حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 أيلول/ سبتمبر 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 أيلول/ سبتمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 28 أيلول/ سبتمبر 2021:
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل الأحلام يمكن أن تتحقق بكل تأكيد لكن علينا دائماً بالصبر , تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهداً.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل على الصعيد العاطفي الشخصي لن ترضى كما في الماضي بِعلاقة عاطفيّة مُهتزّة وسَتُحاول إرساء تناغُم تامّ مع الشريك. ظروف إيجابيّة لِمواليد العشريّة الأولى والثانية.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: يا عزيزي الحمل اهتم بأسنانك يجب أن تكون عادة من عادات يومك، وروتين أساسى قبل النوم، قبل فوات الأوان وإصابة أنسانك، يمكنك الاعتناء بها منذ هذه اللحظة، والمتابعة مع طبيب أسنان، ليشرح لك الحالة الصحية لأسنانك.
- برج الحمل الرجل اليوم: يا عزيزي برج الحمل تأثيرات كواكبيّة مُختلفة سَتنعكس على وضعك المهني، وتشعر ببعض التغيّرات المُهمّة. تترك حشريّتك المهنيّة على سجيّتها وتبدو مُنفتحاً وتتقبّل كُلّ جديد بِمهارة. تكون خلاّقاً ومِقداماً (تتّخذ المُبادرات بِجُرأة). ستكون عفويّاً وصريحاً مع المُقرّبين إليك لأنك تَستنتج أنَّ حوادث سوء التفاهُم تحول دون تطوّر العلاقة بين بعضكم البعض. في الحُبّ، أنتَ ناجح اليوم.
- برج الحمل المرأة اليوم: عزيزي برج الحمل لا تَدَعْ المُفاجأة تُؤثّر عليك سلباً وكُنْ واثقاً أن التغيّرات في حياتك المهنيّة ستكون إيجابيّة بفعل تأثيرات فلكيّة إيجابيّة. دَعْ مُخيّلتك تتكلّم، ولا تَضَعْ حواجز وهميّة لأنَّ كُلّ شيء مُمكن.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:قبل انتهاء هذا الشهر اضبط انفعالاتك وخصوصاً اذا طرأت بعض المطبات انفراجات قادمة في الفترة القريبة القادمة
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: يا عزيزي برج الثور هذا الأسبوع غني بالأحداث على الصعيد العاطفي خصوصاً لدى العازبين. هذا الأسبوع يسوده التناغُم والكثافة العاطفيّة، لكن لِمواليد العشريّة الثالثة يُمكن توقُّع بعض الخلافات. لا تكُن عنيداً وإستشرْ أصحاب الخبرة.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثور الحالة النفسية مهمة للغاية، فلا تتهاون فى هذا الأمر، لذلك إن شعرت بالإجهاد بسبب العمل، عليك أن تحاول الاسترخاء قدر الإمكان، حتى تشعر بتحسن وحتى تستعيد لياقتك البدنية من جديد.
- برج الثور الرجل اليوم:يا عزيزي برج الثور تيّار من كوكب عطارد Mercure سَيكون مُلائماً لك لإلتقاط كافة الفُرص المُساعِدة على جَعْلِك تلتقي بأشخاص نافذين ومُهمّين بالنسبة لك على الصعيد المهني.
- برج الثور المرأة اليوم: يا عزيزتي الثور بِفضل جهودك المدروسة والفعّالة ستتوصّل إلى حلول لِمشاكل ماليّة تُطرَح عليك، لكن إحذر العمليّات الماليّة الخارجيّة (خارج البلاد) وإلغها إذا إستطعت. كُنْ يقظاً أيضاً في ما خصّ العقود وإتفاقات الشراكة خصوصاً الأمور القضائيّة.
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي الجوزاء حالتك المادية متقلبة هذه الايام فقد تتعرض لبعض النفقات لكن لا تقلق كثيرا فهي امور بسيطة ، و عليك ان تتعامل بحذر شديد لتخطي هذه المرحلة.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:هناك بعض سوء التفاهُم بين المُرتبطين والمُتزوّجين في شأن الواجبات الأساسيّة لِكُلّ منهما وإرادته في أن يكون الآخر مُتفهّماً.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: صحتك الجسدية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك الهشة قد تؤثر عليها بالسلب، اذهب إلي طبيب نفسى إذا أقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها مستقبلا.
