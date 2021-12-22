اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل يشير هذا اليوم إلى ظروف جيدة والتخلص من وسوء تفاهم ومناخ الفوضى والإرباك

يا عزيزي برج الحمل يشير هذا اليوم إلى ظروف جيدة والتخلص من وسوء تفاهم ومناخ الفوضى والإرباك حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم وخصوصاً مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده

يا عزيزي برج الحمل عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم وخصوصاً مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده حظ برج الحمل اليوم صحياً: تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دوراً في مسارك

تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دوراً في مسارك برج الحمل الرجل اليوم: يوم جيد افضل من الأيام الماضية، تحقق بعض الأهداف في العمل، تشعر أنك مليء بالطاقة الإيجابية

يوم جيد افضل من الأيام الماضية، تحقق بعض الأهداف في العمل، تشعر أنك مليء بالطاقة الإيجابية برج الحمل المرأة اليوم:يحاول بعض الاشخاص ازعاجك واستفزازك لكنك لا تبالي بالأمر وتتمكن من إثبات نفسك وعدم الاكتراث له، يزعجك الشريك بتصرف معين عليك مصارحته لما ازعجك

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :يجعل هذا اليوم التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحاً

:يجعل هذا اليوم التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحاً حظك اليوم برج الثور عاطفياً :عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه

:عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثورقاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات

يا عزيزي برج الثورقاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات برج الثور الرجل اليوم: تواجه اليوم بعض العراقيل البسيطة، لكنك تتمكن من انهائها على الفور

تواجه اليوم بعض العراقيل البسيطة، لكنك تتمكن من انهائها على الفور برج الثور المرأة اليوم:حاول ان لا تتسرع في أي قرارات جديدة وفكر مليًا قبل اتخاذ أي قرار مصيري، تخطط لمشوار مع الأصدقاء من أجل الترفيه عن نفسك بعد فترة صعبة مررت بها

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي برج الجوزاء يمنحك هذا اليوم ثقة متزايدة بنفسك والقدرة الكبيرة على إنجاز المطلوب منك بامتياز

يا عزيزي برج الجوزاء يمنحك هذا اليوم ثقة متزايدة بنفسك والقدرة الكبيرة على إنجاز المطلوب منك بامتياز برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تتردّد في مصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه، والتعبير عن حبك العميق له

لا تتردّد في مصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه، والتعبير عن حبك العميق له حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :مناسبة اجتماعية تتعرف فيها إلى أصدقاء جدد يحثونك على مشاركتهم أنشطتهم الرياضية

:مناسبة اجتماعية تتعرف فيها إلى أصدقاء جدد يحثونك على مشاركتهم أنشطتهم الرياضية برج الجوزاء الرجل اليوم: يترتب عليك اليوم اتخاذ بعض القرارات المصيرية، تعيش هذه الفترة أفضل أحوالك على جميع الأصعدة، فالعمل يسير بشكل جيد

يترتب عليك اليوم اتخاذ بعض القرارات المصيرية، تعيش هذه الفترة أفضل أحوالك على جميع الأصعدة، فالعمل يسير بشكل جيد برج الجوزاء المرأة اليوم:علاقتك العاطفي اصبحت افضل، قد تتخذ قرار مصيري يخص علاقتك العاطفية

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :يتناغم فينوس مع جوبيتير فيعدك بحدث مميز ويساعدك على معالجة المسائل المهنية بوعي وحكمة، وتتلقى مكافأة مالية في المستقبل القريب

:يتناغم فينوس مع جوبيتير فيعدك بحدث مميز ويساعدك على معالجة المسائل المهنية بوعي وحكمة، وتتلقى مكافأة مالية في المستقبل القريب حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :علاقتك بالحبيب متينة جداً هذا اليوم، وتعيش معه استقراراً عاطفياً منقطع النظير

:علاقتك بالحبيب متينة جداً هذا اليوم، وتعيش معه استقراراً عاطفياً منقطع النظير حظ برج السرطان اليوم صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي، واستشر اصحاب الاختصاص

فكّر في كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي، واستشر اصحاب الاختصاص برج السرطان الرجل اليوم :قد تنفجر في أي لحظة بسبب الضغوط النفسية الكبيرة التي مررت بها سابقًا، انتبه ان تتحول الى شخص عدواني

