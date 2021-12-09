أكياس الشوكولاتة على المبيض: أسبابها، أعراضها، طرق علاجها

ما هي أكياس الشوكولاتة على المبيض؟ ما هي أسباب أكياس الشوكولاتة على المبيض؟ ما هي اعراض أكياس الشوكولاتة على المبيض؟ ما هي طرق علاج أكياس الشوكولاتة على المبيض؟ ما هو الفرق بين أعراض أكياس الشوكولاتة وتكيس المبيض؟ هل أكياس الشوكولاتة تسبب مرض السرطان؟ كيف تتكون أكياس الشوكولاتة؟

أكياس الشوكولاتة على المبيض endometrioma هو كيس يحتوي على دم قديم وهو دم الحيض لدى النساء،وسمي أكياس الشوكولاتة لأنه لونه يكون بني داكن مثل لون الشوكولاتة، ويوجد هذا الكيس على سطح المبيض أو القناة الرحمية أو أي عضو موجود في منطقة الحوض أو القولون وتتأثر بمستوى هرموني الإستروجين والبروجسترون.

وتعد أكياس الشوكولاتة على المبيض نوعًا من أنواع البطانة المهاجرة، وتتسبب فى تأخر الحمل، ولا يستوجب التدخل الجراحى فيها إلا عند وصول حجم الكيس الواحد لـ 4 سنتيمتر، وأكبر، أما فى حالة كان أقل فيكون تركه أفضل.

كيف تتكون أكياس الشوكولاتة على المبيض؟

تتكون أكياس الشوكولاتة مع كل دورة شهرية ولا توجد أكياس شوكولاتة داخل الرحم لأن الدم يخرج أولًا بأول في أثناء الحيض.

أما بالنسبة لأجزاء بطانة الرحم المهاجرة والمستقرة فوق سطح المبيض أو قناة فالوب، فإنها لا تستطيع النزول بشكل طبيعي مع دم الحيض، فتتحوصل وتتكون أكياس تحوي دم الدورة القديم، وتصيب أكياس الشوكولاتة من هم في عمر 20-40 سنة بنسبة أكبر، ولكن هذا لا يمنع من الإصابة بها في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يوجد سبب واضح وقاطع لبطانة الرحم المهاجرة.

أسباب أكياس الشوكولاتة على المبيض

أسباب أكياس الشوكولاتة على المبيض جينية وراثية فإذا كانت هناك في أسرتك من الدرجة الأولى من تعاني من بطانة الرحم المهاجرة، فإن فرصة إصابتك بالمرض تزداد بالطبع.

أسباب أكياس الشوكولاتة على المبيض خروج دم الحيض في الاتجاه المعاكس فبدلًا من نزوله عبر عنق الرحم إلى المهبل، يرتد ويخرج إلى الحوض عبر القناة الرحمية، وهذه إحدى النظريات في تفسير بطانة الرحم المهاجرة.

أسباب أكياس الشوكولاتة على المبيض خلل في جهاز المناعة، هناك بعض الأطباء يعتقدون أن بطانة الرحم المهاجرة تحدث بسبب مرض في جهاز المناعة، الذي يؤدي إلى هجرة خلايا بطانة الرحم إلى سطح المبيض وقناة فالوب.

أعراض أكياس الشوكولاتة على المبيض

آلام شديدة خلال الدورة الشهرية: أهم شكوى لدى السيدة التي تعاني من أكياس الشوكولاتة، الشعور بآلام شديدة خلال الدورة الشهرية.

أهم شكوى لدى السيدة التي تعاني من أكياس الشوكولاتة، الشعور بآلام شديدة خلال الدورة الشهرية. آلام في الحوض في غير الدورة الشهرية: تشكو كثير من السيدات من آلام متقطعة في الحوض تشبه آلام الدورة الشهرية.

تشكو كثير من السيدات من آلام متقطعة في الحوض تشبه آلام الدورة الشهرية. نزول دم الدورة الشهرية بغزارة: ستلاحظين استخدامك فوطًا صحية كثيرة خلال اليوم الواحد، أو استمرار الدورة الشهرية لأكثر من 7 أيام.

