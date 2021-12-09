حقيقة مرض النجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، وطرق علاجه!

حقيقة مرض النجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، كشفت الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز يوم أمس في برنامج معكم منى الشذلي على قناة cbc، عن حقيقة مرضها.

دخلت ياسمين غرفة العمليات من أجل جراحة بسيطة لإزالة أكياس الشوكولاتة على المبيض عن طريق الليزر، إلا أنه حدث خطأ طبي مما جعل حياتها في خطر، الأمر الذي جعلها تدخل في غيبوبة بسبب حدوث تسمم في الدم.

حقيقة مرض النجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز

تسمم في الدم أو ما يدعى التهاب الدم أو تعفن الدم تعدد المسميات والمحتوى واحد، هو أحد المضاعفات الناتجة عن العدوى البكتيرية أو الجرثومية الخطرة التي تنقل عبرى مجرى الدم.

تسمم في الدم دخول الجراثيم أو المكيروبات من خلال الأطراف المتعددة باتجاه مجرى الدم،والذي هو معروف السائل المعني بنقل المواد والغذاء والأكسجين بين أعضاء الجسم من وإلى الرئتين.

الأشخاص الأكثر عرضة لتسمم الدم

الأطفال حديثى الولادة عرضه لتسمم الدم

الأشخاص لمن تجاوزوا الـ 65 من عمرهم

مرضى السكري

مرضى السرطان

لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل الكرتوزن والأمراض الكيماوية

المصابون بضعف الجهاز المناعي

أسباب تسمم في الدم

عدوى في البطن.

لدغة حشرة مصابة بعدوى.

غسيل الكلى أو قسطرة العلاج الكيميائي.

خلع الأسنان

تعرض الجرح الناتج عن عملية إلى البكتيريا أو عدم تغيير الضمادة الجراحية بشكل متكرر، ما يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الجسم.

عدوى الكلى أو المسالك البولية

الالتهاب الرئوي.

عدوى الجلد.

أعراض تسمم في الدم

طفح جلدي أحمر اللون يظهر على جميع أجزاء الجسم، والذي غالبًا ما يكبر حجمه مع تقدم الوقت.

فقدان الرغبة بتناول الطعام شيئًا فشيئًا.

ارتفاع في درجة الحرارة.

الشعور بالبرودة في الجسم وخصوصاً برودة الأطراف.

الشعور بالكسل والقلق.

الغيبوبة والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

مضاعفات تسمم في الدم

اضطراب في وظائف الكلى.

اضطراب في وظائف الكبد.

اعتلال تخثر الدم.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

النوبة القلبية واحتشاء عضلة القلب.

الصدمة الوعائية الإنتانية

تشخيص تسمم في الدم

زراعة الدم: يتم أخذ عينة دم من المريض لزراعتها ومعرفة سبب تسمم الدم، ليتم بدء العلاج بناءً على نتيجة زراعة الدم.

يتم أخذ عينة دم من المريض لزراعتها ومعرفة سبب تسمم الدم، ليتم بدء العلاج بناءً على نتيجة زراعة الدم. مستوى لاكتات الدم : يعد ارتفاع لاكتات الدم علامة على نقص تروية الأنسجة، وهو دلال على شدة الحالة وخطورتها.

يعد ارتفاع لاكتات الدم علامة على نقص تروية الأنسجة، وهو دلال على شدة الحالة وخطورتها. قياس كمية البول: يعد انخفاض كمية البول دلالة على تضر الكلى بسبب نقص كمية الدم في الجسم أو بسبب الفشل الكلوي الحاد، ويعد مؤشرًا على خطورة الحالة.

تعداد الدم الكامل: قد يكون عدد كريات الدم البيضاء مرتفعًا أو منخفضًا، كما أنه قد يكون هناك نقص في عدد الصفائح الدموية.

قد يكون عدد كريات الدم البيضاء مرتفعًا أو منخفضًا، كما أنه قد يكون هناك نقص في عدد الصفائح الدموية. قياس سكر الدم: قد يكون سكر الدم مرتفعًا أو منخفضًا، وقد يكون انخفاض السكر مؤشرًا على فشل وظائف الكبد.

قد يكون سكر الدم مرتفعًا أو منخفضًا، وقد يكون انخفاض السكر مؤشرًا على فشل وظائف الكبد. فحص وظائف الكبد: قد يحدث ارتفاع في إنزيمات الكبد، وقد يسبب فشل وظائف الكبد اضطراب في تخثر الدم.

قد يحدث ارتفاع في إنزيمات الكبد، وقد يسبب فشل وظائف الكبد اضطراب في تخثر الدم. فحص تخثر الدم: يستخدم لتحديد ما إذا كان المريض قد أصيب باعتلال تخثر الدم، وهو ما قد يكون مرتبطًا بنسبة بوفيات أعلى.

علاج تسمم في الدم

المضادات الحيوية تلعب دورا فى محاربة الالتهابات التي تسببها البكتيريا في وقت مبكر بمجرد أن يعرف طبيبك سبب تعفن الدم، يمكنه إعطاؤك دواءً يستهدف البكتيريا المحددة.

وفي كثير من الأحيان، يصف الأطباء مثبطات الأوعية (التي تجعل الأوعية الدموية تضيق) لتحسين ضغط الدم، يمكن أيضًا الحصول على الكورتيكوستيرويدات لمحاربة الالتهاب أو الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم.

كيفية الوقاية من تسمم في الدم

غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

يجب الحصول على اللقاحات الموصى بها لأشياء مثل الأنفلونزا وجدري الماء.

إذا تعرضت لإصابة قم بتنظيفها في أسرع وقت ممكن وراقب علامات العدوى.

عالج أي عدوى احصل على الرعاية الطبية فورًا إذا لم تتحسن الحالة أو إذا بدا أنها تزداد سوءًا.

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