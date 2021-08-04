في فصل الصيف ومع الجو الحار يقدم لكم "موقع البوابة" سموذي الجزر والمانجا، نتمنى أن ينال إعجابكم.

محتوى الجزر العالي من مضادات الأكسدة المتنوعة يجعله أحد أنواع الخضروات التي تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وإبقائها تحت السيطرة، خاصة أن للجزر مؤشر جلايسيمي منخفض جداً، يحتوي الجزر على تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية التي يحتاجها جهاز المناعة والتي تساعد على تقويته، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة المختلفة.

أما المانجو تُعتبر من أكثر أنواع الفاكهة فائدةً للإنسان؛ إحتواء فاكهة المانجو على العديد من الفيتامينات المهمة، مثل: فيتامين ج، والحديد، والبيتا كاروتين، وحمض الغلوتامين، كما تحوي المانجو على الألياف الغذائية، والدهون، والكربوهيدرات، والبروتينات، وتتميّز بمذاقٍ مدهش يجعل منها خياراً ممتازاً لتناولها كفاكهة كاملة، أو عصير.

سموذي الجزر والمانجا

مقادير سموذي الجزر والمانجا

٢ جزر مقطع، حجم صغير

١ مانجا، مقشرة ومقطعه

١ دراق، مقشر ومقطع

٢ ملعقة كبيرة كاجو ني

١ ملعقة كبيرة بذور الكتان (إختياري)

٢ ملعقه صغيرة عصير ليمون

١ كوب ماء

١ كوب ثلج

طريقة تحضير سموذي الجزر والمانجا

توضع جميع المقادير في الخلاط الكهربائي وتخليط جيداً حتى يصبح المزيح ناعم.

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