك غير جيدة، عليك يا عزيزي العمل على تطوير نفسك وترتيب اهدافك، لا تتردد او تخجل من طرق أي باب، اتصل بكل شخص تعرفه من أجل البحث عن فرصة جديدة، قد تشعر ببعض الانزعاج في معدتك نتيجة توترك وعصبيتك اشرب يانسون يومياً لتهدئة أعصابك.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،سوف تسير الأمور في هذه الفترة بشكل هادئ ومميز ولا يحمل أي مفاجآت بتاتاً، اليوم أنت تشعر بالراحة، وتنجز جميع المهام بشكل احترافي، أما على الصعيد الصحي أنت تشعر بالتعب والإرهاق دون أن تعرف ما سبب هذا التعب، انتبه لأسلوب نومك وطعامك، إذا لم تتحسن الامور لاحقًا عليك استشارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات، انتبه من المخالطة في هذه الفترة بسبب انتشار الكورونا بشكل كبير.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،سوف تتراكم الأعمال عليك بسبب عدم موافقتك على تلقي المساعدة، انتبه يا عزيزي حتى لا تبدأ في إنجازها دون تركيز مما يتسبب بوقوعك بالكثير من الأخطاء، يوم يحمل الكثير من الأحداث المتسارعة، سوف تتلقى اتصال يحمل لك خبر غير سار يتسبب بشعورك المستمر بالقلق والحزن، اضبط أعصابك بشكل أفضل، وانتبه إلى مفاصلك حاول أن تكثر من الكالسيوم مثل الألبان الأجبان، البيض.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،حاول ان تخفف من توترك وعصبيتك في العمل، سوف يعرض عليك أحد الأشخاص المساعدة، لا تتردد في قبولها، الأمور سوف تتحسن وقد تتلقى عرض جيد يحسن من وضعك المهني، عليك أن تحسم بعض القرارات في علاقتك مع شريك حياتك، اترك هذه القرارات معلقة سيشعر الطرف الآخر بالحزن الشديد وعدم الثقة، انتبه لصحتك أكثر.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،تواجه بعض الصعوبات في العمل، الكثير من المهام عليك انجازها في الفترة المقبلة بسبب ابتعادك عن المكتب اضطراريًا في وقت سابق، لا تخبر اسرارك او ما تفكر القيام به لأي شخص، لا تمنح ثقتك للناس من حولك بشكل سريع، قد يتسبب أحد الأشخاص بمشاكل بينك وبين الشريك احذر منه

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،يقع أمر طارئ في العمل غير متوقع ابدًا، تضطر بسببه إلى إلغاء الكثير من المواعيد الخاصة والعمل على حل جميع المشاكل، تتمكن من إنجاز جميع الأمور والتخلص من هذه المشاكل بمساعدة أحد الأشخاص في العمل، عليك عدم صب غضبك على العائلة أو الشريك حتى لا تدخل في مشاكل عائلية

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،تستعيد هذه الفترة علاقتك بأحد الأصدقاء المقربين الذين كنت قد دخلت في خلاف سابق معهم، استمع لما يقوله عقلك ولا تترد في حسم أي قرار مهما شعرت أنه صعب، الاجواء العامة تشعرك بالملل والكابة، عليك ان تحاول الخروج في نزهة بعد موجة البرد الاخيرة هذه للتغير من نفسيتك

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،تتبادل الخبرات مع عدد من الزملاء الجدد في العمل، وسوف تشعر بالراحة نحوهم خاصة أن الأجواء أصبحت أكثر إيجابية وانهم يملكون الكثير من المعلومات المفيدة، لا تتردد بطرح اي سؤال عليهم والاستفادة منهم بشكل كبير، تشهد علاقتك العاطفية بعض التوتر بسبب كثرة المشاكل بينك وبين الشريك حاول أن تفهم ماذا يريد منك.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،عليك أخذ فترة من الراحة بعيدًا عن ضغوطات العمل الأخيرة، ويجب عليك الانتباه من بعض المكائد التي تحاك ضدك في العمل من قبل بعض الحاقدين من الزملاء، أنت تشغل بالك في هذه الفترة مشكلة عائلية، اطمئن ستحل قريبًا وتشعر بالراحة الشديدة حيالها، ابتعد عن الأعمال المرهقة في هذه الفترة يا عزيزي وحاول أن تسترخي أكثر.

أبراج يصعب عليها الحب

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022