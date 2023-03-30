البوابة - ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر نيسان/أبريل 2023، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2023:

توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2023

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

من الناحية المادية،قد يطرأ أمر جديد على حياتك في الأسبوع الأول من الشهر ويرتب عليك أعباء مالية لست مستعدا لها، ابحث عن دخل إضافي لتلافي ذلك وابتعد عن المغامرة مهما بلغت المغريات , وسر في طريق العمل المدروس حتى لا تعرض مصالحك المادية للخطر واحذر من قوة جاذبية المال كي لا تنحرف عن ما آمنت من أفكار ومبادئ, وحاول البحث عن طريقة لتفادي أزمة مالية تتوقع حدوثها الأسبوع الثاني من الشهر وربما تجد أن أفضل وسيلة هي تخفيض الإنفاق والبدء بعمل استثماري، وقد تكون في الأسبوع الأخير من الشهر أمام أمر يتعلق بمصلحتك المادية ويحتاج لقرار نهائي استعمل ذكاؤك وحدسك وخبرتك كي يكون قرارك صحيحا وسليما ليعيد التوازن إلى واقعك المادي.

أما من الناحية المهنية هناك أمر مهني كان يوترك ويشغل بالك منذ زمن سيجد طريقه للحل وسينتهي لصالحك دون أن يترك آثارا سلبية , وسوف تتجاوز بعض الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقا أمام طموحك المهني بمساعدة أحد الأصدقاء وتبدأ بقطف ثمرة كفاحك وصبرك أعط الاهتمام الكامل إلى ما يعرض عليك في منتصف الشهر من أمور وادرس جيدا كل الاحتمالات دون تقديم تنازلات حتى تقف شامخا أمام العواصف والتحديات التي تحاول النيل من قوة إرادتك وعزيمتك حاول في الأسبوع الثالث من الشهر القيام باستثمار يساعدك في تحسين دخلك المادي ويكون صمام الأمان لمستقبلك المالي.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى سوف تعيش منتصف الشهر مشاعر وأحلام لبناء علاقة حب جريئة وبعيدة عن تناقضات المجتمع ولكنك سوف تصطدم بالواقع، لا تيأس لأن الحب المتبادل سينتصر مهما كانت الصعوبات، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية سوف تمر في بداية الشهر بأحداث عاطفية غير عادية فيها الحب والكره وعدم التوازن، والعشق والضياع وتبحث عن شيء غير عادي وفي منتصف الشهر تعيش حالة خاصة من العواطف والأحاسيس وتختلط عليك الأمور وتبحث عن الهدوء العاطفي،وربما تجد في نهاية الشهر الحب الحقيقي بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ربما تتصدع علاقتك العاطفية مع الحبيب في الأسبوع الثاني من الشهر وتحاول أن ترممها واضعا دعامات جديدة وقوية قادرة على استمرارها وسوف تنجح بذلك مع نهاية الشهر ويعود الحب أقوى من قبل، أما الناحية العاطفية للمتزوج أنت تمر في بداية الشهر بأزمة عابرة ويتخلى عنك الجميع ماعدا شريك حياتك الذي يكرس كل وقته لتكون في قمة الارتياح ويلعب دورا في كشف أمر هام غاب عنك لفترة طويلة وأدى لضرر في علاقتك مع الآخرين، أما في منتصف الشهر تعتقد انك محاصرا من كل الجهات وأنك لا تعيش السعادة الأسرية ، تفاءل وانظر إلى الجانب المضيء وغير أسلوب تعاملك مع الشريك كي تعيش الحب الحقيقي الذي سيؤدي إلى بناء علاقة عاطفية سليمة،وعند ذلك سيكون كل شيء مختلف وستجد أنه يقدم لك الكثير من الاهتمام والمودة والحب، وتوقع في نهاية الشهر مفاجأة هامة وذات قيمة مالية من شريك حياتك تجعلك راضياً.