:قد تنفجر في أي لحظة بسبب الضغوط النفسية الكبيرة التي مررت بها سابقًا، انتبه ان تتحول الى شخص عدواني برج السرطان المرأة اليوم:حاول أخذ بعض من الراحة والابتعاد عن المواجهة في مشكلة حتى لا تنفجر بطريقة خاطئة تدفع ثمنها لاحقًا

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :يضعك اليوم الخميس في موقع تقدير واحترام مميز، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك

:يضعك اليوم الخميس في موقع تقدير واحترام مميز، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكنك تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه

: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكنك تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه حظ برج الأسد اليوم صحياً: مارس اليوم الخميس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد

مارس اليوم الخميس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد برج الأسد الرجل اليوم: تشعر اليوم الخميس أن حالتك المزاجية غير جيدة، وأنك لا تثق بمن حولك بسبب ما تعرضت له في الفترة الماضية من خيبة أمل وصدمات من قبل بعض الأشخاص

تشعر اليوم الخميس أن حالتك المزاجية غير جيدة، وأنك لا تثق بمن حولك بسبب ما تعرضت له في الفترة الماضية من خيبة أمل وصدمات من قبل بعض الأشخاص برج الأسد المرأة اليوم:اليوم الخميس يا برج الاسد عليك مواجهة هذه الاحباطات والخروج من هذه الأزمة بشكل اقوى

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً : يحمل إليك اليوم الخميس ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك

: يحمل إليك اليوم الخميس ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك برج العذراء اليوم عاطفياً :يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

:يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط برج العذراء اليوم صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك

إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك برج العذراء الرجل اليوم :اليوم الخميس تواجه بعض المواقف الصعبة اليوم، حاول ان لا تفقد السيطرة على حياتك، واطلب المساعدة من عائلتك او اصدقائك لمواجهة هذه المشاكل

:اليوم الخميس تواجه بعض المواقف الصعبة اليوم، حاول ان لا تفقد السيطرة على حياتك، واطلب المساعدة من عائلتك او اصدقائك لمواجهة هذه المشاكل برج العذراء المرأة اليوم:لا تفقد الثقة اليوم الخميس في إمكانياتك وقدراتك وتعامل مع الأمور بمرونة، قد تمر علاقتك العاطفية بازنة قاسية

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك

يحمل إليك هذا اليوم ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط حظ برج الميزان اليوم صحياً :إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك

:إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك برج الميزان الرجل اليوم: يلجأ لك أحد الأصدقاء اليوم طلبًا للمساعدة، توافق على الفور دون تردد، فأنت تحب تقديم الدعم لكل من حولك خاصة إذا كان من الأصدقاء المقربين

يلجأ لك أحد الأصدقاء اليوم طلبًا للمساعدة، توافق على الفور دون تردد، فأنت تحب تقديم الدعم لكل من حولك خاصة إذا كان من الأصدقاء المقربين برج الميزان المرأة اليوم: تشعر براحة نفسية في هذه الفترة بالرغم من خسارتك سابقًا أمر يعنيك لكنك تشعر اخيرًا بالرضا التام عن هذه الخسارة

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :يتحدث اليوم الخميس عن فرص شخصية تأتي عبر الأصدقاء، وتدخل في مفاوضات شاقة تحقق النصر في نهايتها، مبروك

:يتحدث اليوم الخميس عن فرص شخصية تأتي عبر الأصدقاء، وتدخل في مفاوضات شاقة تحقق النصر في نهايتها، مبروك حظك اليوم برج العقرب عاطفياً : تسعى لتعميق العلاقة مع شريك حياتك ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك

: تسعى لتعميق العلاقة مع شريك حياتك ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك حظ برج العقرب اليوم صحياً: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة المرتفعة والبرد،

قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة المرتفعة والبرد، برج العقرب الرجل اليوم :تواجه اليوم الخميس الكثير من المشكلات، تشعر انك تنتهي من مشكلة لتقع في مشكلة اخرى، عليك حل جميع المشاكل وعدم تجاهلها حتى لا تتراكم وتتضخم

:تواجه اليوم الخميس الكثير من المشكلات، تشعر انك تنتهي من مشكلة لتقع في مشكلة اخرى، عليك حل جميع المشاكل وعدم تجاهلها حتى لا تتراكم وتتضخم برج العقرب المرأة اليوم :اليوم الخميس هناك بعض المشاكل في العمل ايضًا، وعلى الصعيد العاطفي تشعر أن شريك حياتك لا يفهمك ولا يساندك

