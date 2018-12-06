ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، الظروف بطيئة ومحبطة، إذا حاولت القيام بخطوات جديدة لا تخرج عن الروتين وحافظ على إمكانياتك وسلامتك، ويفضل الابتعاد عن الصخب.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، حدثك قوي. تبدو مستعدًا للمشاركة في اجتماعات وأماكن تسلية. تفرح إلى جانب الأصدقاء الذين قد يلعبون دورًا بناءً في محيطك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، لا تكشف مساوئك ولا تكن متسلطًا. تواجه أشخاصًا ملحين فكن عند حسن الظن ومسؤولًا ومقنعًا بكلامك. فترة متشنجة قد تتعلق بأحد الوالدين.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تنجح في الترويج لفكرة معينة، فترة مناسبة للقيام برحلة عمل أو استجمام، والانطلاق لمشروع جديد تظهر فرصة إيجابية تفرحك. يتجاوب معك البعض.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، نظم جدول أعمالك بدقه تفاديًا لإهمال الواجبات. بكّر لعملك. ابدأ بعمل جديد. راعِ ظروفك الصحية وأعد قراءة الأوضاع لتعزيز وضعك وإثبات جدارتك.

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 من ماغي فرح

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تظهر معاكسة من خصم أو جهة نافذة. لا تختلق المشاكل ولا تعرض استقرارك للخطر. تبدو مزاجيًا وغاضبًا، قد يرتد عليك هذا سلبًا إذا لم تضبط أعصابك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، الوقت مناسب لاتباع أسلوب غذائي أو برنامج رياضي يلائمك. قلق حول أحد الأحباء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، وضعية الكواكب تصدر لك طاقة إيجابية، والوقت مناسب جدا لحدوث حمل... عواطفك في أجمل لحظاتها، استمتع وانشر الطاقة الإيجابية في محيطك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا تتهرب من المسؤوليه مهما كانت الضغوط ومهما كان الوقت ضيقًا ولا تماطل، قد تعاني من وعكة صحية، تابع الأخبار ولا تتجاهل التفاصيل المهمة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، فترة مناسبة لإقامة حوار أو تفاوض أو استرداد حقوقك، لا تخجل وكن جريئًا، تحرك، تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على تحليل الأمور ومعالجتها بالذكاء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لا تختلق عداوة مع أحد قد تظهر مسائل مالية فاوض وساوم بدبلوماسية وتأنٍ، وارفض طلبات لا تراها محقة لكن لا تأزم الأمور.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، يحالفك الحظ بقوة. تحقق إنجازات رائعه وملفتة للنظر، تستعيد موقعك بجدارة فترة مناسبة لتكرار المحاولات ومتابعة الجهود، اسعَ إلى إنجاح مساعيك.

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