برج الثور 21 نيسان- 20 أيار

من الناحية المادية، سوف تكتشف في الأسبوع الأول من الشهر أن هناك خلل في ميزانيتك المالية فتشعر بالتوتر والقلق وتبحث عن وسائل إعادة التوازن لها ،وتنجح في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على مسببات الخسارة الناجمة عن عدم الإشراف الجيد على أعمالك وثقتك بالمحيطين، وتبدأ بالخطوة الأولى في الأسبوع الثاني وتغير القواعد المتبعة في عملك والتي سببت كثير من الخسائر المادية وتضع منهجا جديدًا كي تنجح في المجال العملي والمادي، وتجد تحسن في وضعك المالي مع نهاية الشهر.

أما من الناحية المهنية، أنت تتحكم في الأسبوع الأول من شهر نيسان في جميع الأوضاع والظروف المهنية المحيطة بك وتلعب دور أساسي في إنهاء سلبياتها وتحول مجمل الأمور إلى ايجابيات ولمصلحتك ،وسوف ترقى في منتصف هذا الشهر سلم النجاح بهدوء وتفاؤل وتقف عند كل درجة لتعيد النظر بما أنجزت وتضع خطة جديدة للتقدم مستفيدا من تجربتك , ويكون الوقت مناسب لتنفيذ أمر أو طموح مهني تعثر في السابق وسوف تنجح في القيام بعمل مبدع يلفت نظر المحيطين ويكون بداية لتحقيق كثير من أحلامك وأهدافك التي تعمل بمثابرة من اجلها .

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى قد تعاني من أزمة عاطفية مع حبيبك في بداية شهر نيسان وستفشل كل المحاولات من المقربين للإصلاح، وربما يكون الحل الوحيد تقديم بعض التنازلات من الطرفين لأن الحب المتبادل بينكما يحتاج للحماية، وأما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية كن قوي وعقلاني أذا تعرضت لصدمة عاطفية في بداية شهر نيسان لأنك ستخرج منها أكثر قوة ونضوجا وستستفيد منها في رسم مستقبلك العاطفي على أحسن وجه حيث تكون في منتصف الشهر أمام لقاء عاطفي يتميز بالعقلانية لكنه يؤدي إلى قصة رومانسية تسير بالتدريج في طريق الارتباط، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ربما يكون هناك جدلا مع الحبيب حول قضية تتعلق بمستقبل علاقتكما العاطفية وخلاف حول كيفية تأمين مستلزمات نجاحها سوف تخضع لرأيه في ضرورة الارتباط بعد أن يقدم كثير من التنازلات التي تسهل ذلك , حاول من جهتك تقديم بعض التنازلات أيضا كي تسير علاقتكما في الاتجاه الصحيح، أما من الناحية العاطفية للمتزوج قد تتعرض يا عزيزي برج الدلو علاقتك مع شريك حياتك في بداية شهر نيسان إلى الضعف بسب إخفائك أمر جوهري عنه واهتمامك بالمظاهر الزائفة وابتعادك عن جوهر الأمور، حاوره وسيعود كل شيء إلى طبيعته وربما تكون في منتصف الشهر أمام أمر يربك ترابط الأسرة فتعمل المستحيل من أجل استقرارها ونجاحها وسعادتها ، كما سوف تنجح في التخلص من سلوكك المتسم بالعناد والمجابهة مما ينعكس ايجابيا على تعاملك مع أسرتك وفي نهاية هذا الشهر تشهد حياتك العاطفية الاستقرار والاندماج الروحي يتوجها النجاحات المتكررة لأفراد الأسرة التي تعوضك عن الفترات القاسية الماضية في حياتك .

برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

من الناحية المادية سوف تعيش حالة من الرفض والكبرياء وتتغير في الأسبوع الأول من شهر مارس توجهاتك وطريقة تفكيرك مما يؤثر على بعض القرارات الضرورية بشكل ايجابي حيث تقدم تنازلات مادية تجدها مهمة لدفع فواتير تصرفات غير ناضجة ومتسرعة وهذا يجعلك تعيش الراحة النفسية بشكل كامل.