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً

يحمل هذا اليوم فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً حظك اليوم برج القوس عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك حظ برج القوس اليوم صحياً :اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

:اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج برج القوس الرجل اليوم :تتمكن في هذه الفترة من اظهار امكانيتك أمام مديرك في العمل، هناك شخص يحاول سرقة مجهودك عليك الانتباه منه وكشفه امام المسؤول في العمل

:تتمكن في هذه الفترة من اظهار امكانيتك أمام مديرك في العمل، هناك شخص يحاول سرقة مجهودك عليك الانتباه منه وكشفه امام المسؤول في العمل برج القوس المرأة اليوم:تشعر بالتوتر لكنك في النهاية قادر على تجاوز هذه المرحلة، مناسبة عالية تسعدك

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن فرص جديدة في طريقها إليك، ولا سيما على الصعيد الشخصي

:يتحدث هذا اليوم عن فرص جديدة في طريقها إليك، ولا سيما على الصعيد الشخصي حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : لا ترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن لئلا تصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحدة النقاش

: لا ترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن لئلا تصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحدة النقاش حظ برج الجدي اليوم صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة يا عزيزي برج الجدي تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية

عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة يا عزيزي برج الجدي تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية برج الجدي الرجل اليوم : قد تشغل منصب كبير في الفترة المقبلة وتتلقى مكافأة مالية من العمل، انت انسان مجتهد ستتلقى نتائج جهدك في الفترة المقبلة بالرغم من القلق الكبير الذي عشته مؤخرًا

: قد تشغل منصب كبير في الفترة المقبلة وتتلقى مكافأة مالية من العمل، انت انسان مجتهد ستتلقى نتائج جهدك في الفترة المقبلة بالرغم من القلق الكبير الذي عشته مؤخرًا برج الجدي المرأة اليوم: حاول ان لا تهمل حياتك الشخصية من أجل العمل يجب الموازنة بينهما

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً : يحمل إليك هذا اليوم فرصاً جديدة لها علاقة باتفاقات قديمة لك مع بعض المؤسسات أو رجال الأعمال



: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً جديدة لها علاقة باتفاقات قديمة لك مع بعض المؤسسات أو رجال الأعمال حظك اليوم برج الدلوعاطفياً : تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية إلى العلن وتشكّل بعض الاضطراب العابر

: تسيطر الهواجس العاطفية على تفكيرك، وقد تخرج قصة شخصية إلى العلن وتشكّل بعض الاضطراب العابر حظ برج الدلو اليوم صحياً: إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها

إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تسمع كلاماً مسيئاً أو تتعرض لإهانات ولا تستطيع السكوت عنها برج الدلو الرجل اليوم: عليك البدء بتنفيذ المشاريع التي خططت لها سابقًا فالوقت مناسب في هذه الفترة بشكل كبير، عليك البدء بتنفيذ ما تفكر به والابتعاد عن الاحلام بدون تخطيط

عليك البدء بتنفيذ المشاريع التي خططت لها سابقًا فالوقت مناسب في هذه الفترة بشكل كبير، عليك البدء بتنفيذ ما تفكر به والابتعاد عن الاحلام بدون تخطيط برج الدلو المرأة اليوم:تصلك أخبار سارة خلال اليوم، يجب عليك التحرك فورًا من أجل مستقبلك المهني

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء والابتسامة وبيشر بعلاقات حلوة اجتماعية ومهنية وغيرها

:يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء والابتسامة وبيشر بعلاقات حلوة اجتماعية ومهنية وغيرها حظك اليوم برج الحوت عاطفياً :بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك

:بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك حظ برج الحوت اليوم صحياً : لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين، انتبه

: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين، انتبه برج الحوت الرجل اليوم :أنت اليوم بحالة نفسية جيدة يا عزيز برج الحوت تشعر برغبة في تكوين صداقات جديدة وتغيير بعض الوجوه، تنعكس حالتك النفسية على عملك بشكل ايجابي

:أنت اليوم بحالة نفسية جيدة يا عزيز برج الحوت تشعر برغبة في تكوين صداقات جديدة وتغيير بعض الوجوه، تنعكس حالتك النفسية على عملك بشكل ايجابي برج الحوت المرأة اليوم:يستشيرك عدد من زملائك في العمل، عليك مساعدتهم ودعمهم، ووضعك العاطفية جيد جدًا.

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021