- برج الجوزاء الرجل اليوم: ينبغي مُراقبة إستقامة الشُركاء أو الزُملاء، خصوصاً إن كُنتَ من مواليد العشريّة الأولى الذين يمنحون ثقتهم أحياناً لِمن لا يَستحقّها. تكون في مزاج جيّد لِلعمل، إلاّ أنَّ مَشاكل طارئة قد تُسبّب لك مَتاعب ما يدفعك إلى قرارات سريعة، فإيّاك والتسرُّع لِئلاّ تُخطىء الإختيار. تصرُّف أناني على الصعيد العاطفي سَيتّم إصلاحه في النهاية. تعَاطُف واضح مع مواليد القوس والجوزاء.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: يا عزيزي برج الجوزاء سَيُثمر تصميمك على تنظيم أعمالك في صورة أفضل هذا الأسبوع . تابِعْ ديبلوماسيّتك في ما خصّ العلاقات ذات الفائدة لكَ فهذا يُسهِّل حياتك كثيراً. لا تخلُق لِنفسك مشاكل أنتَ في غنى عنها، على البعض أن يعرفوا جيداً أنَّ العلاقة العاطفيّة تَتطلّب حدّاً أدنى من الوقت على الأقل. فلا تَكُنْ بخيلاً، أو تحاشَ إظهار نفسك بهذا المظهر لِئلاّ تُدمَّر حياتك العاطفيّة هذه الفترة.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يا عزيزي برج السرطان كن أكثر تعقلاً على الصعيد المالي في هذه الفترة التي هي نهاية الشهر الحالي ، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: يا عزيزي برج السرطان إمكانات لِحصول خلافات بين المُتزوّجين وأحياناً بسبب الأولاد وطريقة تربيتهم.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: يا برج السرطان احذر كثرة التدخين تجعلك تتنفس بصعوبة من الوقت لأخر، مؤخرًا زادت عدد السجائر التى تدخنها ما جعلك غير قادرًا على ممارسة الرياضات الخفيفة التى كنت تمارسها يوميًا، حاول الذهاب إلى الطبيب كى لا تحدث لك مضاعفات فى الرئتين مستقبلا.
- برج السرطان الرجل اليوم: يجب أن تُركّز جيّداً على المهمّات المَطلوبة منك وألا تَدَعْ الأحداث تُسيّرك بالإجمال. برنامجك المهني سَيكون حافلاً هذا الأسبوع وسيكون لكَ مُفاجآت غير مُتوقّعة. بينما تُحاول تثبيت المُكتسبات التي حقّقتها الأسبوع الماضي، سترى نفسك غارقاً في سَيل من الإقتراحات والعروضات غير المُنتظرة.
- برج السرطان المرأة اليوم:إنْتبِه من إهتمامات فُجائيّة يُخشى أن تُخربط برنامج عملك. سَتُظهر عن قدرة على التكيّف مع المُستجدّات وستعرف كيف تُميّز بين العروض الوهميّة والعروض الحقيقيّة. لا تُغامر في مشاريع أكبر منك، بل إكتفِ بالعروض المعقولة ولا تَتردّد في طلب الدعم عند الحاجة.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً وتوقعك في مأزق او في متاهات.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:سَتتمكّن من إتّخاذ قرار في شأن حياتك العاطفيّة، لكن إيّاك أن تُفكّر بالعاطفة من مُنطلق حسابات إجتماعيّة وشخصيّة.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: حاول ان تتناول بعض الفيتامينات بعد استشارة الطبيب المختص، ولا تدع لنفسك فرصة لتأثر صحتك بالسلب، لا تهمل ممارسة بعض الرياضة وتناول الطعام الصحي.
- برج الأسد الرجل اليوم: يا عزيزيتيّار من كوكب بلوتون Pluton سيُمكّنك من مُضاعفة حيويّتك وفعاليّتك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية. لا تَتردّد إذاً بِمُباشرة ما تتمنّى القيام به وأسرِعْ من دون خوف إلى تحقيق مشاريعك، والأجواء الإجتماعيّة ستكون مؤاتية لِلتعرّف على أشخاص من الجنس الآخر قد ينشأ معهم علاقات جديّة مَبنيّة على تفاهُم. في العمل أنتَ تحت تأثير إيجابي من كوكب جوبيتر شفيعك الفلكي.
