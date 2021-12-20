صفات الأبراج المائية وعيوبها 

الأبراج المائية هو برج السرطان، برج العقرب، وبرج الحوت، والمائيون هم أشخاص عاطفيون، رومانسيون جداً، الإحساس هو الذي يحركهم ويسيطر على تصرفاتهم وتفكيرهم، ومزاجهم.

برج السرطان الذي يكون مواليده ضمن الفترة الواقعة ما بين 22 من شهر حزيران و22 من شهر تموز، وبرج العقرب الذي يضمن من يولدون في الفترة الواقعة ما بين 24 من شهر تشرين الأول و22 من شهر تشرين الثاني، وبرج الحوت الذي يضمن من يولدون في الفترة الواقعة ما بين 19 من شهر شباط و20 من شهر آذار".

الأبراج المائية يمتلكون عاطفة قوية ومتينة، ويقدسون الحياة العائلية، ويميلون أيضاً إلى النقد وحب الذات، وهم طموحون كثيراً، ويعيشون في الأوهام والأحلام.

صفات الأبراج المائية

صفات الأبراج المائية "برج السرطان"

صفات برج السرطان أنه شخصية حنونة وحساسة ولديهم قدرة عالية على الابتكار والخيال، ويمتلكون برج السرطان إرادة قوية.

من صفات برج السرطان أشخاص طموحين، ومن مميزاتهم أنهم يصرون على تحقيق أهدافهم ولا يقبلون الهزيمة أو الفشل، وأصحاب برج السرطان مزاجهم متقلب يعطون ردة فعل مختلفة في نفس اللحظة ويأتي الأهتمام بالأسرة والأهل على رأس أولويات مولود برج السرطان.

ويتصف مواليد برج السرطان بحب الخير ومساعدة الأخرين وعلى الرغم من شخصية مولود السرطان الهادئة إلا أنهم عندما ينفعل يتحول إلى شخص عصبي، ويتجه إلى توجيه الكلام اللاذع ، ويعيب عيوب برج السرطان الغيرة والشك وعدم الثقة بالنفس والانطواء والعزلة في بعض الأحيان وحب السيطرة والتملك وعدم تقبل الانتقادات، ويتسم مواليد السرطان بالبساطة فهم لا يميلون إلى الأهتمام بالمظهر والشكل كثيراً كما أنهم كثيراً ما يهربون من الواقع ويعيشون في ذكريات الماضي.

صفات الأبراج المائية "صفات برج العقرب"

صفات برج العقرب الغموض، وهي سمة أساسية تميز أصحاب برج العقرب عن غيرهم، لا يستطيع أي شخص فهم شخصيتهم جيداً، فهم يمتلكون شخصية هادئة تسعى إلى تحقيق التوازن.

برج العقرب يتمتعون بشخصية رومانسية تمتلك فيض هائل من الحب والعاطفة، يستخدمون كل الوسائل ويسلكون كل الطرق من أجل إسعاد الشريك، ينتظرون من الطرف الأخر نفس القدر من الحب وهو ما يخلق قدر من التوتر والمشاكل في علاقتهم العاطفية.

يتميز أصحاب برج العقرب بالقوة والصلابة فهم أشخاص لا يتنازلون أو يستسلمون بسهولة كما أنهم لا يسامحون من يخطيء إليهم ويسعون خلف الانتقام.

يعيب أصحاب برج العقرب العناد والتمسك بالرأي حتى وأن كان خاطيء ومن الصعب أن يمنحوا ثقتهم للأخرين ويفضل مواليد العقرب التعامل مع الأشخاص المرحين والبسطاء ولا يفضلون التعامل مع الأشخاص المتشائمين الذين يمتلكون طاقة سلبية وعلى الرغم من الرومانسية الشديدة لأصحاب برج العقرب إلا أنهم لا يفصحون عن مشاعرهم بسهولة.

صفات الأبراج المائية "برج الحوت"

صفات برج الحوت أنه يمتلك شخصية محبة للآخرين، ودودة، اجتماعي، ومرن في التعامل، لديهم القدرة على التعامل مع كافة الأشخاص.

يتميز برج الحوت بالرومانسية الهادئة، يميلون إلى إخفاء مشاعرهم وما بداخلهم إلى أن يتأكدوا من مشاعر الطرف الآخر، ويمتلك مولود برج الحوت بحدس قوي يمكنهم من التنبؤ ببعض الأحداث ومعرفة خبايا بعض الأمور،

أما عاطفياً يعتبر الحب شيء أساسي في حياة برج الحوت، فهم لا يستطيعون العيش بدون الدخول في علاقة عاطفية حيث يمنحهم الحب الإحساس بالحياة، وكثيراً ما يصاب أصحاب مولود برج الحوت بالقلق والحزن وخاصة النساء نظراً لشخصيتهم الخيالية التي تبني الكثير من الأحلام والطموحات.

ومن عيوب برج الحوت حبهم للعزلة والانطواء، والتردد والحيرة وهو ما يضيع عليهم الكثير من الفرص ولا يتقبل مواليد برج الحوت الانتقاد بأي شكل كما يكرهون القسوة والعنف في التعامل.

عيوب الأبراج المائية

يمتلك برج السرطان هستيرية عاطفية، وهم أشخاص قلقون بشكل دائم، كما أن رعايتهم واهتمامهم بغيرهم يتحول إلى فرط في العواطف بشكل كبير، وذلك يجعلهم حساسون للغاية، وقد يجعلك أصحاب ذلك البرج أن تشعر بالاختناق.

يدركون برج العقرب بأن لكل شخص جانب مظلم لهم؛ فهم دائماً يرون أن من حولهم يريد أن يأذيهم، أو يتسبب لهم في حدوث أي ضرر، لذلك فقد يصبحوا مرتابين وغيورين بشكل كبير جداً، كما أنهم من الأبراج الساخرون، ويبررون ذلك بالفكاهة، ويفعلون ذلك بسبب اعتقادهم أن الناس لديهم جانب سلبي تجاههم.

الهروب من الواقع وحب العزلة وهذه من عيوب برج الحوت، فلديهم دائماً رغبة كبيرة في عزل أنفسهم عن الجميع، يقوموا بفعل ذلك لأنهم متعاطفون للغاية، ويحتاجون الابتعاد عن المشاعر، وفي أغلب الأوقات يلجأون إلى الكحول، والنوم والطعام من أجل الهروب والنسيان.

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