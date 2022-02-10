اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 11 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 11 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 11 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، يا عزيزي عليك اتخاذ القرار الصحيح في امر مصيري، أنت اليوم تشعر بالارتباك والتشتت بسبب هذا القرار، لكنك في النهاية ستتمكن من حسم امرك وتشهر بالسعادة، لا تتسرع أبداً بالحكم على احد زملائك بسبب ما نقله البعض عنه، ليس كل ما ينقل صحيحًا، يواجه شريك حياتك مشكلة عليك الوقوف الى جانبه لحلها، انتبه لصحتك أكثر. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، اليوم قد تشعر بالانزعاج بسبب بعض التغيرات التي تطرأ على حياتك بشكل مفاجئ انت انسان مرن وعليك التعامل مع هذه التغيرات بمرونة، سوف تتلقى خبر سار يخص احد الاصدقاء، كما تصلك الكثير من الدعوات في الفترة المقبلة، الامور جيدة على كافة الاصعدة وهادئة استمتع بها ولا تفكر بسلبية.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،هناك بعض الاشخاص الذين يحاولون تدميرك في العمل، قد يصل الامر إلى الابتزاز، انتبه منهم واطلب من بعض الاصدقاء مساعدتك في طريقة التصرف معهم، حاول ان تخفف من اسلوبك المتعالي في التعامل مع حبيبك، كما يجب عليك الاعتراف باخطائك في بعض الاحيان، اهتم بصحتك ولا تخالط في هذه الفترة.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، يا عزيزي برج السرطان، عليك التواصل مع كل شخص تعرفه وتثق به من أجل توسعة دائرة معارفك والبحث عن فرصة عمل جديدة، انت في فترة صعبة جداً وقد تشعر بالحزن والقهر، قد تتازم بعض الامور في الفترة المقبلة وتشعر بالكثير من الضغط النفسي، عليك ان لا تفقد الأمل ولا تتوقف عن البحث والمثابرة، اهتم بصحتك أكثر.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، أن تضع خطة جيدة وواضحة للعمل وسوف تنجح إن شاء الله، تحاول أن تحسن ادائك بشكل كبير في هذه الفترة تجنبًا لاي انتقادات، تعيش فترة من تقلب المزاج والتوترعليك السيطرة عليها حتى لا تغضب أي من الاشخاص المقربين منك، حاول أن تفهم الشريك وتساعده في اجتياز الحالة الصعبة التي يعيشها، لا تخالط وتناول فيتاميناتك بانتظام.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، أنت لا تشعر بالامان الوظيفي في هذه الفترة انتبه، الكثير من الامور غير واضحة، والكثير من الأخبار تنتشر بين الزملاء تعزز من خوفك وعدم شعورك بالراحة والامان، حاول ان تتجاهل جميع هذه الأخبار، لكن لا بأس من البدء بالبحث عن بديل ومحاولة طرق جميع الابواب والفرص من حولك، تعيش قصة حب جميلة مع حبيبك.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي برج الميزان هناك الكثير من المشاكل العالقة في العمل، قد تواجه امر صعب عليك التاكد منه من اجل الاستمرار في عملك بشكل ايجابي، تتمكن من حل جميع هذه المشاكل وابهار مديرك في العمل، تتوافر الكثير من الفرص الجديدة التي قد تساعد على تحسين وضعك المهني، هناك خبر جيد على الصعيد العائلي انبسط.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،عليك البدء بتعلم أشياء جديدة وتطوير مهاراتك، كل شي يتطور لذلك عليك ان تواكب هذه الاحداث، ابتعد عن الانفعال او الخوف المبالغ به والذي يصل إلى حد الهوس على صحتك وصحة عائلتك، تخطط لقضاء وقت ممتع مع الاصدقاء خاصة انك خضعت في الفترة الماضية للحجر الصحي.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،الكثير من الأمور العائلية عليك ترتيبها في هذه الفترة، تشعر بالضغط الكبير المرمى على عاتقك، لكنك شخص قوي ومنظم وستعمل على حل كل هذه الامور في وقت قياسي، تحاول التفرغ بشكل اكبر لعائلتك ومنحها المزيد من وقتك، قد يكون هذا الاسبوع مليء بالاعمال الكثيرة

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،الكثير من الأمور غير واضحة في العمل، تشعر ان جميع المعطيات وما يحصل حولك يشعرك بالقلق والتوتر، عليك تجاوز هذه الافكار والابتعاد عن التفكير السلبي، واترك الامور دون المبالغة بالتفكير، انجز ما عليك القيام به، تتلقى بعد هذه الفترة من التوتر اخبار سارة تسعدك بشكل كبير

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،تشعر برغبة كبيرة بالتركيز على هوايتك في هذه الفترة، تحاول كسر الملل والروتين الذي يفرضه العمل بممارسة هواياتك الفنية المنوعة، تشعر بالراحة والانسجام، وقد يساعد الأمر على العودة للعمل بطاقة ايجابية اكبر، مررت بوعكة صحية اجلستك في المنزل لفترة طويلة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار،تجنب المشاحنات مع الزملاء في العمل او دخول اي خلاف، تشعر بالارهاق في هذه الفترة، تتلقى العديد من الدعوات التي تتزامن مع فترة العمل المرهقة، حاول الموازنة بينهما فانت بحاجة لقضاء بعض الوقت لنفسك، عليك مصارحة الشريك بما تشعر به في هذه الفترة وعدم التهرب منه

أبراج يصعب عليها الحب

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022