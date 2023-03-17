البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 18 مارس/آذار 2023‎‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 18 مارس/آذار 2023‎‎:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18 مارس/آذار 2023

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان،من الناحية المهنية أنت شخص عنيد ولا تقبل النقاش من أي أحد حولك، وتريد أن ينفذ كلامك فوراً، طلتك البهية وطريقة انتقائك لملابسك كفيلتان بأن يكون لديك جاذبية خاصة جدًا، يوم ناجح عمليا وكذلك دراسيًا، أما من الناحية الصحية حاول أن تتجنب الأطعمة الحارة.

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم وتوقعات برج الثوراليوم 20 نيسان - 20 أيار،من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الأطعمة المقلية، أما من الناحية المهنية ليس من أيامك الجيدة أنت تشعر بالضغط النفسي والذي يؤثر بك بشكل كبير، ويجعلك مكتئباً في غالبية أوقات هذا اليوم، عليك بالإبتعاد عن القرارات المهمة.

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، عليك استغلال هذا اليوم استغلالاً جيداً لما يحمله من فرص وحظوظ، قد ترافقك العصبية في فترة الصباح، لكن باقي النهار سوف يكون هادئاً والأمور تسير معك بسهولة ويسر، من الناحية الصحية تجنب البرد وحاول تدفئة جسمك.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، ما قمت بتخطيطه يوم أمس أو في الأيام الماضية يتغير في هذا اليوم، المفاجآت سوف تكون بالمرصاد خاصة في فترتي الصباح والظهيرة والأخطاء التي فعلتها سابقاً تظهر اليوم، كن مستعداً لمواجهة الأسئلة، أما في فترة المساء مزاجك لن يكون بأفضل حالة.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب،أنت يا عزيزي شخص رشيق وسرعة حركتك تثير إعجاب من حولك في مكان العمل، لديك قدرة على تحمل كبيرة وسوف تنتهي من أعمالك بسرعة كبيرة وقبل الوقت المحدد، أما في فترة المساء هناك جلسة جيدة مع أصدقائك، ويمكن أن تجرح أحدهم بالكلام.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول،من الناحية الصحية حاول تجنب الكافيين حتى تستطيع النوم جيداً، من الناحية المهنية أنت ناجح في أعمالك وتستطيع إقناع رؤسائك بآرائك وما تفكر به، أما في فترة ما بعد الظهر يا عزيزي تضغط الأعمال لديك، وقد لا تتركك لوقت متأخر.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول،من الناحية المهنية تخلصت من الشكوك والضغوطات والعقبات التي كانت مرافقة لك في الأيام الماضية، يوم جيد لإثبات نفسك بمكان العمل أمام رؤسائك، فترى التقدير في عيونهم، لأن عملك جيد لا باس به، أما في فترة ما بعد الظهر قد تتفاجأ بكلام أو فعل بعض الأشخاص المقربين منك، ما يجعلك تسهب في التفكير هذه الليلة.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني،أنت ممل ولا تقوم بأعمالك كيفما يجب، ما يجعلك تتعرض لبعض الانتقادات ممن حولك، إن الضغوطات قد تلغي بظلالها عليك في فترة الظهيرة، ولكنها سرعان ما تذهب مع حلول ما بعد العصر، أما من الناحية العاطفية حب جديد يدخل حياتك يا عزيزي.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول،اليوم أنت من المؤكد مختلف عن الأيام الماضية، ونفسيتك أفضل، وسوف تواجه هذا اليوم بنفس طويل وطولة بال وتفاؤل، يعتبر يوم جيد للقيام بأعمالك الصعبة والقرارات والمبادرات، أما في فترة المساء عليك بموازنة كلامك قبل خروجه من فمك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، من الناحية الصحية حاول أن تتحرك وتمارس الرياضة لأنك تعاني من الوزن الزائد، أنت لست من الأشخاص المحظوظين حاول يا عزيزي أن تأخذ حذرك في كل عمل تقوم به، لأن الخطأ يكلفك الكثير، ضغوطات العمل سوف تكون لك بالمرصاد من فترة الظهيرة وحتى وقت متأخر.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الحارة قدر المستطاع، أما من الناحية العاطفية أنت شخص هادئ جداً والأمور العاطفية تسيطر على الأحداث حولك، قد تصاب بالملل في ساعات الظهيرة، ولا تكن لديك رغبة بالعمل. ولكن الأحداث تتوالى عليك في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، من الناحية الصحية حاول أن تهتم بصحتك أكثر ولا تهملها وراقب ما تفعله يا صديقي ولا تكن متهوراً في تصرفاتك، لأن الحساب قد يكون عسيراً جداً في الظهيرة، يوم ليس على مزاجك وقد تضطر لمعالجة الكثير من المشاكل في فترة ما بعد الظهر، أما من الناحية العاطفية تجنب الشريك هذه الفترة.

توقعات الأبراج لعام 2023

توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023