حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 24 أيلول/ سبتمبر 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 24 أيلول/ سبتمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 24 أيلول/ سبتمبر 2021:
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل تتعرض لبعض المضايقات نتيجة مسؤوليات كبيرة إضافية تلقى على عاتقك
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل الحبيب مخلص وصريح معك فلا تدع الشكوك تدخل بالك وإلا خسرته
- حظ برج الحمل اليوم صحياً: يا عزيزي الحمل كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة كافٍ جداً، عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة
- برج الحمل الرجل اليوم: يا عزيزي برج الحمل يوم كئيب بعض الشيء لمواليد الحمل الذين يعانون من كآبة وملل، فنفسيتك ليست مرتاحة وكما ترغب
- برج الحمل المرأة اليوم: عزيزي برج الحمل من المفضل ألا تفعل شيئا بهذا اليوم وأن تبقى هادئا وبالأخص بالعمل الذي قد يلاقي بعض التعطيلات. في فترة المساء احذر من أن ترى من تحب لأن كلامك لن ينال إعجاب حبيبك أبداً.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، وعليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: يا عزيزي برج الثور يمرّ هذا اليوم بتحديات كبيرة تحمّس وضعك العاطفي إما سلباً أو إيجاباً، إحذر مشكلة زوجية او مواجهة عائلية
- حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثور ينتابك شعور بالإرهاق سببه طمعك في زيادة ساعات العمل لإنجاز مشاريعك بسرعة
- برج الثور الرجل اليوم:يا عزيزي برج الثور كفاك حبًا للنقاش، فأنت تهوى أن تضغط أزرار العصبية عند غيرك، ومنذ الصباح تكون في نقاشات حامية مع زملائك في العمل، مما يجعلك عصبيا لأنك لا ترضى عن القرار الأخير المتخذ.
- برج الثور المرأة اليوم: يا عزيزتي الثور عليك بأن تكون أكثر ليونة اليوم وأن تأخذ الأحداث بسهولة وبدون أي تعقيد
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي الجوزاء كن واضحاً في عملك مهما كانت الظروف وكن حذراً في الوقت نفسه
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:تتملكك غيرة عمياء وتشعرك بالتوتر وتجعلك صعب المزاج ولا تطاق، ما ينفّر الشريك منك
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:كن صبوراً جداً في التعامل مع الآخرين، وعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية معهم
- برج الجوزاء الرجل اليوم:يوم هادئ بعض الشيء وخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، لكن بعد ذلك تنطلق للتفكير بمشاريع لعملها هذه الليلة لتحريك الأجواء قليلاً، في المساء تسير الأمور مثلما تريد.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: يا عزيزي برج الجوزاء الأجواء رائعة والحظ يدعمك بكل ما تقوم به، فاستغل هذا النهار للمشي قدما بالقرارات والمبادرات التي قد تكون نتائجها لصالحك.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يا عزيزي برج السرطان تعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح وحماسة، وتحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: يا عزيزي برج السرطان خذ بآراء الشريك واعمل بها، لأنه قد يدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: يا برج السرطان قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة عدم قدرتك على التنفيذ بسبب وضعك الصحي
- برج السرطان الرجل اليوم: فترة ما بعد الظهر قد تحمل أخبارا رائعة. لكن في المساء حاول ألا تستعجل في قيادتك لسيارتك كي ينتهي يومك جيداً.
- برج السرطان المرأة اليوم:يطرأ تحسن ملحوظ على أوضاعك في هذا اليوم، فهي أفضل من اليومين السابقين، في فترة الظهيرة تنهمك بأمورك العملية والمسؤوليات المعلقة منذ فترة ليست بقصيرة، في فترة ما بعد الظهر كن سلسا أثناء تعاملك مع من تحب واجعله يكمل كلامه.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:اندفاعك ونشاطك المميز يكلّلان أعمالك بالنجاح ويؤديان إلى نتائج إيجابية
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:يؤدي الشريك دوراً إيجابياً ومتفهماً في مناقشتكما المشاكل العالقة بينكما
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: أنت صاحب قرارات صائبة عملياً وعاطفياً، إنّما فاشل كبير على الصعيد الصحي
- برج الأسد الرجل اليوم: يا عزيزي
- برج الأسد المرأة اليوم: يا عزيزتي الأسد من المفضل أن تبقى هادئا يا عزيزي العذراء، فالسكوت هو السبيل الأفضل للهروب من الكآبة التي وضعت بها منذ ليلة أمس
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: أعد النظر في المشروع الذي تنوي تنفيذه، لأنّ الفشل يؤدي إلى خسارة كبيرة
- برج العذراء اليوم عاطفياً:تفكّر في العودة إلى علاقة حب قديمة لأن مكانة الحبيب الأول ما زالت في قلبك
- برج العذراء اليوم صحياً: القيام بأي نشاط فنّي سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، شرط ممارسته باعتدال
- برج العذراء الرجل اليوم:عليك بعدم استخدام صراحتك كثيرا هذا النهار والاكتفاء بالسكوت وخاصة في مضمار الأصدقاء وشريك العمر، في المساء تتأزم الأمور أكثر وتسيطر الكآبة بشكل أكبر.
-
برج العذراء المرأة اليوم: عزيزتي برج العذراء الأمور جيدة اليوم، لكن الأوضاع هادئة بعض الشيء وخاصة أنك ستنهمك بأعمالك الى فترة متأخرة من هذا النهار
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا تتردّد في فرض وجهة نظرك والدفاع عنها وتأكّد من أنك على طريق النجاح
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:لا تستغلّ طيبة قلب الحبيب ومحبته العميقة لك للحصول على مرادك، فالاستغلال من أبشع صفات الإنسان
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية
-
برج الميزان الرجل اليوم: قد تضطر الى الغاء موعد مع صديق أو حبيبك في فترة المساء قد يسمعك كلاما لا تريد سماعه، بعض مواليد الميزان وبالأخص أيلول قد يحلون مشكلة قد وقعوا بها في اليومين السابقين وقد يكون لها دخل في العائلة.