- برج الأسد المرأة اليوم: يا عزيزتي الأسد تيّار من كوكب أورانوس Uranus سيكون مُلائماً لِلإجتماعات المهنيّة والشخصيّة. ضَعْ كُلّ مواهبك في اللُعبة ولا ترفض الدعوات والسهرات والِلقاءات. كوكب الزهرة Venus سَيُساعدك على تطوير بعض العلاقات المهنيّة الحسّاسة والدقيقة وذلك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية والثالثة . لِلنساء ، لن تكوني ذكيّة إن عزمتِ على مُنافسة الشريك أو الحبيب في المجال الفكري لإثبات تفوّقك عليه فقط.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:الاعمال اليوم قد تكون اخر اهتمامك لكن يجب ان لاتنسى اذا كان هناك بعض الامور عليك انجازها.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: حياتك العاطفيّة تكون مُعقّدة بعض الشيء. تكون مُتقلّباً ولا تعرف ماذا تُريد في الأسابيع المُقبلة. تَتمكّن من تحديد أهدافك العاطفيّة بوضوح أكبر مع القُدرة على تحديد خياراتك العاطفيّة الثابتة.
- برج العذراء اليوم صحياً:حاول أن تقلل تناولك للطعام في فترة الليل والمساء في العموم، تناول طبقاً من السلطة الخضراء مع شرب عصير طازج لكي يتمتع جسدك بالطاقة اللازمة التي تحتاجها.
- برج العذراء الرجل اليوم:هذا الأسبوع لن تخلو مسيرتك المهنيّة من بعض الخطر ويُناسبك أن تؤمّن شروط الضمانة والثبات في اختياراتك لِلعروض المُحتملة. عليك أن تكون صبوراً وتعمل على مراحل.
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برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء ضَعْ ثقتك بِمرؤوسيك وخُذْ مِنهم النصائح والتوجيهات اللازمة. قد يسير تطوّرك المهني على مراحل، فَكُنْ صبوراً ومُتوازناً. تكون أعصابك نقطة ضُعفك وتكون عُرضة لِلتوتّر. إذن راقِبْ نفسك في هذا الإطار وتَحاشَ المُنبّهات من كُلّ نوع. الإستجمام والسفر مُفيدان لك في تحقيق التوازن الصحّي اللازم.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً:تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة , يدعم هذا اليوم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:هذا الأسبوع مُناسب أيّها الحوت خاصّةً الفتاة الحوت من مواليد العشريّة الأولى والثالثة.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: اجعل خلال الاسبوع يوماً واحداً لقضائه كيفما تريد، نزهة أو استراحة من العمل تعيد لك طاقتك من جديد، بجانب تناولك للطعام الصحي وشرب عصير البرتقال الطازج.
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برج الميزان الرجل اليوم: تكون قادراً على مُقاومة الضغوط ومُواجهة الآراء المُناهضة لآرائك. يُمكن أن تتلّقى عرضاً لِلتعاون مع أصدقاء في تأسيس مَشاريع تِجاريّة. من المُؤكد أنّك ستلجأ إلى أبحاث مُعمّقة قبل إتّخاذ القرار. المَجالات الأكثر مُلائمة لك هي: السياحة، الصحافة، الفنون. لا تجعل العمل يُلهيك كثيراً عن حياتك الخاصّة والعاطفيّة والعائليّة.
