تحتفل الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي يصادف في الثامن من أكتوبر للعام 2022 ميلادي، الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 هجري، وفي ظل هذه الإحتفالات العظيمة ربما يتساءل بعض الأطفال حول قصص المولد النبوي؟ وما هي مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي؟

حكايات وقصص يمكن أن تقتبسها من المولد النبوي لتسعدي طفلك بها

قصص نزول سيدنا جبريل عليه الصلاة السلام على الرسول

طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم

تسامح الرسول مع قريش

معجزات الرسول التي حدثت في زمنه

صبر الرسول وتحمله للإيذاء أثناء رحلته في الدعوة.

أمانة الرسول وأخلاقه.

ذكر صفات خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي

إقامة دروس عن المولد النبوي الشريف

الصلاة على النبي

تزيين المنزل

صنع حلويات شرقية في المنزل.

توزيع الحلويات والمعجنات على الفقراء والمحتاجين

التسوق لشراء الحلويات المولد التي تنتشر في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الحلوى

الزيارات العائلية من باب صلة الرحم.

تبادل الهدايا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تهادوا تحابوا).أخرجه البخاري.

عمل أنشطة ومسابقات وبازارات دينية.

قراءة القرآن الكريم

الاستغفار

أدعية المولد النبوي الشريف

أنت يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الذكرى، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله، ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل، ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون فوق الجميع، فعشت واحداً بين الجميع، يا من أعطيت القدوة، وضربت المثل، وعبدت الطريق، يا من كانت الرحمة مهجتك، والعدل شريعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك.

اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً

اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيْبِ وَالشّـهادَةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كـلِّ شيء وَمَليـكَه، أَشْهَـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـى وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـى سوءاً أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين، والتجاء الملتجئين، تسبيح المسبحين، وحمد الحامدين، ألا تتخلى عنا، ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا، يا رب العالمين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

رسائل للأطفال بعيد المولد النبوي الشريف

عمّ الفرح والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد "صلى الله عليه وسلم" نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية.

الضوء والنور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

عمت المناسبات الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي ولد المصطفى الهادي، متباركين.

للأطفال أحلى تحية معطرة بالزهور الندية هدية مولد محمد خير البرية.

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

في المولد النبوي الشريف بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد النبوي الشريف خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

رحمة الله تجلت للأنام برسول الله وآل الكرام ولد المرسل هادينا الهمام هنئوا بعضكم يا مؤمنين.

في المولد النبوي الشريف بشرى بعبير الأعياد، قرآن الله إلى البشر، بشرى للحاضر والبادي ولد الهادي.

ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد أسقيتها ماءً طهورًا.

بالبخور والعود برشات العطور، نهنئكم بميلاد الرسول.

أسابق البشر وأهنيك بمولد خير الأنام، عسى ربي يحفظك طول الزمان، ويرزقك التقوى والإيمان وقصور هدية من الرحمن في أعلى الجنان وكل عام وأنت بخير يا أعز إنسان.

يا مولداً قد حوى عزاً وإقبالاً، بطلعته يبلغ المشتاق آمالاً.

نهنئكم بالذكرى العطرة، لمولد النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين، حشرنا جميعاً في زمرته، وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته.

في المولد النبوي الشريف كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمداً، صارت دموع العارفين تسيل، هذا نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول.

في المولد النبوي الشريف ولد نور الإسلام ولد خير الناس، ولد خاتم الأنبياء والرسل مبروك عليكم المولد.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وسلموا.

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ

متى موعد المولد النبوي الشريف 2022؟

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022