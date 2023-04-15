البوابة - اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 16 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 16 نيسان/أبريل 2023:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

الناحية الصحية تعاني من صداع شديد ولكن بعد الإفطاء سيختفي لا تقلق كله بسبب قلة الماء والطعام>

الناحية المهنية اليوم أنت مشغول من كثرة الاجتماعات سوف تنتهي بسلام

الناحية العاطفية أمورك جيدة يا عزيزي لكن لا تهمل الشريك اليوم.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

الناحية الصحية يوجد مشاكل بسيطة لديك بسبب قلة الماء والفواكة لا تقلق لكن لا تهمل الماء بعد وجبة الإفطار.

الناحية المهنية يوجد مشاكل مع شريكك في العمل حاول أن تحلها بهدوء.

الناحية العاطفية أمورك لا بأس بها مع شريكك لكن لا تسمع لمن حولك وتطبق كلامهم على شريك حياتك.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

الناحية الصحية يوجد مشاكل في الكلى لا تهمل الخضار والماء خصوصاً في شهر رمضان المبارك.

الناحية المهنية اليوم ملىء بالضغوطات ويوجد مشاكل مع مديرك لا حل له.

الناحية العاطفية أمورك مملة مع الشريك ولا يوجد جديد.

توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

الناحية الصحية أنت تعاني من أوجاع في الحلق بسبب البرد وكثرة التدخين حاول أن تشرب الأعشاب بعد الإفطار ولا تنسى الليمون والعسل لتخفيف الأوجاع.

الناحية المهنية أنت وزملائك ومديرك علاقتكم ممتازة وهذا كله بسبب لطفك ونشاطك.

الناحية العاطفية يوجد موعد رومانسي اليوم حاول أن تستعد له بعد الإفطار وسوف يستمر لفترة السحور.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

الناحية الصحية أنت تهتم بصحتك بشكل جيد لكن لا تنسى تناول الفيتامينات بالتزام ولا تنسى شرب الماء حتى لا تنضر الكلية لديك.

الناحية المهنية أنت تبحث عن عمل وسوف تجده قريباً لا تقلق.

الناحية العاطفية يوجد خلاف بسيط مع شريك حياتك وسوف ينحل بسرعة لا تتوتر الصيام يؤثر عليه.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

الناحية الصحية تعاني من صداع بسيط بسبب الصوم لا تقلق لكن أكثر من تناول الخضار والفواكة.

الناحية المهنية يوجد مشاكل مع مديرالعمل فهو متسلط بشكل كبير حاول اهماله وامتصاص غضبه اتجاهك.

الناحية العاطفية لا جديد بخصوص وضعك العاطفي، لكن تشعر بالوحدة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

الناحية الصحية أنت تفكر أن تخفف من وزنك وسوف تصل إلى هدفك في شهر رمضان المبارك، ثابر.

الناحية المهنية أنت مضغوط ومتوتر من العمل وتحاول أن تبحث عن غيره لكن لا تستعجل واصبرحتى ينتهي شهر رمضان.

الناحية العاطفية أنت مشغول مع أطفالك والتزاماتهم وتهمل شريكك حاول أن تجد حلاً لهذا الوضع.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الناحية الصحية صحتك جيدة لا بأس بها، لكن حاول أن تفحص فيتامين د والحديد كل 6 أشهر تقريباً.

الناحية المهنية أنت مشغول بشكل كبير اهدأ ولا تستعجل كل شيء سوف ينحل، وتصل إلى مرادك.

الناحية العاطفية أمورك لا بأس بها لا تقلق لكن كن أكثر رومانسية مع الشريك ودلله.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

الناحية الصحية صحتك لا بأس بها لكن يجب أن تذهب إلى طبيبك كل فترة لتتأكد من وضعك وخصوصاً أن تفحص فيتامين الحديد.

الناحية المهنية أنت تبحث عن عمل لا تيأس سوف تجده قريباً.

الناحية العاطفية تشعر بالملل والوحدة، حاول الخروج مع أصدقاء لتغيير الجو.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

الناحية الصحية يوجد أعراض كورونا احذر وحاول أن لا تخرج من المنزل لمدة 5 أيام وارتدي ملابس ثقيلة.

الناحية المهنية يوجد أعمال كثير وسوف يصلك مبلغ مالي ضخم يفرحك.

الناحية العاطفية أمورك جيدة لكن في شهر رمضان علاقتكما مملة.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

الناحية الصحية يوجد مشاكل بسيطة في القولون حاول أن تتحمى ولا تنسى شرب يانسون أو كمون أو شومر.

الناحية المهنية أعمالك جيدة يا عزيزي، لكن مشاكلك مع زملاء العمل لا تنتهي حاول أن تكون لطيف معهم ولا تبخل بمساعدتهم.

الناحية العاطفية أنت وحيد وتبحث عن شريك يعبي لك وقتك.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

الناحية الصحية حاول ان تأكل وجبة بروتين لتعطيك طاقة وقت الصيام، ولا تنسى شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.

الناحية المهنية أمورك هادئة لكن اليوم لديك الكثير من الأعمال لا تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي.

الناحية العاطفية يوجد خلاف بينك وبين الشريك لكن سوف ينحل بسرعة اليوم لا تقلق وتنفعل.

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