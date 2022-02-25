اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 26 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 26 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 26 فبراير/ شباط 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، يا عزيزي يجب عليك الحذر وخاصة من أصدقائك والمقربين منك، فالخيانة سوف تكون موضوع اليوم، انتبه للعمل فقد تلاقي معارضة كبيرة من زملائك في نفس العمل يغارون من تقدمك ومن عملك مما يدفعهم لعمل شيء يضرك، انتبه لصحتك أكثر ودلل نفسك. توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، يا عزيزي إن وجود القمر في برج الثور اليوم يعطيك اكثر من فائدة ودفعة إلى الأمام، لكن التهور والشعور بحب رد الصاع صاعين سوف يكونان اكثر المؤثرين عليك لهذا اليوم، فسوف تشعر بالندم في الكثير من الاحيان على افعال قد قمت بها، انتبه لصحتك أكثر وخصوصاً من نزلات البرد. توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، هناك فرق كبير بين الامس واليوم، لكن اليوم واعد لكل مواليد هذا البرج وبالأخص اذا كنت من مواليد شهر أيار، فسوف تحقق الكثير من الانتصارات والتقدم على الصعيدين العملي والمالي، مع بقاء الامور بوضع غير مستقر على الجبهة العاطفية وذلك لتدخل خارجي بالعلاقة بينك وبين من تحب، اشرب الكثير من الأعشاب خصوصاً اليانسون في فترة المساء. توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، لا يوجد شيء تفعله اليوم يسير كما تريد، فكل الامور تمشي برياح تعاكسك، مشكلة قد تصحبك بالصباح ومن ثم الاعمال لن تتركك وحدك لتضغط عليك وحتى ساعة متأخرة، اعتنِ أكثر بصحتك وخاصة على معدتك ورجليك، انتبه بالرياضة وحاول أن تمشي كل يوم.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، سوف تفكر اليوم بكيفية تحسين علاقتك مع حبيبك أو شريك حياتك، فالمشاكل التي عانيتها في الايام الماضية كانت كفيلة بإرجاع العلاقة الى نقطة الصفر بينكما، لا تكن مزاجيا، وعبر عن عاطفتك بكل ترجل ولطف ولا تعتبر ان الحب هو الضعف.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، الاتكال على الحظ قد يفيدك اليوم يا مولود العذراء فسوف تكون الفرص كثيرة لديك، سوف يعرض عليك اكثر من موضوع أكان في مجال العمل أو في مجال المال يصب في صالحك فحاول ان لا تقول لا، واترك الرياح تأخذك، ننصح مواليد 23 الى 31 آب بأن يستغلوا طلتهم الجميلة لهذا اليومبرج العذراء .

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، لا أتمنى أن أكون امامك اليوم وخاصة من كان من مواليد شهر كانون الثاني، فأنت في وضع لا تحسد عليه، ولا تتحمل اي تعليق أو سؤال موجه إليك، لن تكون هادئا والعصبية سوف تأخذ قدرا لا بأس به من يومك، تتراكم الاعمال لديك وتشعر بالضغط وبعض الملل من الروتين.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، يوم جديد وممتاز من الناحية النفسية أنت تشعر بالكثير من الحماس، قد يكون بطل يومك المكالمات الهاتفية، وقيادة السيارة بكثرة، تنتقل كثيرا وتشعر بنشاط كبير، يوم مناسب لتقديم امتحان للجامعيين وخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها. وقد يعرض عليك اليوم عمل مميز ففكر به جيداً، اهتم بشعرك وأظافرك وشعرك تناول فيتامين وحاول أن لا تهملهم أبداً.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، أنت تركز اهتمامك اليوم على وضعك المالي والعاطفي، فلن تركز ابدا في العمل، ويراك الآخرون هائما تفكر كيف ستسدد ديونك وما عليك من مسؤوليات، قد تحصل على خبر جيد على الناحية المالية يوعدك بمبلغ جيد في نهاية الأسبوع، اهتم بنظامك الغذائي ولا تهمله حاول أن تأكل الخضار والفواكة بشكل يومي للعناية بصحتك أكثر.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني،يا عزيزي برج الجدي من المؤكد فرق كبير بين الايام الماضية واليوم، لكن لا تتوقع أبداً أن يحصل كل شيء بسرعة، ومعاملاتك المتوقفة منذ الامس سوف تبدأ بالانحلال في فترة الظهيرة وما بعدها فاصبر ولا تكن عجولاً، حاول أن تبتعد من التجمعات وتلتزم بالكمامة جيداً.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، يا عزيزي سوف يكون اليوم بعكس الامس تماماً ، فأنت مرتاح نفسيا وهادئ وتحاول ان تمرر عملك بهدوء ومن دون اي مشاكل، قد يكون العمل ليس من اهتمامك اليوم لانشغالك ببعض المسائل الشخصية في البيت ومع من تحب، حاول أن تمارس الرياضة بشكل يومي ولا تهملها.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، يا عزيزي إن الأمور العائلية تأخذ منحنى خطيرا اليوم، بسبب تأزم الامور بينك وبين أحد افراد العائلة، نتيجة موضوع يطرح لن يرضي أحد الطرفين، سوف تتحسن الأمور ما بعد الظهر لكن احذر من إعطاء العمل كل اهتمامك حتى لا تواجه تأزما آخر على هذا النطاق، انتبه لصحتك اكثر وتناول الفيتامينات بانتظام.

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​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022