أما الناحية المهنية، سوف تعيش في الأسبوع الأول من الشهر خيبة أمل كبيرة يسببها لك أقرب أصدقائك مما تجعلك تشعر بالاكتئاب والإحباط وبعدم الثقة بأحد وتكتشف أن المثالية المطلقة لم توصلك إلى أهدافك المهنية وتبدأ بتحويل مشاريعك إلى حقيقة ملموسة.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21ــ 30 مايو سوف تعيش الحب المتبادل مع الحبيب وتأخذ حياتك العاطفية توجها جديدًا في طريق الرومانسية وتكون حياتك أفضل، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية (من1 ــ 10 يونيو) سوف تبحث عن الهدوء والسلام الداخلي من خلال علاقتك العاطفية والتأمل الروحاني ولكن الحبيب يعكر عليك ذلك بتصرفاته , بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( من 11 ــ 21 يونيو) سوف تزول آثار الصدمة العاطفية التي تعرضت لها سابقا , وتفكر في إقامة علاقة جديدة انتقاما لا تتسرع لأنه لم يحن الوقت لذلك . المتزوج: تشعر بمتعة الحب وأهمية الزواج وحنان الأسرة وتتأكد من تفوق وتميز أحد أفرادها في منتصف الشهر فتعيش مع الشريك لحظات من الحب التي تجعلك في عالم آخر فيه المتعة والسعادة فاستمتع بكل لحظة.

برج السرطان 22 حزيران –22 تموز

من الناحية المادية، يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة لتحسين وضعك المادي في الأسبوع الأول من الشهر حاول استغلالها بذكاء كي تحقق حلما عملت من أجله طويلاً وربما تقف حائرا في منتصف الشهر أمام خيارين لتنفيذ مشروع كنت قد أمنت وسائل تنفيذه، ابحث عن خيار ثالث واستعن بالمختصين لنجاحه، رقم الحظ: 7.

أما من الناحية المهنية،في الأسبوع الأول من شهرمارس تجد أن كل عمل قمت به في طريقه للنجاح بسبب استقامتك وصدقك وجهدك، لكن قد يحدث أمر يجبرك على إعادة النظر في موضوع دقيق وهام يتعلق بعملك وتوجهاتك، كن حذرا ولا تقدم التنازلات التي تتعارض مع مبادئك يا عزيزي.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 21ــ 31 مارس ربما تجبرك الظروف على تغير نظرتك للحب ومفاهيمه وتقرر وضع قلبك في قفص من الحديد وتعيش بعيدًا عن أصدقائك المقربين، تفاؤل يا برج السرطان لأن الحب الحقيقي ينتظرك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من1 ــ 10 ابريل اعلم أن عدم الوضوح في مسار علاقتك مع الحبيب وترك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 ــ 20 ابريل كن جريئا وتخلص من حالة الخجل التي أنت فيها والتردد لأن الظروف مناسبة لتطلب من حبيبك الإسراع بالارتباط، أما من الناحية العاطفية للمتزوج إن الشك والغيرة تعكر صفو العلاقة العاطفية مع شريك حياتك أنت بحاجة لتسمو بتفكيرك عن تلك الترهات لأن الأزمة التي تمر فيها علاقتك معه وقتية وتحتاج للعقلانية، لا تتسرع يا عزيزي باتخاذ أي قرار قد تندم عليه في المستقبل.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

من الناحية المادية خواطر تتوارد إلى ذهنك سوف تساعدك على إعداد خطة لتغير حياتك المادية إلى الأفضل مما ينعكس بشكل إيجابي على وضعك الأسري وتستعيد في منتصف شهرمارس زمام المبادرة في كل الأمور التي كانت خارج عن سيطرتك وتكون ثقتك بنفسك عالية وتنجح في زيادة دخلك المالي . رقم الحظ :6

أما الناحية المهنية، سوف تكتشف في بداية شهر مارس نقاط القوة ونقاط الضعف في نفسك وتسخرها لمصلحتك ويساعدك الحظ في تفادي كل السلبيات التي تواجهك لتنفيذ المشاريع التي خططت لها، وتجد في منتصف شهر مارس النجاح على الصعيد المهني وتتقدم بسرعة كبيرة إلى الأمام أكثر مما كنت تتوقع .

