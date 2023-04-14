اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 15 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 15 نيسان/أبريل 2023:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 15 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

الناحية الصحية حاول ياعزيزي أن تهتم بشرب الماء يا عزيزي ولا تهمل تناول الخضار أيضاً.

الناحية المهنية تمدك النجوم بالجاذبية والسحر، يصل سحرك الغامض إلى قمته مرة أخرى سيكون الآخرون مغرمون بك. تستطيع صنع العجائب بقدرتك المدهشة على التحويل. فقط تخيّل ما يمكن تحوله و سيكون لك ذلك.

الناحية العاطفية اهتم بشريك حياتك ولا تهمله.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

الناحية الصحية يوجد مشاكل من الكولسترول والدهون حاول أن تضع خل التفاح والليمون والثوم على صحن السلطة ولا تهمله.

الناحية المهنية حاول مساعدة زملائك الجدد وأعطهم من خبرتك.

الناحية العاطفية عواطفك يمكن أن توقعك في مشكلة حاول أن تنتبه، لكن اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك، لا تنغمس في مشاعرك نحو الآخرين . فكر بشكل أكثر عقلانية ، فما زلت تحتاج وقتاً أكبر لإدراك الواقع.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

الناحية الصحية أمورك جيدة يا عزيزي الجوزاء لكن تشعر بالعطش في رمضان بسبب قلة تناول الخضار والفواكة.

الناحية المهنية تفكر بأخذ إجازة للسفر في عيد الفطر.

الناحية العاطفية علاقة صداقة سوف تتحول إلى علاقة غرامية مما يجعلك في وضع عاطفي جميل ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية. لديك فرصة لازدهار شخصيتك.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

الناحية الصحية أنت تشعر بالسعادة بسبب قلة وزنك من الصيام يا عزيزي.

الناحية المهنية تفكر بعمل خطة جديدة لتطويك نفسك وإثباتها.

الناحية العاطفية يا عزيزي إذا كنت ما زلت وحيداً، عليك ان تبدأ التفكير بالزواج.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

الناحية الصحية أنت تشعر بالتعب والإرهاق حاول أن تنام جيداً ولا تهمل وجبة السحور.

الناحية المهنية يوجد لديك بعض المعوقات المالية لذلك ابحث عن كصادر تمويل خارج منطقتك وستنجح في المشروع .

الناحية العاطفية في الحب هنالك دائما الحلو والمر وكونك تمر بالوضع الصعب اليوم فهذا لا يعني أن جميع الناس سيؤون فقط أنت بحاجة إلى من يقف جانبك، انتبه لمشاعرك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

الناحية الصحية أمورك جيدة لكن انتبه من نزلات البرد وحاول أن ترتدي ملابس ثقيلة بسبب برودة الجو.

الناحية المهنية لديك تقدم ملحوظ في مكان العمل عليك أن تشعر ببعض الاطراء و لكن ليس الكسل .

أما من الناحية العاطفية قد يخفق القلب اليوم و يطرق الحب الباب، الجو مهيأ لعلاقات اجتماعية أو غرامية، يومك مليء بالمرح مع الآخرين.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

الناحية الصحية أنت تشعر بالصداع من الصيام حاول ان تكثر من شرب الماء بعد الإفطار ولا بأس أن تأكل القليل من الفواكة لتعويض السكر في جسمك والتمر.

الناحية المهنية أنت شخص مهم لأن ما ستفعله سيغير الكثير في سياسة الشركة ويعطيك اولوية على زملائك في العمل.

الناحية العاطفية الحب الذي تكن للآخرين ليس دائماً امرا متبادلاً، هناك من يظهر المحبة لك و بنفس الوقت يضمر الكثير من العداء و الكراهية.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الناحية الصحية أنت تعاني من جفاف في جسمك بسبب قلة الماء حاول أن تكثر من شربه بين وجبة الإفطار والسحور.

الناحية المهنية تفكر بالسفر حاول أن تنهي أعمالك قبل السفر.

الناحية العاطفية اهتم بشريكك في رمضان ولا تهمله.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

الناحية الصحية أمورك غير جيدة حاول أن تنتبه لمنطقة الكلى والكبد هناك مؤشرات خطيرة لديك.

الناحية المهنية طور نفسك في العمل وحاول أن تستغل الزملاء المبدعين.

الناحية العاطفية الشريك يعطيك راحة البال في رمضان.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

الناحية الصحية هناك مشاكل في العيون بسبب كثرة استخدام الكمبيوتر والموبايل وعدم وضع قطرات باستمرار.

الناحية المهنية لا تكن متعصب بآرئك حول نقطة معينة أنت بحاجة إلى أن تتعلّم أن تتحمّل الآراء والناس المختلفين.

الناحية عاطفية يمنحك الحبيب فرصة ذهبية كي تغيير الروتين في علاقتك العاطفية .

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

الناحية الصحية تعاني من الإمساك الشديد بسبب قلة تناول السلطات.

الناحية المهنية أنت تقدم الكثير من العمل مقابل القليل من الجوائز انهض ودافع عن حقوقك.

الناحية العاطفية أنت تشعر بالاستقرار عليك أن تغذي هذا الشعور بالتواصل مع شريك حياتك.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

الناحية الصحية أمورك جيدة لكن حاول أن تعمل فحوصات دورية كل 6 أشهر للاطمئنان على صحتك خصوصاً الكولسترول والدهون والغدة الدرقية.

الناحية المهنية أنت تشعر بالنشاط والحيوية منذ فترة الصباح الباكر وابتسامتك لا تفارقك وتنشر هذه الطاقة لمن حولك.

الناحية العاطفية اليوم أنت على موعد للذهاب لتناول وجبة الإفطار مع حبيبك استعد.

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