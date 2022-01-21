حقائق وإحصاءات عن الاكتئاب..تعرف عليها

إن الاكتئاب الشديد أو الاضطراب الاكتئابي الشديد ينطوي على مزاج منخفض أو حزين يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر، وقد تلاحظ أيضًا انخفاض الطاقة، وفقدان الشهية، والشعور بالفراغ أو الخدر العاطفي، وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها.

وفي الواقع، يمكن أن يؤثر الاكتئاب غير المعالج على الرفاهية الجسدية والعاطفية، فضلاً عن الحياة الشخصية والعلاقات، ولكن الدعم من أخصائي الصحة العقلية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الأعراض، ولديك الكثير من الخيارات للعلاج، بما في ذلك العلاج بالأدوية والعلاجات التكميلية، مثل الوخز بالإبر والعلاج بالتنويم المغناطيسي.

أنواع الاكتئاب

توجد عدة أنواع من الاكتئاب، وقد تظهر أعراضها بطرق مختلفة قليلاً وتشمل:

اضطراب اكتئابي كبير

عندما يشير الناس إلى الاكتئاب، فإنهم غالبًا ما يتحدثون عن الاكتئاب الشديد أو السريري، حيث يقدر المعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH) أن 19.4 مليون بالغ، أو 7.8 في المائة من جميع البالغين في الولايات المتحدة، أصيبوا بنوبة اكتئاب واحدة على الأقل في عام 2019.

وكانت نوبات الاكتئاب الشديد أكثر شيوعًا بين:

النساء (9.6 في المائة مقابل 6 في المائة للرجال)

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا (15.2 بالمائة)

اضطراب الاكتئاب المستمر

اضطراب الاكتئاب المستمر، هو نوع من الاكتئاب المزمن الذي يستمر لمدة سنتين أو أكثر، حيث ينطوي بشكل عام على مشاعر أكثر اعتدالًا بالحزن واليأس، إلى جانب أعراض الاكتئاب الأخرى، وقد تكون التغيرات المزاجية المرتبطة بالاكتئاب المستمر أقل حدة، لكنها لا تزال تسبب الكثير من الضيق، وفي الحقيقة، تشير التقديرات إلى أن نسبة 3 في المائة قد يكون مصابًا بهذا النوع من الاكتئاب في الولايات المتحدة.

اضطراب ثنائي القطب

لن يعاني كل من يعيش مع اضطراب ثنائي القطب من نوبة اكتئاب، لكن الكثيرين يعانون من الثنائي القطب الأول والذي يتضمن نوبات من الهوس، ولكنه قد يتضمن أيضًا نوبات من الاكتئاب، في حين يتضمن الثنائي القطب الثاني نوبات من الاكتئاب والهوس الخفيف.

وتشير الأبحاث التي أجريت عام 2018 أن حوالي 1 في المائة من الناس يصابون بمرض ثنائي القطب الأول في مرحلة ما من الحياة، على الرغم من اختلاف التقديرات.

ووفقًا لمراجعة عام 2015 لـ 25 دراسة سكانية ومجتمعية:

كان معدل انتشار الاضطراب ثنائي القطب الأول في العمر 1.06 في المائة، و 0.71 في المائة من الناس لديهم ثنائي القطب الأول في عام معين.

كان معدل انتشار ثنائي القطب الثاني مدى الحياة 1.57 في المائة، و 0.50 في المائة من الناس لديهم ثنائي القطب الثاني في عمر معين.

الاكتئاب الموسمي

ينطوي الاضطراب الاكتئابي الكبير مع النمط الموسمي، والذي يسمى أحيانًا الاضطراب العاطفي الموسمي، على تغييرات في المزاج تحدث جنبًا إلى جنب مع التغيرات في الفصول، وبالنسبة لكثير من الناس، يبدأ هذا النوع من الاكتئاب في الخريف ويستمر خلال فصل الشتاء، لكن البعض يعاني من أعراض الاكتئاب الموسمية في الربيع والصيف.

وتلاحظ الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن حوالي 5 في المائة من البالغين الأمريكيين يعانون من الاكتئاب الموسمي، مع وجود أعراض لا تزال قائمة بشكل عام لحوالي 40 في المائة من العام.

ويؤثر الاكتئاب الموسمي بشكل أكثر شيوعًا على:

المرأة

الشباب البالغين

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات ارتفاعات عالية

اكتئاب ما بعد الولادة

المشاعر المؤقتة بالحزن والتعب، إلى جانب التحولات في المزاج، شائعة جدًا بعد الولادة، ويمكن أن يكون لهذه الحالة مجموعة من الأسباب، بما في ذلك:

التغيرات الهرمونية

قلة النوم

ضغوط رعاية المولود الجديد

ولكن إذا اشتدت هذه التغيرات المزاجية، أو استمرت لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، فقد يكون لديك اضطراب اكتئابي كبير مع ظهور ما قبل الولادة، أو اكتئاب ما بعد الولادة، كما يطلق عليه عادة.

وفقًا لبحث عام 2021، يصاب ما بين 6.5 و 20 في المائة من النساء باكتئاب ما بعد الولادة، ويمكن أن يؤدي اكتئاب ما بعد الولادة إلى الانسحاب الاجتماعي وفقدان الشهية والعواطف غير المرغوب فيها، كما يمكن أن يؤثر أيضًا على علاقتك بطفلك.

الاكتئاب الذهاني

يصف الاضطراب الاكتئابي الرئيسي مع السمات الذهانية الاكتئاب الذي ينطوي على الذهان أو الهلوسة أو الأوهام أو جنون العظمة، ولا تزال الأبحاث حول الاكتئاب مع السمات الذهانية محدودة إلى حد ما، مقارنة بالبحوث حول أنواع أخرى من الاكتئاب، ولكن بعض الخبراء يعتقدون أن هذا النوع الفرعي أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا.

وفقًا لبحث عام 2021، يؤثر الاكتئاب الذهاني على:

حوالي 4 من كل 1000 بالغ

بين 14 و 30 بالغًا فوق سن 60

انتشار الاكتئاب

الاكتئاب شائع، حيث وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO)، يعاني حوالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الاكتئاب، بما في ذلك 5 بالمائة من البالغين في العالم و 5,7 بالمائة من البالغين فوق سن 60.

ويقدر المعهد الوطني للصحة العقلية أن 19.4 مليون بالغ في الولايات المتحدة أصيبوا بنوبة اكتئاب رئيسية واحدة على الأقل في عام 2019، ويمثل هذا 7.8 في المائة من السكان البالغين في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لا يحصلون على مساعدة في أعراضهم، فقد يكون العدد الفعلي للأشخاص المصابين بالاكتئاب أعلى.

للمزيد من صحتك وجمالك:

علاجات منزلية طبيعية لآلام الجسم والتعب العام