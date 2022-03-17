اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 18 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 18 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 18 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، من الناحية الصحية انتبه للرقبة والظهر أنت تعاني من آلام شديدة حاول أن تأخذ حمام دافىء وأن ترتاح أكثر وتدفىء جسمك، أما من الناحية المهنية التزم أوقات الدوام ولا تتأخر وحاول أن تكون لطيف مع كل الموظفين في مكان العمل ولا تكون دائماً ناقداً، أما من الناحية العاطفية أنت على موعد أنت وشريك حياتك مع أصدقائكم سوف تستمتعون كثيراً.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، من الناحية الصحية أنت تعاني من وجع أسنان والتهاب اللثة اذهب إلى طبيب اسنان قبل قدوم شهر رمضان المبارك وابتعد عن المشروبات الباردة، من الناحية المهنية ابتعد عن النميمة مع زملاء العمل والتزم أوقات الدوام وكن إيجابي قدر المستطاع، أما من الناحية العاطفية أنت وشريك حياتك على خلاف حاول أن تهدأ وتحتويه وتحلان المشكلة بهدون.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، أنت تعاني من صداع قوي وعلى الأغلب يوجد عندك نقص حديد حاول أن تذهب إلى الطبيب وتعمل فحوصات للتأكد من وضعك لأنك تشعر بالدوخة ايضاً،أما من الناحية المهنية حاول أن تكون اجتماعي أكثر مع الموظفين وابتعد عن القلق والتوتر، أما من الناحية العاطفية أنت على خلاف مع شريك حياتك حاول أن تهدأ ولا تجادله أبداً.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، صحتك ممتازة لكن حاول أن تلتزم بأخذ الفيتامينات بانتظام يا عزيزي برج السرطان، وأكثر من شرب الما والخضار والفواكة حتى لا تصاب بالجفاف، أما من الناحية المهنية علاقتك جيدة مع زملاء العمل لا تقلق من التغييرات لأنها كلها لصالحك، من الناحية العاطفية هذا الشهر ملىء بالحب والعاطفة انتهز الفرصة يا عزيزي واستغل كل ثانية مع شريك حياتك.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، أنت تعاني من آلام شديد في الظهر والأكتاف يجب أن ترتاح خصوصاً قبل قدوم شهر رمضان المبارك، لا تتعب نفسك ولا تنسى شرب الماء لأنك تنسى، أما مهنياً أنت تفضل أن تبقى حر وتلتزم المنزل ولا تحب العمل لأنه وضعك المادي جيد وغير مضطر أبداً، أما من الناحية العاطفية أنت وشريك حياتك مشغولين عن بعضكما في هذه الفترة وتشعرون بالتوتر من العائلة.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، من الناحية الصحية تعاني من حساسية قوية وصداع حاول أن تأخذ علاج مناسب حتى لا يزداد الوضع والتزم المنزل في هذه الفترة، أما مهنياً أنت تعاني من العناد والقوة من زملائك حاول أن تهملهم ولا تتوتر وتقلق من أجلهم المهم أن تؤدي عملك على أكمل وجه، أما من الناحية العاطفية حبيبك مشغول عنك كثيراً في هذه الفترة حاول أن تراعي ظرفة سوف تكون الأمور جيدة لكن اصبر.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، تشعر بالحرارة والصداع والرشح وهذه أعراض كورونا اذهب إلى المختبر لتتأكد من وضعك حتى لا تخالط أحد، وحاول أن تأخذ علاج مناسب لوضع، أما من الناحية المهنية أنت تفضل العمل من المنزل أكثر لكن إنتاجيتك تقل وتنشغل بعائلتك، أما عاطفياً حاول أن توسع علاقاتك الاجتماعية حتى لا تشعر بالوحدة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، تعاني من حرقة في المعدة حاول أن تخفف من الكافيين خصوصاً في الصباح الباكر، أكثر من تناول اللوز والخيار، من الناحية المهنية سوف يأتيك مبلغ مالي بسيط حاول أن تستفيد منه للديون التي عليك، أما من الناحية العاطفية سوف يكون مليء بالمشاحنات والمشاكل حاول أن لا تبالغ في ردة فعلك.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، الناحية الصحية جيدة لكنك تعاني من الإمساك حاول أن تأكل الخضار بكثرة وتشرب الماء بكثرة وحاول أن تخفف من الكربوهيدات لأنها تؤثر على الإمساك، أما من الناحية المهنية يوجد مشكلة بينك وبين مديرك حاول أن تحلها بهدوء دون المبالغة في ردات فعلك وابتعد عن السلبية، أما من الناحية العاطفية اليوم أنت على موعد غرامي مع حبيبتك حاول أن تهتم بها أكثر وتكون رومانسي.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، حالتك الصحية يا عزيزي برج الجدي ليست على ما يرام تعاني من صداع ووجع معدة حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تزعج معدتك وابتعد عن الحار، أما من الناحية المهنية أنت تشعر بالتوتر الشديد والقلق من زملائك في العمل حاول أن تبتعد عن الجميع حتى لا يحصل بينك وبين الزملاء أي سوء تفاهم، أما من الناحية العاطفية أمورك جيدة وأنت في قمة الرومانسية مع حبيبك.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، صداع، التهاب حلق، رشح، حرارة كلها اعراض كورونا حاول أنت تلتزم المنزل من باب الاحتياط يا عزيزي الدلو وانتبه لصحتك أكثر، أما من الناحية المهني أنت وزملائك في العمل تخططان لنزهة بعد انتهاء الدوام حاول أن تستمع معهم، أما عاطفياً تعاني من جفاف عاطفي ووحدة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، أمورك الصحية ممتازة لا داعي للقلق لكن انتبه من لفحات الهوا وحاول ارتداء ملابس ثقيلة، ولا تنسى شرب الماء، أما من الناحية المهنية سوف يأتيك مبلغ مالي ضخم وسوف تشعر بالفرح والسعادة لأنه أحلامك ستتحقق، علاقتك مع زملائك ممتازة وتشعر بالراحة اتجاههم، أما عاطفياً سوف تجد شريك حياتك وسوف تشعر معه بالانسجام والراحة والرومانسية حاول أن تبادله نفس المشاعر.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