- برج الميزان المرأة اليوم: إنْتبِهْ من سوء التفاهُم في جوّ العمل بخاصّة مع المُعاونين. تتمتّع بصحّة جيّدة وتستعمل كُلّ إحتياطك الصحّي والفكري لِتصريف أعمالك المُستجدّة. إنه الوقت المُناسب لإستخدام مواهبك الخلاّقة، لإجراء الأبحاث، لإعادة بناء هيكليّة عملك والأساليب المُعتمدة. تشعر بأنّك قطعت شوطاً مُهمّاً في حياتك وأنّك تمكّنت من تكوين شخصيّة جذّابة لا يُمكن للآخرين تجاهلها.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش في بعض الامور يوم جيد على صعيد اتصالاتك المهنية والشخصية على السواء وحسم الأمور بهدوء.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً:الفرصة مؤاتية هذا الأسبوع لِخلق علاقات حميمة، جميلة ومُفيدة في آن. تقضي أوقاتا ً حلوّة برفقة شريك حياتك. إذا كُنتَ عازباً، سَتكون حائِراً ومُتقلّباً، ولن تعرف بوضوح ماذا تريد من الحبيب.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: احرص على تناول المشروبات الصحية وخاصة اللبن حتى تحافظ على صحتك وتقوى عظامك وتشعر بالتحسن من جديد والنشاط والحيوية.
- برج العقرب الرجل اليوم: يا عزيزي برج العقرب بِفضل حسّك النقدي وذكائك تَتمكّن من فهم المَشاكل الطارئة بِسرعة. أنتَ تتمسّك دائماً بإيصال عملك (أو مؤسستك) إلى المحطة الآمنة، وهذا واضح في أدنى التفاصيل اليوميّة.
- برج العقرب المرأة اليوم :كُلُّ شيء مُمكن في هذا الأسبوع. تَذكَّر أن التخطيط الجيّد أساسي في أي تحرُّك أو خطوة. تكون مُتمسّكاً بِعائلتك في كُلّ أحوالك. العلاقات المهنيّة لن تكون سهلة.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: اليوم حاول ان تضع كل تركيزك فى عملك ولا تنتظر الدعم من أى شخص مهما كان قريب اليك.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: سَتكتشف هذه الفترة أن الحياة العاطفيّة إذا كانت غنيّة تُريح أعصابك ونفسيّتك. لِلعازبين وغير المُرتبطين ، إمكانية حصول لِقاءات مُفيدة قد تتحوّل لاحقاً إلى إرتباط جدّي وطويل الأمد.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: ارتاح قليلاً ولا تحاول أن تبذل مجهوداً مضاعفاً في العمل حتى لا تنفذ طاقتك بالكامل، اجعل المجهود الذي تبذله في محله، وأن تجني ثمار تعبك بنتيجة مُرضية وليس هلك لطاقتك حتى لا تشعر بالتعب والاجهاد سريعاً.
- برج القوس الرجل اليوم:تشعر بالقلق أمام تَراجُع نشاطك الجسدّي. لا بأس من مُراجعة الطبيب. حياتك المهنيّة تتميّز بالحركة والإقدام ممّا يجعلك تُدخِل عليها تغييرات جذريّة. تعرف كيف تستغلّ الظروف والتطوّرات التي تصبّ في مصلحتك. لا تتردّد في إتّخاذ القرارات الكبيرة إذا إحتاج الأمر ذلك.
- برج القوس المرأة اليوم:إذا أردت تفادي إرتكاب الأخطاء عليك أن تكون دقيقاً وموضوعيّاً. أنتَ صاحب حدس فإعتمد عليه لِتُميّز المُوظف الصالح من المُوظف غير الصالح. بعض الشُركاء أو المُعاونين يَقترحون عليك إجراء تغييرات في بنية الشغل لكنّها قد لا تكون لِمصلحتك لأنّها تتميّز بالمُغامرة وعدم الواقعيّة.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:يشير هذا اليوم الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، احرص على ألا يجعلك الروتين تتراخى وتتكاسل , بكل اكسبها فرصة لتعيد نشاطك وعافيتك.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: العواطف لن تكون مُسهّلة هذا الأسبوع لأنّك مُنهمك بأشغالك وتَجِدْ صعوبة في التفاهُم مع الجنس الآخر.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تهدئ أعصابك بالاستماع للموسيقى الهادئة والابتعاد عن الضجيج، والتفكير في المشاكل والخلافات، حتى تتحسن حالتك النفسية أكثر.
- برج الجدي الرجل اليوم: فعزيمتك لِلعمل لن تخفُت ولن يتقلّص طموحك ولا سلطتك على الذين يُعاونوك في العمل. لكن ينبغي أن تعرف دائماً أنَّ للآخرين حقوقاً يجب عدم تخطيّها، وإلاّ تسببّت بضغينة وكره سَيُهدّدان سمعتك حتماً. حاوِلْ ضبط نفسك في هذا المجال لأنَّ هناك أشخاصاً ينتظرون الظرف المُناسب لِتدميرك.
