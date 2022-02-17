اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 18 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 18 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 18 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،يوم عاطفي ومولع بالرومانسية فأنت تخصص هذا اليوم لحبيبك ولأمورك العاطفية، لكن عليك الحذر من أن ينسيك اعمالك ومسؤولياتك مما قد يشعل فتيل أزمة بينك وبين رئيسك في العمل وبخاصة في فترة الظهيرة. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،أنت في قمة نشاطك وحماسك، لديك الكثير من المخططات والمشاريع لتنفيذها فعليك المبادرة لأن اليوم يدعمك لوجود القمر لديك، خبر جيد في طريقه اليك في فترة ما بعد الظهر يزيد من تألقك.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران،الكآبة التي تشعر غريبة، فمنذ الصباح لا توجد لديك قابلية للتفاعل أو التفاهم مع أي شخص من حولك، فمن المفضل الخروج باكرا من العمل لأن مبادراتك ليست مفضلة اليوم.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز،يوم هادئ جداً الى درجة السكوت التام، فليس هنالك اي احداث تذكر حولك وبخاصة طيلة فترتي الصباح والظهيرة مما يجعلك تشعر بالكآبة والملل. فترة ما بعد الظهر تخصصها لقضاء وقت مع العائلة والمقربين ضمن دعوة عائلية.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،تحاول السيطرة على كل من حولك وشخصيتك تنفر الاشخاص المحيطين بك، حاول التخفيف من عصبيتك في الظهيرة لأنها قد تجعلك تقع ببعض الاخطاء وبخاصة على صعيد العمل الذي قد يكون متوترا معك طيلة هذا اليوم.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،تبدأ نهارك بتكشيرة كبيرة وذلك إثر ليلة البارحة التي لم ترق لك. المفاجآت لم تتوقف يا عزيزي وتتوقع حدوث بعض التغييرات في فترة ما بعد الظهر، وإذا كان بالامكان لا داعي لرؤية من تحب اليوم لأن مزاجك لا يسمح بقضاء وقت ممتع معه.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،تدخل اليوم بابتسامة واسعة ووجه مشرق، تصحو باكراً لأنك متحمس، حدث غير متوقع في فترة الظهيرة يجعلك عصبياً يخص المجال العملي فكن أكثر دبلوماسية، ولا داعي لصراحتك الزائدة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،تسعى الى ازعاج كل من في البيت في الصباح، كما انك تذهب الى عملك نشيطا لإنهاء اعمالك ومسؤولياتك ومن لديه امتحان فإن النتيجة ستكون لصالحه، كثير من مواليد الاسد قد يكونون على سفر وبخاصة في فترة ما بعد الظهر.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،مع انك صاحي لكنك لست بذلك فأنت أشبه بالاصم والاعمى والابكم معاً، لا يهمك شيء حولك، قد تنفعل في فترة ما بعد الظهر وتريد القيام بكثير من الاشياء لأنك متحمس ومزاجك في أفضل حالاته.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،يتواصل ضغط العمل عليك يا صديقي لليوم الثاني على التوالي، وتكون لديك بعض الامور المهمة لتسويتها في فترة الظهيرة، اما في فترة ما بعد الظهر فقد تضطر الى التأخر في العمل وإلغاء مواعيدك الاخرى.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،تبدأ اليوم بداية هادئة جداً فليس هنالك ما تفعله تقريبا غير العمل والدراسة، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بعض الاخبار بالورود اليك، حاول ان لا تأخذ قرارا متسرعا. أنت جذاب جداً فاستغل هذه الجاذبية لتحسين علاقتك العاطفية مع من تحب ولا تناقشه.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، بداية غير طيبة هذا اليوم فالتعب والصحة هما أهم أولوياتك، فعليك الانتباه على صحتك وبخاصة جهازك التنفسي الذي قد يشهد وعكة تزداد فترة الظهيرة، المساء قد يجلب لك بعض التوتر والكآبة.

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​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022