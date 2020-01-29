حقائب عملية لأناقة سيدة المكتب في العمل (صور)

هل تبحثين عن طلّة أنيقة ومتجددة في مكان عملك؟

إذا كنت تبحثين عن الحقائب المميزة وترغبين في الحصول على أجدد وأحدث الحقائب، فإليك حقائب زارا ستنال إعجابك حتماً، حيث تتميز بمساحتها الكبيرة من الداخل وتعدد خزناتها الجانبية والأمامية، مما يمكنك من حمل أغراضك بكل راحة من مكياج وهاتف جوال وعطور وكريمات وهايجين وغيرها من احتياجاتك الخاصة التي لا تنتهي.

جمعنا لكِ في هذا الألبوم حقائب عملية لأناقتك الكلاسيكية في المكتب من محلات زارا العالمية والتي يسهل عليك تنسيقها مع أزياء العمل وملابس المساء دون عناء، لتوفري من خلالها الكثير من الوقت الضائع في تغيير الحقيبة، أيها ستختارين؟