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يوليو ــ إلى 1أغسطس ربما تعيش في الأسبوع الثاني من الشهر علاقة حب متمردة على الواقع والعادات، وتسير في طريق محفوف بالأخطاء، وسوف تحتاج لإعادة النظر في سلوكك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 12 أغسطس سوف تمر ببعض التقلبات العاطفية التي تدخل التوتر والقلق والشك إلى عقلك وقلبك، إن الثقة بالنفس سوف تعيد التوازن إلى حياتك العاطفية، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة 13 ــ 22 أغسطس سوف يتطور الإعجاب بصديقك المميز إلى حب له طعم خاص ومميز وممزوج بالألم والرغبة بالامتلاك، أما من الناحية العاطفية للمتزوج ربما تعيش في أول شهر مارس تناقضات عاطفية، وتعيش العزلة مع ذاتك لتحدد مشاعرك في محاولة لتحسين علاقتك مع شريك حياتك ومدها بالقوة نتيجة بعض الصعوبات والعقبات وسوف يزيلها التفاف الأسرة حولك وترابطها في الوقوف إلى جانبك .

برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

من الناحية المادية، سوف تعيش في بداية شهر ماس حالة من الضياع ومتقلب المزاج بسبب حالتك المادية الصعبة التي تتعرض لها ، كما تعيش فترة من اللامبالاة وعدم المسؤولية وتترك كل الأمور للظروف دون التأثير فيها وهذا لن يفيدك بشيء.

أما من الناحية المهنية، سوف تفقد في بداية شهر مارس السيطرة على التحكم بمفاصل العمل، وسوف تجد صعوبات في إعادة الأمور إلى نصابها ولا تجد من يساعدك لذلك اعتمد على نفسك، وحاول تغير كل توجهانك وضع قواعد جديدة لرفع المسؤولية وانظر بعمق أكثر لكل المستجدات التي تواجهك كي تنجح في عملك المهني.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 أغسطس ــ إلى 1 سبتمبر سوف تجد أن إخفاء مشاعرك سوف يعذبك ويؤثر بشكل سلبي على مسار حياتك العاطفية، لذلك اعترف بحبك مهما كانت النتائج، وأما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 12سبتمبر سوف تجد أن الحب المتبادل كذبة كبيرة وأن هناك دائما طرف خاسر وسوف تقرر أن لا تكون ذلك الطرف، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 سبتمبر سوف تعيش أحاسيس تدعوك لأن تتحدى الواقع، لأنك تتأكد إن الحب يغزو قلبك، أما من الناحية العاطفية للمتزوج سوف تتخذ الاحتياطات اللازمة لتكون آمنا من غدر الزمان وتكون في قمة سعادتك وفرحك مع شريك حياتك بعد أن انتهى الخوف والتوتر من المستقبل، لكن الواجبات والأعمال الكثيرة تبعدك عن العائلة دون أن تشعر ، وازن بين عملك ومنزلك.

برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

من الناحية المادية سوف تجد أمامك في بداية الشهر وقائع وأمور جديدة تشاهدها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام وتجعلك تغير كل آرائك وتوجهاتك في أسلوبك لتحسين وضعك المادي , ولكن عليك الحذر في منتصف الشهر من عملية خداع واحتيال مادي من احد الأصدقاء حتى لا تقع فريسة سهلة لمن لا يحترم الصداقة .

