البوابة - بمناسبة اقتراب موعد حفل حناء الآنسة رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، نقدم لكم شرحاً توضيحياً لحفل حناء العروس على الطريقة السعودية.

حفل حناء العروس أو ليلة الغُمرة هي الليلة التي تسبق حفل الزفاف، وترمز ليلة الغمرة باللغة العربية إلى أن العروس مغطاة بالذهب قبل يوم زفافها ، وتقدم عائلة العروس والعريس هدايا ثمينة للعروس بهذه المناسبة السعيدة.

يعد حفل حناء العروس " ليلة الغُمرة" تقليداً شهيراً في المجتمعات السعودية، حيث ترتدي العروس الزي التقليدي المتعارف لمنطقتها والذي يعرف بالعباية السعودية التقليدية والتي غالباً ما تكون ملونة ومزخرفة ومطرزة بألوان متعددة. وغالباً ما يقتصر الاحتفال على النساء فقط. عندما يبدأ الاحتفال تدخل العروس على موسيقى تراثية محاطة بأمها وأخواتها وخالاتها، وبحضور نساء من عائلتها وصديقاتها المقربات وكذلك أصدقاء العائلتين، ويتم تقديم الطعام، وجلسات رسم الحناء، حيث يتم احضار "النقاشة"، وهي سيدة تقوم بنقش الحناء للعروس ورفيقاتها.

حفل حناء العروس ليلة الغُمرة على الطريقة السعودية

أزياء حفل حناء العروس



ترتدي العروس عادة الزي التقليدي أو العباءة المستوحاة من منطقتها أو قبيلتها بألوان حيوية أو قد يكون زياً بدوياً "محاريد" أو مدينياً "زبون" ، وبعض العرائس يغطين وجوههن ببرقع مصنوع من اللآلئ والتطريز ولا يظهرن وجههن حتى يوم الزفاف. وترتدي العروس كذلك أساور ذهبية جميلة. وفي هذه الليلة الخاصة ، يتم تقديم هدايا قيمة للعروس من الذهب والمجوهرات والعطور الفاخرة ، ويتم عرض الهدايا أمام جميع الضيوف.



مجوهرات حفل حناء العروس

كانت العروس قديماً في معظم مناطق المملكة العربية السعودية تتزين بقطع من الذهب الخالص 24 قيراط، و كان يصاغ بلون واحد فقط وهو الذهب الأصفر، ويزين بأحجار كريمة كاللؤلؤ والياقوت والزمرد، أو يلون بنقشات تختلف باختلاف المناطق بالمملكة.



كما ان القطع التي تتزين بها العروس بالمملكة محدودة وتختلف أهميتها بالنسبة للعروس من منطقة لأخرى، فمثلاً في جيزان و بعض مدن المنطقة الجنوبية كان الحزام الذهب قطعة أساسية لا يمكن لأي عروس الزواج الا بها، ويعرف بعدة مسميات مثل "محزم الذهب" او "حزام أبو جنيهات".



من قطع حُلي العروس "الرشرش"، وهي قلادة بعدة طبقات قد تصل إلى عشرة حسب مقدرة المتقدّم للزواج. "البناجر" او "المضاعد" - الأساور الضخمة كبيرة الحجم ذات زخرفات بارزة - معظم العرائس بالمملكة تأخذ منها 12 حبّة، ولها اسما وتصاميم كثيرة منها "الدركتر" و"أبو منشار" و "المقمش" و"الخويصات".



"المزنط"أو "المخنق" وهو عقد من الذهب ملتصق بالرقبة، كما تلبس العروس قطع بالأذن تسمى "تراجي" او "الشغاب"، وتُزين أصابعها بـ "الكف" او كلّها بالخواتم "الفتخة" و"الشاهد" و"الخنصر" و "البنصر"، و قدمها بالخلاخيل التي يُطلَق عليه بالمحلّية "الحجول"، وتضع قطعة على الرأس تُعرف باسم "الهامة".



أصول الحناء

الاسم النباتي لنبتة الحناء هو Lawsonia inermis. تنتمي الحنة إلى عائلة Loosestrife ، وهي في الأصل من مصر. ويعود أقدم استخدام لهذا النبات إلى عهد الفراعنة في مصر ، منذ حوالي 9000 عام. يقال إن كليوباترا ، آخر ملكة حاكمة في الحضارة المصرية القديمة ، استخدمت الحناء لتزيين جسدها وتجميل نفسها.

وتعتبر الحناء من أقدم مستحضرات التجميل وجزءًا لا يتجزأ من الثقافة العربية التي لا تزال منتشرة. وتستخدم الحناء في المملكة العربية السعودية في المناسبات الاجتماعية والعائلية مثل الأعياد وحفلات الزفاف، وتستخدم أنماط الحناء الأقل كثافة من الأنماط الهندية أو الباكستانية. وتتميز التصميمات عادة بزهور كبيرة ونقوش على باطن اليدين والقدمين. ويمنع استخدام الحناء البيضاء منعاً باتاً في العديد من دول الخليج لأنها مكونة من مكونات غير معروفة قد تسبب ضررا لكثير من النساء. كما أن الحناء الصينية السوداء ممنوعة في الصالونات لأنها مخلوطة بمواد كيميائية سامة يمكن أن تسبب تهيجًا وحساسية وأمراضًا جلدية بالإضافة إلى الحروق.



المصدر: برنامج بارع للحرف/ آرابين ويدنغز

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