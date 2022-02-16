اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 17 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 17 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 17 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،سوف تتلقى عرض مميز خلال الفترة المقبلة يا عزيزي برج الحمل، عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار، وقد تتسرع في انجاز احدى المهام مما يضعك في موقف لا تحسد عليه، عليك حل جميع الخلافات بينك وبين شريك حياتك، وإنهاء أي أمور غير واضحة، كن متفهم لوجهة نظره، يجب عليك أن تضبط ساعات نومك في هذه الفترة وحتى تصبح صحتك أفضل. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار،يا عزيزي برج الثور عليك انجاز جميع الاعمال المتراكمة عليك في هذا الاسبوع، سوف تتمكن من إثبات نفسك في العمل أكثر، وتحظى باعجاب زملائك ومديرك، عليك الابتعاد عن الكسل والتأجيل، تدخل في نقاش كنت خائف من خوصه مع حبيبك، لكن أصبح من الضروري أن تنهي هذا النقاش في هذه الفترة، انتبه لمنطقة الصدر من لفحة الهوا.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، سوف تتلقى رسالة أو اتصال من شخص يعيش في بلد آخر، يخبرك هذا الشخص بالكثير من الأمور الجيدة التي تقلب مزاجك للأفضل، سوف تنقلب الامور في العمل لصالحك وأخيراً، لكن عليك الحذر من احد الاشخاص فهو يحاول ايذائك بكل الطرق المتاحة له، هناك بعض التشتت على الصعيد العائلي، ترغب بالهدوء لكن لا يتوفر لك اشرب أعشاب قبل النوم.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، هناك الكثير من الأمور المتراكمة عليك في العمل والمنزل، تشعر بالضغط الشديد الذي يسبب لك الإرهاق مما قد يؤثر عليك بشكل سلبي، قد تجتمع بأحد الأصدقاء ويعاتبك على كلمة بدرت منك دون قصد، تجري الكثير من الفحوص للاطمئنان على صحتك، وتشعر بالتوتر فيما يخص أمر عائلي، اعتني بصحتك جيداً يا عزيزي برج السرطان.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، يا عزيزي برج الاسد سوف تصلك الكثير من المعلومات عن أحد الأشخاص، بالرغم من عدم اهتمامك إلا أنه هذه المعلومات تثير فضولك للتأكد منها، سوف تشعر برغبة في البقاء بالمنزل دون إنجاز أي أمر في هذه الفترة وخصوصاً أن الأجواء باردة، قد تقوم بإلغاء الكثير من الأمور ورفض بعض الدعوات للتواجد بجانب شخص مقرب منك، اعتني بالصحة أكثر وتناول الخضار.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، سوف تخوض اليوم الكثير من المواجهات في العمل، يوم غريب بشكل عام، تشعر بالانزعاج منه وتتمنى ان ينتهي بسرعة، في نهاية اليوم تصبح الامور افضل، يطلب منك المدير الكثير من المهام التي يكون بعضها ليس من مسؤولياتك، حاول أن توازن الامور وترفض ما لا يمكنك انجازه، اهتم بشرب الماء وحاول المشي يومياً نص ساعة تقريباً.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،الكثير من الاجتماعات والنقاشات في العمل، تدخل في مفاوضات كثيرة من أجل مصلحة وضعك المهني، تتخذ في النهاية القرار السليم لك، تشعر ان افكارك مشتتة لكنك في النهاية تتمكن من ترتيبها واتخاذ القرار المناسب في أمر مصيري، يزيد الحبيب من الضغوطات عليك بسبب إصراره على طلب معين

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،الكثير من التغيرات شهدتها هذه الفترة، بعضها سلبي وبعضها إيجابي، تشعر بالقلق في انتظار حسم أمر مهم ومصيري في حياتك، قد تشعر بالندم على قرار اتخذته سابقًا، في النهاية عليك تجاوز هذا الشعور والبدء بالعمل على تعويض نفسك وايجاد فرص مميزة من أجل تطوير مصيرك المهني

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،الكثير من المواعيد في جدول أعمالك اليوم، فحاول ان تنتبه على وضعك المادي ولا تبالغ في شراء بعض اللوازم غير الضرورية مهما شعرت برغبة كبيرة لشرائها، حاول أن تعمل بتأني ولا تتسرع في إنجاز بعض المهام حتى لا تقع في الخطأ، تتعاطف مع احد الأصدقاء بسبب ما يمر به

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،مزاجك اليوم افضل، وتشعر بالراحة الشديدة، لا تتهور في اي قرار مصيري، تفكر في اخذ اجازة بهذه الفترة، عليك الاسترخاء في هذه الفترة، تشعر بالتعب والارهاق، تفكر في اخذ اجازة طويلة من اجل السفر، تتلقى دعوة على مناسبة اجتماعية هامة، انتبه لاسلوب حياتك ومارس الرياضة

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط،قد تحقق بعض الأرباح من مشروع جانبي، تطلب المساعدة من احد الزملاء، تتلقى خبر سار من بعض الأشخاص، هذا الخبر يقلب حياتك بشكل كبير، الكثير من التغييرات الإيجابية تشهدها حياتك في هذه الفترة، تمر علاقتك العاطفية ببعض المشاكل، لا تهملها عليك حلها على فور

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، سوف تجري الكثير من الاتصالات الخاصة بالعمل،وقد تضطر للسفر لانهاء بعض الامور العالقة، تتوطد علاقتك بصديق في هذه الفترة بسبب الدعم الكبير الذي قدمته له، يعاني شريك حياتك من مشكلة كبيرة عليك دعمه والوقوف إلى جانبه، لا تهمل عائلتك وحاول تعويضهم عن غيابك في هذه الفترة لكن لا تنسى أن تنام يومياً 7 ساعات على الاقل.

أبراج يصعب عليها الحب

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022