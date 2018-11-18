حلويات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 2018

حلويات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 2016

بمناسبة قرب حلول عيد المولد النبوي يقدم لكم "مطبخ البوابة" تشكيلة مميزة من الحلويات الشرقية التي تشتهر بها بعض الدول العربية والتي تقدم بشكل خاص للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مثل: البقلاوة والغريبة والكعك بالتمر وأصناف أخرى مميزة. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير.

الفولية

المقادير:

- ½ كيلو فول سوداني مقشر بدون ملح

- ¼ كيلو سكر

- قليل من الماء

- 1 ملعقة كبيرة زيت

- 1 ملعقة عصير ليمون

طريقة التحضير:

- يحمص الفول السوداني تحميصًا خفيفًا، ويوضع السكر في إناء مستدير القاع ثم يضاف إليه الماء، ويرفع على نار هادئة مع التقليب الجيد حتى يذوب السكر.

- يضاف عصير الليمون ويرفع الإناء على النار ويستمر التقليب حتى يتلون باللون الذهبي ويتحول إلى كاراميل ثم يضاف إليه القليل من الماء البارد لوقف عملية التكرمل، مع استمرار التقليب، وأخيرًا يضاف الفول السوداني.

- تدهن قطعة رخام بالزيت ويصب فوقها الخليط ويفرد باستخدام "النشابة" -دولاب خشبي مدهون بالزيت- حتى يصبح بسماكة 1سم ويترك حتى يبرد.

السمسمية

المقادير:

- ¼ كيلو سمسم

- 1 ½ ملعقة كبيرة زيت

- 1 كيلو سكر

- القليل من الماء البارد

- 1 ملعقة صغيرة ليمون

- ورق ملون للتغليف

طريقة التحضير:

- تتبع طريقة عمل الفولية نفسها.

أهرامات جوز الهند

المقادير:

- ¼ كيلو جوز هند مبشور

- 1 علبة صغيرة حليب مكثف ومُحلى

- 1 ملعقة كبيرة دقيق

- 1 ملعقة كبيرة سكر

- 1 ملعقة كبيرة زبدة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

- يوضع جوز الهند في وعاء كبير ويضاف إليه الحليب المحلى ويخلط جيدًا ثم تضاف الفانيليا.

- تدهن صينية الفرن بالقليل من الزبدة ثم تبطن بالدقيق.

- بواسطة ملعقتين يصب المزيج تدريجيًا على شكل هرم.

- توضع الصينية في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج ثم توضع في طبق التقديم.

المشبك الشامي

المقادير:

- 1 كوب دقيق منخول

- ½ كوب نشا

- ½ ملعقه صغيره خميره

- ماء دافئ (حسب العجينة)

- رشة ملح

القطر:

- 2 كوب سكر

- 1 كوب ماء

- ¼ فنجان عصير ليمون

- يوضع السكر والماء على النار حتى يغلي ثم يضاف عصير الليمون وعود من القرفة ويترك جانبًا.

طريقة التحضير:

- تذوب الخميرة في ½ كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر على الخميرة وتترك لتختمر مدة 10 دقائق.

- يوضع الدقيق والنشا والملح في وعاء ثم تضاف الخميرة ويعجن باليد مع القليل من الماء حتى نحصل على عجينة رخوة.

- تترك العجينة لتختمر في مكان دافئ مدة 1 ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

- توضع العجينة في علبة بلاسيتكية أو قمع الكريمة لتسهيل عملية صبها في الزيت.

- توضع كمية وافرة من الزيت في قدر على النار ثم تصب العجينة على شكل دوائر عندما يصبح الزيت جاهزًا.



- تقلب الدوائر على الجهتين حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

- ترفع من الزيت وتجفف على طبق به ورق نشاف، ثم ترش بالسكر البودرة أو القطر.

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