أما من الناحية المهنية،سوف تخوض تجربة مهنية مختلفة وتجد أن سبل النجاح مفتوحة أمامك ولكن عليك في منتصف الشهر التركيز والمثابرة والحذر من أحد الأقرباء والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الخسارة التي قد تتعرض لها نتيجة عدم إشرافك بشكل جيد ودقيق على أعمالك.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 سبتمبرــ إلى 2 أكتوبر سوف تشعر بعذاب في لقاء غير متوقع مع أحد زملاء الطفولة، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 3 ــ 12 أكتوبر سوف تعيش حب صامت وتحاول أن ترسل إشارات لمن تحب لكن فيما بعد سوف تكتشف أنه يبادلك نفس الشعور وتفرح كثيراً، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 أكتوبر سوف يحدث أمر لم تكن تتوقعه يكون له وقعا كبير في نفسك ويجعلك تقوم بإعادة النظر في علاقتك مع من تحب، أما من الناحية العاطفية للمتزوج كن أكثر عقلانية ولا ترضخ لطلبات شريك حياتك التي تجردك من أسلحتك المادية والتي تحتاجها لمواجهة غدر الزمان وكن حكيما في أمر طارئ قد تواجهه في منتصف شهر مارس.

برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

من الناحية المادية إن الفرص الجيدة لتحسين دخلك المادي أمامك ولكنك لا تبدي أي اهتمام للاستفادة منها وسوف تعيش وفق أسلوبك الروتيني الذي تعودت عليه وتترك أمورك دون أن تتحكم فيها، لذلك انهض بقوة واستفد من تلك الفرص لإنهاء الأزمة المالية التي تمر فيها كي تنتقل من حالة الإحباط والكسل إلى النشاط والحيوية.

أما من الناحية المهنية،هناك بعض الصعوبات والعقبات التي لم تكن تتوقعها سوف تقف في منتصف شهر مارس حاملاً أمام بناء مستقبلك المهني وسوف تتجاوزها بفضل اجتهادك وذكائك وقوة إرادتك وقيامك بمشروع جيد خاص لك أو شراكة مع أحد الأصدقاء المقربين لك.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23أكتوبرــ 1 نوفمبر، سوف تشعر بالعشق والحب وتعيش لأول مرة مشاعر صادقة وتحاول أن تعترف للحبيبك، ولكن هناك بعض الفوارق الاجتماعية تمنعك من ذلك، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 12 نوفمبر لن تحصل على الحب الذي تريد أن تعيشه أو تتمناه في هذه الفترة يا عزيزي برج العقرب، لكن صبرك وعدم تقديم التنازلات سوف يوصلك إلى حب رائع في نهاية شهر مارس، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 نوفمبر، سوف ينتهي الضجيج والضجر من تلقي كلمات الإعجاب من الأصدقاء الذين حولك وسوف يتحقق حلمك أخيراً بلقاء شخص يفهمك ويندمج معك وتنتهي علاقتكما بالزواج، أما من الناحية العاطفية للمتزوج انتبه إن الغضب والقسوة لن يأسس أسرة ناجحة بل بالتفاهم والمساندة يا عزيزي بالأزمات سوف يحقق حلمك وذلك بتكوين أسرة رائعة وناجحة وفي منتصف شهر مارس وسوف تنتهي فترة التوتروالقلق بالعلاقة مع شريك حياتك وسوف تعيش فترة جديدة من الحب.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

من الناحية المادية لا تحاول تحطيم الحواجز يا عزيزي برج القوس والقفز فوق الواقع لتصل إلى طموحك المادي، تعتبر هذه الفترة غنية بالأحداث الضرورية لصالحك وسوف تبدأ بالسير في طريق التميز في منتصف شهر مارس وتحقق انجازاتكبيرة ومال وفير.

أما من الناحية المهنية، سوف تكون بحاجة ماسة لمن يقف بجانبك ويساعدك لتحسين ظروفك المهنية ولكن لن تجد إلا الوعود الكاذبة ، لذلك اعتمد على نفسك وحاول أن تراقب ما يدور حولك لتعرف كيف تتصرف لأن الأمور غير واضحة حتى الآن ومع ذلك سوف تتغير الأمور للأفضل في منتصف شهر مارس 2023.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 نوفمبر ــ إلى 2 ديسمبر سوف تشعر بإحساس غريب وأمل بحياة كلها نجاح وحب وسعادة، أما يا عزيزي إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 3 ــ 12 ديسمبرسوف تجد الإعجاب من بعض المحيطين بك وتحتفظ بقلبك بعيدا عن العشق والحب لأنكتطلب المستحيل ولكن الزمن يمر بسرعة وعليك الاختيار، بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 13 ــ 22 ديسمبرسوف يحاول الشريك تأجيل الارتباط متذرعًا بالظروف المادية الصعبة التي يمر بها فتقرر العمل ليلاً نهاراً لمساعدته، أما بالنسبة للمتزوج:لا تستغل طيبة قلب الشريك وأعطه حقه من الحب والمساندة فهو شريكك.

برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

من الناحية المادية يا عزيزي برج الجدي سوف تنتهي الصعوبات والعقبات المادية التي تتعرض لها وسوف تفتح في منتصف شهر مارس أبواب النجاح لتدخلها بكل ثقة وتحقق ما تريد من مشاريع تحقق لك أرباح هائلة، اما في منتصف شهر مارس سوف يكون الوقت مناسب لحل مسألة مادية صعبة دون تقديم تنازلات وذلك بالاعتماد على ذكائك وحكمتك وأمانتك يا عزيزي.

أما من الناحية المهنية، واخيراً سوف تنتهي فترة الإحباط والكسل والخمول وسوف تجد نفسك مع بداية الأسبوع الثالث من شهر مارس في مرحلة جديدة وتتخذ قرارات جذرية لتحسين وضعك المهني.

أما من الناحية العاطفية للعازب سوف تعيش حب حقيقي بعد طول انتظار وسوف يكون شعلة تضيء الطريق لتدخل قفص الزوجية، أما بالنسبة للمتزوج سوف تكتشف أنك كنت ساذج في فهمك للآخرين وسوف تعيد نظرتك للأمور وسوف تبدأ بتغير كثير من المفاهيم التي كنت تؤمن بها .

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

من الناحية المادية، لا تحاول المغامرة في مالبحجة زيادته عن طريق العمل التجاري حتى لا تخسر نفسك وقم بالبحث عن وسائل أخرى لتحسين ظروفك المادية لكن لا تقلق الحظ يرافقك في منتصف شهر مارس لزيادة دخلك المادي .

أما من الناحية المهنية، سوف تحصل في منتصف شهر مارس على موقع يزيد من قدرتك على تنفيذ أفكارك الإيجابية وآرائك ويجعلك تقترب من تحقيق أهدافك.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 23 يناير ــ إلى 1 فبراير لا تقف على الأطلال وتبكي على حبك الضائع لأنه االحبيب ضعيف الإرادة ولا يستحق التضحية،أما إذا كنت متزوج تغلب على تفكيرك السلبي يا عزيزي وأعد النظر في طريقة تعاملك مع زوجك كي تكون علاقتك معه بأمان وحب وثقة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

من الناحية المادية سوف تستلم في منتصف شهر مارس عملا|ً صعبًا وسوف تنجح فيه نجاحاً يدعو للإعجاب من الجميع وسوف تنال عليه التقدير وتجني بعض الفائدة المالية وسوف تحصل في الأسبوع الثالث من شهر مارس على مال لا بأس به عن طريق إرث أو زواج أو جائزة من مسابقة ما وهذا سوف ينهي أزمتك المادية التي تعرضت لها .

أما من الناحية المهنية، سوف تواجه في الأسبوع الأول من شهر مارس أمر يحدد مدى قدراتك العقلية وقوة شخصيتك وسوف تكون في الأسبوع الثالث من شهر مارس أمام مفاجأة لم تكن تتوقعها فيها الخير من حجم الازدهار لأعمالك بالإضافة إلى تحقيق أحد أحلامك التي طالما انتظرتها.

أما من الناحية العاطفية للعازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 20 فبراير ــ إلى 1 مارس 2023 ستجد أن الحشريك غير واضح غامض وهوائي ومتقلب المزاج، أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 ــ 11 مارس سوف تلمح للشريك بضرورة الارتباط ودخول القفص الذهبي لكن سوف يتجاهل الأمر وتكون ردة فعله باردة جداً ويحاول التهرب لذلك احسم أمرك معه ولا تثق به.

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