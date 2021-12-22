حلويات الكريسماس: طريقة عمل الهريسة النبكية

الهريسة النبكية هي من أكثر أنواع الهريسة المعروفة في بلاد الشام خاصّة في سوريا في مدينة النبك السورية، ومن مكونات الهريسة النبكية السكّر، والسميد الخشن، والحليب، والسمن البلدي.

وبمناسبة اقتراب عيد الكريسماس نقدم لكم طريقة عمل الهريسة النبكية:

الهريسة النبكية

مقادير الهريسة النبكية

4 أكواب من السميد الخشن

2 كوب من اللبن الرائب

1 كوب من السكر

2 ملعقة حجم كبير سمن حيواني

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

نصف ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم

للزينة

فستق حلبي

مقادير القطر

3 أكواب ماء

6 أكواب سكر

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل الهريسة النبكية

أولاً نخلط السمن والسميد وندعكهم جيداً حتى يتجانسوا جيداً

ثم نضيف السكر ونستمر بالخلط

ثم نضيف البيكنغ باودر واللبن وكربونات الصوديوم

ثم نقوم بترك العجينة لترتاح لمدة 5 ساعات تقريباً أو أقل بقليل

ثم ندهن صينية الفرن بالقليل من السمن

ثم نصب الخليط على الصينية مع مراعاة أن تكون كامل العجينة بنفس السماكة

ثم ندهن الصينية بالقليل من السمن ثم نضيف مكسرات الزينة المرغوبة

ثم ندخل الصينية بالفرن بالطبقة السفلية على درجة حرارة 200 حتى الاستواء

نقطع الهريسة لتصبح بالشكل المطلوب ونرجعها للفرن للطبقة العلوية حتى أحمرار الوجه قليلاً

وعند اخراج الصينية من الفرن نقوم بصب القطر الساخن فوق الهريسة ببطء ثم نترك الهريسة لترتاح لمدة 4 ساعات، وصحتين وعافية وكل عام وأنتم بألف خير.

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