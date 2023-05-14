البوابة - مع اقتراب موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف ، كان لا بد أن نتساءل عن مجوهرات العرس، والمصمم الذي سيقوم بتصميم أهم قطعة فيها وهو تاج الزفاف. وللتعرف أكثر على المصممين المحتملين تعالوا نستعرض معاً أشهر دور تصميم المجوهرات الفاخرة.

يعتبر يوم الزفاف أهم يوم في حياة كل عروس، فما بالك لو كانت أميرة. أول ما قد يخطر في بالك هو التاج، فكل الأميرات يحلمن بأول تاج، وفي الحقيقة لطالما زينت التيجان الماسية رؤوس أميرات العائلات المالكة والسيدات الأوائل وأيقونات الموضة على حد سواء، تلك الإكسسوارات المبهرة تحمل الكثير من الدلائل ولكن لا ينبغي الخلط بين التاج (غالبًا ما يكون أكبر وذو استدارة كاملة) والتيجان الـ "تيارا" التي عادة ما تكون أصغر ولكن ليس أقل إشراقًا. واليوم سنتعرف على مجموعة مختارة من دور المجوهرات التي صممت أغلب التيجان الماسية المشهورة والأكثر طلباً بين العائلات الملكية الحاكمة.

من هو مصمم مجوهرات حفل زفاف الآنسة رجوة آل سيف ؟

مجوهرات الأميرات



دار تيفاني وشركاه

يمكن التعرف على مجوهرات تيفاني على الفور من خلال تصاميمها الخالدة وصناديقها الزرقاء المميزة، وبالطبع بفضل أفلام مثل " Breakfast at Tiffany’s " و فيلم " The Great Gatsby". و تعتبر مجوهرات تيفاني المفضلة بين العرائس ولسبب وجيه. فمن المعروف أن هذه الدار الشهيرة تصنع مجوهرات أنيقة دون عناء وتمزج بين التصاميم المعاصرة والخالدة. ومن المؤكد أن هذه القطع الفريدة من نوعها والمزينة بالأحجار الماسية الشفافة والماس الأصفر الكناري ستميز أي عروس. من المشاهير الذين ارتدوا مجوهرات تيفاني الممثلة الأمريكية الشهيرة، وأيقونة الجمال الكلاسيكي أودري هيبورن التي ارتدت عقد Ribbon Rosette الذي يتألف من ماسات صفراء وزنها 128.54 قيراطًا.



دار مجوهرات كارتييه

الملكة إليزابيث ، الملكة رانيا ملكة الأردن ، جاكلين كينيدي ، الأميرة ديانا ، آندي وارهول ، إيف سان لوران ، إليزابيث تايلور ، عندما يتعلق الأمر بعملاء كارتييه المشهورين فالقائمة لا حصر لها. اشتهرت كارتييه بمجوهراتها وساعاتها ، لكنها حققت نجاحات مشابهة في المنتجات الجلدية والعطور. في عام 1988 أصبحت جزءًا من مجموعة Richemont ولكنها ما زالت تعيش وفقًا لشعار قوتها الأصلي، "لا تقلد أبدًا ، ابتكِر دائمًا"، لويس كارتييه.

تصنع منتجات كارتييه من معادن ثمينة عالية الجودة مثل الذهب عيار 18 والبلاتين. وتعتبر المعادن الثمينة القيّمة المستخدمة في منتجات كارتييه صالحة لكل زمان وتكتسب قيمة أكبر بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات كارتييه بشكل ملحوظ.





دار شوميه

شوميه هي علامة تجارية فرنسية في صناعة المجوهرات والساعات الفاخرة ، تأسست عام 1780 على يد ماري إتيان نيتو ، وكانت أول موظفة في شركة انغ جوزيف ابورت ، صائغ مجوهرات الملكة الفرنسية الأشهر ماري انطوانيت. كما اشتهرت دار شوميه بأنها الجواهري الرسمي للإمبراطورة الراحلة جوزفين وربما واحدة من أكثر العلامات التجارية المعروفة عالميًا لصياغة تيجان الملوك والملكات ، ومن أبرزهم الأميرة جريس التي ارتدت تيجان باينز دي مير الشهير من شوميه في حفل ما قبل الزفاف في أبريل 1956.

وغالبًا ما تحمل تيجان شوميه القديمة والمعاصرة قيمة تتجاوز قيمة أحجارها ، ويرجع ذلك في الغالب إلى أهميتها التاريخية وحقيقة أنها تم إنشاؤها بواسطة الجواهري الملكي الفرنسي.

ارتدت أودري هيبورن تاج شوميه على شكل دمعة في فيلم " My Fair Lady " . ومؤخراً اختارت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية تاج من شوميه للاحتفال بزفافها.





دار مجوهرات غارارد

لطالما كانت غارارد Garrard الخيار الأول لأولئك الذين يتطلعون إلى ارتداء أرقى المجوهرات على وجه الأرض . من تاج الملكة ماري إلى خاتم خطوبة أميرة ويلز ، اكتشف كيف قدم غارارد أفضل ما في التصميم والحرفية البريطانية لما يقرب من 300 عام. ومن أشهر التيجان التي صممتها دار غارارد تاج سبنسر الذي ارتدته الأمير الراحلة ديانا، أميرة ويلز. ومن المقرر الآن أن ترث الأميرة شارلوت سبنسر الـ "تيارا" .

لقد اعتادت العائلات المالكة إعارة التيجان الملكية للمناسبات الخاصة. ومن أشهر هذه التيجان، تاج الملكة عالية، وهو تاج ماسي من تصميم كارتييه، هدية من الملك حسين (والد زوج الملكة رانيا الراحل) لزوجته الثالثة الملكة علياء. عندما توفيت الملكة علياء في حادث تحطم مروحية عام 1977 ، تم نقل التاج لابنتها الأميرة هيا ، الأخت غير الشقيقة لزوج الملكة رانيا الملك عبد الله الثاني. ولقد استعارت الملكة رانيا التاج من الأميرة هيا في عدة زيارات رسمية. كذلك ارتدته مؤخراً الأميرة إيمان بنت عبدالله، إن تصميمه الدرامي والتجريدي ، الذي يبدو فيه الماس عائمًا وذروة عالية ، يجعله واحداً من أكثر القطع بريقًا في مجموعة العائلة المالكة الأردنية.

المصدر: كارتييه/ شوميه/ تيفاني اند كو / ديالايت

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