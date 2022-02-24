اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، يا عزيزي سوف تمر بفترة صعبة جداً، والامور العائلية متأزمة نوعاً ما وسوف تؤثر على نفسيتك، وقد تشعر بالملل الشديد والضجر،لذلك لديك رغبة كبيرة للقيام بشيء جديد بعد هذه الفترة من القلق والتعب، الامور ستتحسن لاحقًا، بعد أن تهدأ الأمور العائلية، عليك العودة للحياة والعمل بطاقة ايجابية اكبر وتعويض نفسك ومن حولك، انتبه لنفسيتك لا تجعلها تتأثر بالأحداث من حولك حاول الخروج مع الاصدقاء. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، انتبه في هذه الفترة لصحتك حاول أن تغذي جسمك وأن تلتزم بأخذ الفيتامينات بوقتها، قد لا تتمكن اليوم من انهاء جميع المهام الموكلة اليك، ابدأ بالاسهل ثم الاصعب، انت شخص مبدع يا عزيزي الثور وقادر على أن انجاز جميع المهام بطريقة احترافية جدًا، تتمكن من تحقيق اهدافك في هذا العام، وتصل إلى مراحل عليا في المجال العملي وتشعر بثقة كبيرة بنفسك وقدراتك. توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، أنت تشعر بالارهاق الشديد لكثرة العمال والمهام المطلوبة منك، عليك يا عزيزي ترتيب اولوياتك والعمل على انهاء جميع الامور المتراكمة عليك، يجب عليك اليوم خوض النقاش الذي كنت تهرب منه سابقًا مع شريك حياتك، عليكما مناقشة المشاكل ووضع الحلول، حتى لا تصل الامور بينكما إلى طريق مسدود، حاول أن تكثر من شرب الماء في هذه الفترة لأنك تعاني من الجفاف. توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، اليوم سوف تواجه بعض المشاكل والعراقيل خصوصاً في مكان العمل، سوف تعمل على حل كل مشكلة تواجهك ولن تراكمها، وأخيراً سوف تتلقى بعض الاخبار السارة التي تقلب مزاجك للأحسن،وسوف تجد شيئًا ثمينًا فقدته منذ مدة بسبب قيمته المعنوية الكبيرة، علاقتك العاطفية ممتازة ولا يوجد ما يعكر صفوها، تشعر بالخوف والقلق على احد افراد اسرتك حاول أن تنتبه لهم.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، يا عزيزي برج الاسد حاول أن لا تدع كلام من حولك يؤثر عليك سلباً وخاصة اولئك الذين يغارون منك في مكان العمل، خير رد عليهم هو ان تبدع اكثر في عملك ومسارك المهني، يمر صديق مقرب او شريك حياتك بمشكلة مع عائلته، تحاول مساندته ودعمه، وتقديم النصيحة له، عليك ان تقف بجانبه، تفكر بالتخطيط لسهرة مميزة لتغير من مزاجه فلا تتردد أبداً لكن احذر من أن تفرط من تناول وجبة العشاء.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، صحتك اليوم ليس على ما يرام لأنك تهملها كثيراً ولا تعطيها أي اهتمام هناك بعض الاشخاص في العمل الذين يحاولون التأثير سلبًا عليك، لا تسمتمع لهم ولا تتأثر بهم، قد تتلقى عرض عمل جديد في مجال تحبه، لكن عليك التفكير بشكل كبير في هذه الفرصة، تلتقي ببعض الاشخاص الذين لم تلتقي بهم منذ وقت طويل، تنهي خلاف وسوء تفاهم مع عدد من الاشخاص، حاول أن تسامح دائماً كل من يؤذيك حتى تعيش بسعادة وراحة بال.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، يا عزيزي برج الميزان تعلم من اخطائك السابقة، فتكرار نفس الاخطاء امر غير مقبول ابدًا، قد تقع بعض المشاكل مع الزملاء في العمل، عليك العمل على حلها قبل تفاقهما، فانت بحاجة إلى اجواء هادئة غير متوترة في مكان العمل، ويكفيك الاجواء المشحونة في المنزل، تفكير باجراء عدد من التعديلات البسيطة على منزلك وهذا التغيير سوف يغير نفسيتك للأفضل.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، يا عزيزي العقرب قد تصادفك بعض المصاعب والعراقيل الصعبة في هذه الفترة، وسوف تشعر بالاضطراب والقلق والتوتر، انت تبالغ في رد فعلك تجاه العديد من الامور التي تحصل في العمل، حاول ان تهدأ ولا تعطي الامور اكبر من حجمها، وانتبه لتصرفاتك مع حبيبك ولا تكن قاسياً عليه، اذا شعرت بالتعب راجع الطبيب على الفور ولا تهمل نفسك أبداً.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، اليوم سوف تحاول ان تشرح وجهة نظرك وافكارك لمديرك،وسوف يكون عندك الكثير من الافكار الابداعية التي تبهر مديرك، في البداية قد يرفض، لكن مع اصرارك واثباتك لاهمية هذه الافكار تتمكن من اقناعة لاحقًا، سوف تلتقي مع العديد من الاصدقاء والاحبة في الفترة المقبلة، الكثير من المناسبات الاجتماعية، في جدولك حاول أن تشارك بها وتتعرف على |أشخاص جدد من باب التغيير.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، سوف تتلقى الكثير من الوعود في مكان العمل، وتكتشف لاحقًا انها كاذبة ومبالغ بها، سوف يمر مسارك المهني بضائقة هي الاكبر منذ سنوات، فبعد أن كنت تشغل الكثير من الامور، اصبحت بلا شيء، بدأت تشعر بالاحباط والقلق بشكل مستمر،صحتك النفسية ليست على ما يرام يا عزيزي برج الجدي حاول أن تهتم بنفسيتك أكثر.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، إن الامور هادئة على الصعيد العملي يا عزيزي برج الدلو، لا يوجد ما يسبب لك التوتر والقلق، قد تكون هناك بعض الاقاويل والشائعات المقلقة الا انها غير صحيحة، لا تكترث بما يقال حولك، وركز على اداء المهام المطلوبة منك، يجب عليك قضاء بعض الوقت مع الاصدقاء وممارسة الرياضة للتخلص من التوتروالقلق الذي تشعر به، اشرب اليانسون كل ليلة لتخفف من القلق وتستطيع النوم.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، سوف تشعر بالاحباط والحزن يا عزيزي برج الحوت بسبب تعسر امر توقعت ان يسير بشكل اكثر سهولة، سوف تتلقى عرض لزيادة دخلك، تشعر ببعض التوتر والقلق نحوه، عليك استشارة العائلة وعدد من اصحاب الخبرة حتى لا تخسر ما بيدك، لا تيأس وفكر بطرق اخرى من أجل تنفيذ حلمك الذي خططت له منذ فترة طويلة، حاول أن تخرج في نزهة حول الطبيعة.

أبراج يصعب عليها الحب

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022