- برج الجدي المرأة اليوم: المرحلة جيّدة لِمُباشرة عِلاج طبّي إن كُنتَ مُرهقاً ، لا بأس من تناول المُقويات والفيتامينات أو إستعمال العلاجات الطبيعيّة. في هذا الأسبوع تبرز تأثيرات مُتناقضة، فالبعض يحصل على نجاحات شخصيّة في مجال عمله، وقد يُصاب البعض الآخر بِخسارات ماليّة، أو يسترجع أمواله دون تحقيق ربح مُعيّن.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:حاول قدر الإمكان أن تتجنب الاشخاص السلبين اليوم وأن تأخذ القرارات الصحيحة التى تساعدك على حماية أموالك.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: عاطفيّاً، إبتعدْ عن المشاكل والثرثرة لأنّك قد تُدمّر علاقة عاطفيّة هامّة إذا لم تُحافظ على سرّية العلاقة.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا ترهق نفسك بشكل دائم في العمل، وحاول أن تنظم مواعيد عملك وتحصل على قسط كافى من النوم، حتى تتخلص من الهالات السوداء التي تعانى منها وتستعيد عافيتك.
- برج الدلو الرجل اليوم: سيكون هذا الأسبوع، أسبوع الأمل لِلذين يبحثون عن وظائف إن كانوا يتمتّعون بالمُواصفات المطلوبة. العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين تكون مُتوتِّرة، خصوصّاً إذا رفض المُوظفون الإمتثال إلى قوانين المؤسسة أو الشركة. في بداية الأسبوع، المطلوب مَجهود كبير لِلتفكير والتأقلم سريعاً مع الظروف المُستجدة. إن كُنتّ مُتزوجاً ، الفترة الهادئة التي عشتها في الفترة السابقة، سَيَليها بعض الخِلافات والنقاشات الحادة.
- برج الدلو المرأة اليوم: يا عزيزتي برج الدلو سيكون واضحاً أنك سَتثور فور مُعارضتك، نكاية بالشريك الساعي بقوّة إلى المُحافظة على جوّ هادىء ومُتناغم. الحياة الإجتماعيّة غنيّة باللقاءات المُفيدة معنويّاً وماديّاً. يجب الإنّتِباه على الصعيد الصحّي، لأنَّ هناك إحتمالاً لِحدوث جروح في الرأس أو الوجه وإضّطرابات في السمع والبصر.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يا عزيزي برج الحوت حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية , تسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة , قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: بعض العلاقات العاطفيّة قد يُؤثّر سلباً على وضعك ويُهدّد نجاح مشاريعك الخاصّة. لا تَدَعْ الخطر يُداهمك حتى تتنبّه. الفتاة العقرب تكون جذّابة اليوم.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: يا عزيزي حاول أن تنوع في مكونات وجباتك الغذائية طوال اليوم، حتى تحصل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، وتستعيد عافيتك من جديد.
- برج الحوت الرجل اليوم اليوم: عزيزي برج الحوت تَعقُد صفقات جديدة مع شُركاء تُقابلهم هذا الأسبوع، فهُم يُكمّلون فريقك العملي نظراً لِخبرتهم المُتميّزة في المجال الذي توّد تحقيقه. مُشاوراتك مع مُساعديك سَتكون بنّاءة وسَتثمر تغييراً مُهمّاً. عاطفيّاً، تشعر أنّك عثرت على العلاقة القيّمة وتُحاول الإبتعاد عن العلاقات العابرة.
- برج الحوت المرأة اليوم:تُحدّد إتّجاهاتك المهنيّة ولا تخاف من إتّخاذ خيارات غير مُنتظرة وجريئة. ماليّاً أنتَ مُرتاح ، لكن عليك التَنبّه لِلمصاريف الجانبيّة لأنّك لن تغفر لِنفسك فيما بعد. تَجِدْ نفسك في مأزق مالي إن تأخّرت عن موعد مُحدّد لِدفع مبلغ مُعيّن. إذا كُنتَ مُرتبطاً فإنك تعمل على مَعرفة طموحات الشريك وتنفيذها له.
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