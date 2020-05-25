حلول فعالة لوقف تساقط الشعر والثعلبة

شعرك بمثابة تاج مجدك، لذا، من البديهى عندما يبدأ بالتساقط، نشعر جميعاً بالاضطراب والألم، كما أن الصلع مشكلة شائعة يواجهها العديد من الرجال وكذلك بعض النساء.

لا عجب أن السوق مليء بالمنتجات التي تعد بوقف تساقط شعرك، معظم هذه المنتجات غالية الثمن ولكن عندما يتعلق الأمر بشعرهم، فإن معظم الناس لن يفكروا في شيء على الإطلاق ولسوء الحظ، فإن معظم هذه المنتجات تقدم أملاً فارغًا، وبعد استخدام بعض المنتجات، قد تشعر بخيبة أمل.

ونقلاً عن "موقع حلوة" فهناك حل سحرى وفعال لحل مشاكل تساقط الشعر..هو الجل النباتى

وفقا لهم، هناك مجموعة من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تعالج أشكال مختلفة من تساقط الشعر. أحد هذه العلاجات هو خلاصة عشب "الجاريلا" ، وهو هلام (جل) مستخلص من نباتين، القهوة العربية ومستخلص اللاريا ديفاريكاتا. ويعد جل الجاريلا فعال في وقف تساقط الشعر الناجم عن الثعلبة.

و يقول الخبراء أن الجل كان يستخدم في الأرجنتين لإعادة نمو الرموش والحواجب ثبت فعاليته بنجاح لدى الأشخاص الذين يعانون من الصلع الوراثى وداء الثعلبة.

نبذة عن الدراسة

الصلع الوراثي والصلع البقعي هي اضطرابات شائعة في بصيلات الشعر. وفقًا لمراجعة في مجلة "دراج"، فإن الثعلبة الذكورية ناتجة عن زيادة حساسية بصيلات فروة الرأس لهرمون التستوستيرون (هرمون ينشأ عن خصائص الذكور).

ورأى الباحثون في هذه الدراسة الأرجنتينية أن تطبيق استخراج الجريلا أدى إلى زيادة بنسبة 20 في المائة في 80 في المائة من النساء، و 19.44 في المائة في الرموش في 100 في المائة من النساء. يقولون أن هذا المنتج قد يعمل عن طريق تحويل طور النمو التيلوجيني إلى طور الأناغين حيث تم إثبات هذه العملية على الفئران. حيث تشكل مرحلة التيلوجين والأناغين، إلى جانب مرحلة الكاجين، المراحل الثلاث لنمو الشعر. كما أضافوا أيضًا أن المستخلصات لها خصائص مضادة للأكسدة. بما أن تساقط الشعر قد يتفاقم بسبب الإجهاد التأكسدي، يمكن لهذه المستخلصات أن تساعد بشكل كبيرفي وقف التساقط ونمو شعر جديد.

طرق أخرى لعلاج تساقط الشعر

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها علاج تساقط الشعر بشكل طبيعي، إذا كنت تعاني من داء الثعلبة ،فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب. ولكن في نفس الوقت، يمكنك أيضًا تجربة هذه العلاجات الطبيعية، لن تخسر شيئاً، فيمكنها مساعدتك في وقف التساقط.

1- عصير البصل، جل الصبار، زيت السمك والليمون هي بعض المكونات التي يمكنك وضعها على شعرك لوقف تساقط الشعر، لكن عليك القيام بذلك بانتظام.

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2- كما يمكن أن يعزز زيت إبرة الراعي نمو الشعر من خلال تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل.

3- يمكنك أيضًا استخدام زيت إكليل الجبل لأنه يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقط الشعر. كما يحفز هذا الزيت نمو الشعر الجديد ويمكنه علاج الصلع الوراثي بشكل فعال، فقط امزجي بضع قطرات من زيت إكليل الجبل في الزيت الناقل،( المعروف أيضًا باسم الزيت الأساسي أو الزيت النباتي، لتخفيف الزيوت الأساسية) ودلكيها في فروة رأسك واتركيها لمدة ساعة.

4- زيت جوز الهند هو علاج آخر لتساقط الشعر، يحتوي على خصائص يمكن أن تمنع تساقط الشعر.

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