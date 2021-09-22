حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 أيلول/ سبتمبر 2021

برج الميزان الرجل اليوم: تتعجب من نفسك ومن قدرتك على المواجهة وإيقاف من يزعجك عند حده، لكن لا تندفع كثيراً بعواطفك، أكثر المستفيدين من هذه الروح القتالية هم مواليد شهر تشرين الثاني.