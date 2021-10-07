حلويات المولد النبوي الشريف: الغريبة

الغرَيبَة من الحلويات التقليدية العربية التي واكبت على إعدادها الشعوب العربية خاصة أيام أعياد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف، وقد تم إحصاء أنواع عدة قامت بتحضيرها العائلات العربية أهمها غريبة الفرينة (الطحين) وغريبة الحمص وغريبة الدرع (الذرة البيضاء).

بمناسبة قرب حلول عيد المولد النبوي يقدم لكم "مطبخ البوابة" طريقة عمل الغريبة فهي تعتبر من الحلويات الشرقية التي تشتهر بها بعض الدول العربية والتي تقدم بشكل خاص للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير.

الغريبة

مقادير الغريبة:

كوبان من السمن

كوب من السكر البودرة

كوبان ونصف من الدقيق

طريقة تّحضير الغريبة:

أولاً قومي بخفق السمن بخفّاق كهربائي حتى يُصبح لونه فاتحاً وخفيف الملمس.

ثم قومي بإضافة السكر البودرة تدريجيّاً مع استمرار الخفق بعد كل إضافة حتى يُصبح الخليط فاتح اللّون وقشديّ الملمس.

ثم قومي بإضافة الدّقيق وعجنه بخفَّة حتى يتجمع العجين دون المبالغة.

ثم يجب تبريد العجينة في البرّاد لمدّة نصف ساعة تقريباً أو أكثر بقليل.

يجب تكوير الغريبة إلى كرات صغيرة الحجم وصفّها في صينيّة فرن مُبطّنة بورق الخبز.

ثم قومي بوضع قطعة لوز وسط كرات الغريبة والضغط عليها لتثبت.

قومي بخبزالغريبة في فرن مُحمَّى مسبقاً على درجة حرارة مئة وثمانين مئويّة لمدّة 15 دقيقة، وصحتين وعافية، يمكنك تقديمه مع فنجان من القهوة التركية أو الشاي مع النعناع.

حلويات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 2021

دعاء المولد النبوي الشريف