- برج الميزان المرأة اليوم: تصحو باكرًا لأن لديك الكثير من البرامج المخطط لها منذ أمس، العمل سوف يكون ناجحا اليوم وسوف تتلقى أخبارا سعيدة تخصك
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:لا تضيّع طاقاتك في تصرف الآخرين وليكن التعاون الصادق معياراً لك في المجال المهني
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً:تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة الإشراق ما يسعد الحبيب كثيراً ويترك الأجواء إيجابية دائماً
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: لا تضعف أمام المغريات، تحصّن بالإرادة الصلبة، ولن تكون إلا سعيداً ومرتاحاً
- برج العقرب الرجل اليوم: يا عزيزي برج العقرب في فترة ما بعد الظهر الابتسامة تظهر على شفتيك جليا وأي شخص يقدر أن يطلب منك أي شيء بدون أن تقول له لا، حضر نفسك لسهرة جيدة في المساء.
- برج العقرب المرأة اليوم:لا يوجد أي شيء خططت له سوف يسير معك كما تريد فكل برامجك سوف تغير، وخاصة أن أمرا طارئا قد يحدث في فترة الظهيرة يخصك مباشرة، في فترة المساء تزداد مزاجيتك وعصبيتك لكل كلمة قد توجه اليك.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: أبذل جهداً كبيراً وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:لا تكتفِ بالحب من بعيد، بل إنسَ خجلك وتحلَّ بثقة عالية للتقرب ممّن تحب
-
حظك اليوم برج القوس صحياً: تتلقى عدداً كبيراً من الدعوات إلى الغداء أو العشاء، حاول عدم تلبية بعضها
- برج القوس الرجل اليوم: لديك العديد من الأعمال لتقوم بها وثقل الضغوطات والمسؤوليات يلقي بظلاله عليك في فترة الظهيرة وما بعدها حتى يغير لك كل الخطط التي وضعتها في المساء
- برج القوس المرأة اليوم:الأخبار الجيدة فسوف تكون من نصيبك في فترة الصباح قد تخص الوضع المالي لديك.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:تتعرض للضغوط بعد استلامك منصبك الجديد، تعامل معها بروية وحكمة
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: إحذر غيرة أحد الأشخاص فقد يسبب لك تدمير علاقتك المتينة بالحبيب
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: الابتعاد عن الأجواء الرياضية يجعلك أسير الخمول والتهام الطعام بكثرة
- برج الجدي الرجل اليوم:الأمور العاطفية هي الأكثر تركيزا لديك يا مولود الدلو، فأنت مبعدها عن تفكيرك منذ وقت طويل وبدأت تشعر بتأفف حبيبك أو شريك حياتك فحاول أن تعطيه اهتمامك
- برج الجدي المرأة اليوم: فقد يتراجع لديك لشعورك بالملل من تأدية واجبك في العمل احذر من المصاريف الزائدة وخاصة بمشترياتك في المساء.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:لا تخالف القوانين لئلا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكلّفك خسائر كبيرة وبعض الزملاء
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:لحسن الحظ إن فينوس يدعمك ويتحدث عن علاقات جيدة مع أحد الأحباء شرط أن تتشبق برأيك أو تفرض توجهاتك من دون حوار ونقاش بناءين
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: أترك للرياضة مكاناً في مفكرتك اليومية، الهموم والمشكلات تؤثر سلباً في وضعك الصحي
- برج الدلو الرجل اليوم: تبدأ باسترجاع طاقتك قليلا، ترتاح من الضغوطات العملية والنفسية وتركز على إراحة نفسك وإيجاد الوقت لأمورك العملية التي ستأخذ منك طوال هذا النهار
- برج الدلو المرأة اليوم: يا عزيزتي برج الدلو احذر من أن يتضايق منك أحد أصدقائك لكلمة تخرج بدون وعي من فمك في فترة ما بعد الظهر.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يا عزيزي برج الحوت لا تتمادَ كثيراً في تعاطيك مع المسؤولين أو تتطاول على الزملاء فقد لا يروقهم ذلك ويبتعدون عنك
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: كف عن التغاضي عن مشاعر الحبيب وعبّر له عن مشاعرك الحقيقية تجاهه وحبك الصادق له
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: يا عزيزي غير نمط حياتك، وخصص لكل شيء وقتاً معيناً، ولا سيما للرياضة المفيدة للجسم والصحة
- برج الحوت المرأة اليوم: يا عزيزي برج الحوت تستطيع أن تصنف هذا اليوم بالممتاز، فهو يدعمك في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة، فما تزال لك شعبية خاصة وروح مرحة، كما أن الحظ ما يزال معك في فترة الصباح، تشتد عندك الناحية العاطفية في فترة ما بعد الظهر والوقت مناسب لسد الفجوة مع الحبيب ودعم العلاقة، وبالأخص في فترة المساء.
- برج الحوت الرجل اليوم اليوم: عزيزي برج الحوت عليك بإنهاء ما تريد إنهاءه في فترة الصباح وتحديدا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة ظهرا لأنه بعد ذلك لن يقف شيء في مصلحتك أو صفك، ستشعر بالتعب ينال منك وبالأمور تسوء من حولك، ستفقد أعصابك أكثر من مرة، وهذا قليلاً ما يصيبك مما يجعلك في مزاج سيئ.
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 أيلول/ سبتمبر 2021
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)