ستلاحظين استخدامك فوطًا صحية كثيرة خلال اليوم الواحد، أو استمرار الدورة الشهرية لأكثر من 7 أيام. آلام شديدة في أثناء العلاقة الحميمة: تشكو السيدة المصابة بأكياس الشوكولاتة من آلام خلال ممارسة العلاقة الحميمة.

تشكو السيدة المصابة بأكياس الشوكولاتة من آلام خلال ممارسة العلاقة الحميمة. تأخر الحمل: يتم تشخيص أكياس الشوكولاتة في أثناء زيارة طبيب النساء لعلاج تأخر الحمل، إذ تعد أكياس الشوكولاتة أحد أسباب تأخر الإنجاب عند النساء، وفي أحيان قليلة تسبب العقم.

ما هو الفرق بين أعراض أكياس الشوكولاتة وتكيس المبيض؟

الفرق بين أعراض أكياس الشوكولاتة وتكيس المبيض، تتشابه أعراض أكياس الشوكولاتة مع أعراض تكيس المبيضين من حيث آلام الدورة الشهرية الشديدة وتأخر الحمل، والفاصل في ذلك هو أخذ عينة من الكيس وتحليل خلاياه تحت الميكروسكوب.

ما الفرق بين الكيس الدموي وكيس الشوكولاتة؟

الكيس الدموي: هو كيس يتكون فوق سطح المبيض من خلايا المبيض نفسه، ويحتوي على دم أحمر حديث، وأسبابه غير معلومة. وكثيرًا ما يختفي دون تدخل، وأحيانًا يكون كبيرًا وينفجر داخل البطن، ويحتاج للذهاب إلى المستشفى والتدخل الجراحي العاجل.

أكياس الشوكولاتة (بطانة الرحم المهاجرة): هي أكياس تتكون فوق سطح المبيض أو القناة الرحمية أو أي عضو آخر بالحوض، وتحتوي على دم الدورة الشهرية القديم بني اللون، الذي لا يستطيع أن يخرج مع دم الدورة الشهرية بالطريقة الطبيعية عبر المهبل.

علاج أكياس الشوكولاتة على المبيض

المسكنات: مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لعلاج الآلام الشديدة المصاحبة للدورة الشهرية.

مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لعلاج الآلام الشديدة المصاحبة للدورة الشهرية. حبوب منع الحمل: حيث تهدئ وتسكن بطانة الرحم، وتقلل من أعراض أكياس الشوكولاتة.

حيث تهدئ وتسكن بطانة الرحم، وتقلل من أعراض أكياس الشوكولاتة. الجراحة: باستئصال أكياس الشوكولاتة من المبيض وقناة فالوب وأي عضو في الحوض مصاب بها.

هل أكياس الشوكولاتة على المبيض تمنع الحمل؟

أكياس الشوكولاتة لا تمنع الحمل، وكثير من السيدات المصابات بأكياس الشوكولاتة أنجبن عدة مرات. لكن في كثير من حالات تأخر الحمل، يكون السبب هو أكياس الشوكولاتة. ومع إعطاء السيدة أدوية منع الحمل أو اللجوء لعمل منظار البطن والحوض، يحدث الحمل بشكل طبيعي دون الحاجة لتلقيح صناعي.

هل أكياس الشوكولاتة على المبيض تسبب السرطان؟

لا يوجد أي دليل علمي أو دراسات طبية تثبت زيادة نسبة حدوث السرطان للسيدات المصابات بأكياس الشوكولاتة أو بطانة الرحم المهاجرة.

ياسمين عبد العزيز وحقيقة مرضها

أعلنت الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز في برنامج معكم منى الشذلي على قناة cbc يوم أمس الموافق 8 ديسمبر 2021، عن حقيقة مرضها وإصابتها بأكياس الشوكولاتة على المبيض وأنها أجرت 5 عمليات جراحية بسببه.

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