حقيقة فوائد البطيخ على القلب

يعتبر فصل الصيف فصل الفاكهة من عنب وكرز وفراولة وصبر وخوخ وعلى رأسها البطيخ، أكثر أنواع الفاكهه انتشاراً واستهلاكاً في فصل الصيف. البعض يتناوله بكثرة والبعض الآخر يحبه لكن يخشى تناوله خوفاً من السعرات ومن السكريات وخاصة لمرضى السكري.

ويعدّ البطيخ مفيداً في علاج حصى الكلية والمثانة لأنّه يعمل على إدرار البول، ويساهم أيضاً في علاج الأورام الجلديّة؛ حيث يعتبر منشطاً للجسم، ومبيّضاً للأسنان، ومطهّراً للمعدة، ويطفئ العطش الشديد، لذلك ينصح بتناول البطيخ بكثرة في الصيف؛ لأنّه لا ينعش الجسم فحسب وإنّما يعوّض ما فقده الجسم من المواد الأساسية أثناء التعرق.

ومن أهم فوائد البطيخ للقلب:

1-(91 % ) من مكونات البطيخ عبارة عن ماء وبالتالي فإنّها تروي العطش في فصل الصيف وتزوّد الجسم بالماء الذي يحتاجه. ما تبقى من مكوّنات البطيخ من مواد غذائية بالنسبة للكمية المتناولة يعتبر منخفض السكر والسعرات الحرارية.

2- الحصة الغذائية من البطيخ والتي تعادل كوب تقريباً تعطي تقريباً 40 سعرة حرارية وتحتوي على 13 غم من السكر.

3- المؤشر الجلايسمي Glycemic Index (مدى سرعة تأثير السكر على رفع السكر في الدم)، للبطيخ مرتفع ممّا يجعل بعض الأشخاص يتجنبون تناوله ( خاصة مرضى السكري)، إلّا أنّ الأهم من المؤشر الجلايسمي هو مقدار تحميل نسبة السكر في الدم – Glycemic Load أي الكمية المستهلكة من البطيخ، وبما أنّ نسبة الماء مرتفعة في البطيخ أي الحصة الغذائية وكمية السكر في الكمية التناولة تكون قليلة وبالتالي مدى ارتفاع السكر يبقى قليلاً.

4- يزود البطيخ الجسم بـ 20% من احتياجاته من فيتامين ج، وهو الفيتامين الذي يحتاجة جسم الإنسان بشكل مستمر كونه من أكثر الفيتامينات الحساسة للماء والهواء والحرارة.

5- الحصة الغذائية من البطيخ أيضاً تزود الجسم بـ 19% من فيتامين أ، ففيتامين أ من أهم الفيتامينات المضادة للأكسدة.

6- بالإضافة إلى فيتامين أ كمادة مضادة للأكسدة، فانه يحتوي على نسبة مرتفعة أيضاً من اهم المواد الضادة للأكسدة - اللايكوبين - ycopene- والتي أثبت الدراسات الحديثة مدى أهميته لصحة القلب.. ممّا يجعل البطيخ من الأغذية المفيدة للقلب أيضاً.

7- من الخصائص الإضافية للبطيخ التي تفيد أيضاً بصحة القلب هو أنه غني بإحدى الأحماض الأمينية (السيترولين) اللذي يساهم في تحسين الدورة الدموية.

8- من المعادن أيضاً فإنّ البطيخ غني بعصر البوتاسيوم الضروري للحفاظ على توازن الأملاح بالجسم وصحة الكلى.

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