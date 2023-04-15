البوابة - اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 16 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 16 نيسان/أبريل 2023:
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 نيسان/أبريل 2023
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- الناحية الصحية تعاني من صداع شديد ولكن بعد الإفطاء سيختفي لا تقلق كله بسبب قلة الماء والطعام>
- الناحية المهنية اليوم أنت مشغول من كثرة الاجتماعات سوف تنتهي بسلام
- الناحية العاطفية أمورك جيدة يا عزيزي لكن لا تهمل الشريك اليوم.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- الناحية الصحية يوجد مشاكل بسيطة لديك بسبب قلة الماء والفواكة لا تقلق لكن لا تهمل الماء بعد وجبة الإفطار.
- الناحية المهنية يوجد مشاكل مع شريكك في العمل حاول أن تحلها بهدوء.
- الناحية العاطفية أمورك لا بأس بها مع شريكك لكن لا تسمع لمن حولك وتطبق كلامهم على شريك حياتك.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- الناحية الصحية يوجد مشاكل في الكلى لا تهمل الخضار والماء خصوصاً في شهر رمضان المبارك.
- الناحية المهنية اليوم ملىء بالضغوطات ويوجد مشاكل مع مديرك لا حل له.
- الناحية العاطفية أمورك مملة مع الشريك ولا يوجد جديد.
توقعات السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- الناحية الصحية أنت تعاني من أوجاع في الحلق بسبب البرد وكثرة التدخين حاول أن تشرب الأعشاب بعد الإفطار ولا تنسى الليمون والعسل لتخفيف الأوجاع.
- الناحية المهنية أنت وزملائك ومديرك علاقتكم ممتازة وهذا كله بسبب لطفك ونشاطك.
- الناحية العاطفية يوجد موعد رومانسي اليوم حاول أن تستعد له بعد الإفطار وسوف يستمر لفترة السحور.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- الناحية الصحية أنت تهتم بصحتك بشكل جيد لكن لا تنسى تناول الفيتامينات بالتزام ولا تنسى شرب الماء حتى لا تنضر الكلية لديك.
- الناحية المهنية أنت تبحث عن عمل وسوف تجده قريباً لا تقلق.
- الناحية العاطفية يوجد خلاف بسيط مع شريك حياتك وسوف ينحل بسرعة لا تتوتر الصيام يؤثر عليه.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- الناحية الصحية تعاني من صداع بسيط بسبب الصوم لا تقلق لكن أكثر من تناول الخضار والفواكة.
- الناحية المهنية يوجد مشاكل مع مديرالعمل فهو متسلط بشكل كبير حاول اهماله وامتصاص غضبه اتجاهك.
- الناحية العاطفية لا جديد بخصوص وضعك العاطفي، لكن تشعر بالوحدة.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- الناحية الصحية أنت تفكر أن تخفف من وزنك وسوف تصل إلى هدفك في شهر رمضان المبارك، ثابر.
- الناحية المهنية أنت مضغوط ومتوتر من العمل وتحاول أن تبحث عن غيره لكن لا تستعجل واصبرحتى ينتهي شهر رمضان.
- الناحية العاطفية أنت مشغول مع أطفالك والتزاماتهم وتهمل شريكك حاول أن تجد حلاً لهذا الوضع.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- الناحية الصحية صحتك جيدة لا بأس بها، لكن حاول أن تفحص فيتامين د والحديد كل 6 أشهر تقريباً.
- الناحية المهنية أنت مشغول بشكل كبير اهدأ ولا تستعجل كل شيء سوف ينحل، وتصل إلى مرادك.
- الناحية العاطفية أمورك لا بأس بها لا تقلق لكن كن أكثر رومانسية مع الشريك ودلله.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- الناحية الصحية صحتك لا بأس بها لكن يجب أن تذهب إلى طبيبك كل فترة لتتأكد من وضعك وخصوصاً أن تفحص فيتامين الحديد.
- الناحية المهنية أنت تبحث عن عمل لا تيأس سوف تجده قريباً.
- الناحية العاطفية تشعر بالملل والوحدة، حاول الخروج مع أصدقاء لتغيير الجو.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- الناحية الصحية يوجد أعراض كورونا احذر وحاول أن لا تخرج من المنزل لمدة 5 أيام وارتدي ملابس ثقيلة.
- الناحية المهنية يوجد أعمال كثير وسوف يصلك مبلغ مالي ضخم يفرحك.
- الناحية العاطفية أمورك جيدة لكن في شهر رمضان علاقتكما مملة.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- الناحية الصحية يوجد مشاكل بسيطة في القولون حاول أن تتحمى ولا تنسى شرب يانسون أو كمون أو شومر.
- الناحية المهنية أعمالك جيدة يا عزيزي، لكن مشاكلك مع زملاء العمل لا تنتهي حاول أن تكون لطيف معهم ولا تبخل بمساعدتهم.
- الناحية العاطفية أنت وحيد وتبحث عن شريك يعبي لك وقتك.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- الناحية الصحية حاول ان تأكل وجبة بروتين لتعطيك طاقة وقت الصيام، ولا تنسى شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.
- الناحية المهنية أمورك هادئة لكن اليوم لديك الكثير من الأعمال لا تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي.
- الناحية العاطفية يوجد خلاف بينك وبين الشريك لكن سوف ينحل بسرعة اليوم لا تقلق وتنفعل.
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 نيسان/أبريل 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 11 نيسان/أبريل 2023
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