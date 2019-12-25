حلويات الكريسماس: بسكويت الزنجبيل بالقرفة

يمكن استخدام الزنجبيل أيضاً كنوع من البهارات للطبخ ولكن يستخدم مطحوناً ولا يتم طحنه إلا بعد تجفيفه جيداً وحفظه بمكان ملائم، إذ يعطي طعماً مميزاً للمأكولات لاحتوائه على الزيوت الطيارة، و من المعروف أيضاً عن الزنجبيل الأخضر الطازج طعمه القوي اللاذع المائل للحرقة.

وبمناسبة عيد الكريسماس نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل بسكويت الزنجبيل بالقرفة:

مقادير بسكويت الزنجبيل بالقرفة:

- كوب ونصف من الدقيق.

- نصف كوب من الزبدة اللينة.

- نصف ملعقة صغيرة من ملح.

- ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

- ملعقة صغيرة من القرفة.

- كوب من السكر البني الفاتح.

- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم.

- ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

- ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصودا.

- نصف كوب من السمن النباتي.

- نصف كوب من العسل الأسود.

- بيضة.

- ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

- كوب سكر خشن للتزيين.

طريقة تحضير بسكويت الزنجبيل بالقرفة:

- أولاً يجب إحضار صواني قصيرة الحافة ودهنها بالسمن.

- ثم تنخيل الدقيق، الصودا، الملح، القرفة، الهيل، الزنجبيل، والقرنفل في طبق عميق أو على قطعة من ورق الزبدة ووضعه جانباً.

- ثم يجب وضع الزبدة، السمن، والسكر، في وعاء الخلاط وتثبيت المضرب الشبكي والخفق ثلاث أو أربع دقائق إلى أن يصبح الخليط كريمياً.

- ثم يجب إضافة البيضة، الفانيلا والعسل، والخفق إلى أن تختفي البيضة والعسل.

- ويمكن استبدال المضرب الشبكي بمضرب التقليب وإضافة خليط الدقيق وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن نحصل على عجينة متماسكة بعض الشيء.

- ثم وضع السكر في طبق واسع. أخذ حوالي ملعقة صغيرة من العجينة، وتشكيلها على شكل كرة وتغطيس طرفها بالسكر، ويتم وضعها متباعدة على الصينية.

- خبز البسكويت من عشر إلى اثنتي عشرة دقيقة.

- وأخيراً، إخراج البسكويت من الفرن ورفعه من الصواني بواسطة سكين عريضة ووضع البسكويت على شبك معدني ليبرد تماماً، وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بألف خير.

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