حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 24 أيلول/ سبتمبر 2021

برج الميزان الرجل اليوم: قد تضطر الى الغاء موعد مع صديق أو حبيبك في فترة المساء قد يسمعك كلاما لا تريد سماعه، بعض مواليد الميزان وبالأخص أيلول قد يحلون مشكلة قد وقعوا بها في اليومين السابقين وقد يكون لها دخل في العائلة.