حلويات عيد الأضحى: معمول بالتمر 

العيد يُدخل الفرح والسرور إلى قلوب الجميع صغاراً كانوا أم كباراً، حيث يلتقي به الأقارب والأصدقاء، ويمتاز عيد الأضحى بتقديم أشهى المأكولات والمشروبات ويتمّ إعداد أطباق الحلويات المختلفة والمتنوعة ابتهاجاً بالعيد، بحيث تقدم كضيافة للزائرين أو حتى لأهل البيت نفسه، وسوف نقدم لكم طريقة عمل معمول بالتمر:

المكونات:

- ثلاثة أكواب من السميد.

- كوب من الدقيق.

- معلقتان صغيرتان من الخميرة، مذوبة في ربع كوب من الماء الدافئ.

- معلقة صغيرة محلب مطحون.

- كوب من الماء الدافئ.

- (أصبع)/ نصف كوب زبدة مذوبة.

الحشو:

- خمسمئة غرام من التمر المطحون ناعماً.

- ملعقة صغيرة من السمنة.

- ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب بودرة.

طريقة التحضير:

- أولاً اخلطي كل المكونات في وعاء كبير عدا الماء وافركيهم بالأصابع جيداً.

- ثم اتركي الخليط لمدة اثنتيْ عشرة ساعة حتى تتفتح حبوب السميد.

- بعد مرور الوقت اسكبي الماء الدافئ وافركيها بأصابعك.

- حضري الحشوة عن طريق وضع التمر مع السمن في مقلاة ساخنة حتى تصبح طرية.

- ثم أضيفي لها القرفة وجوزة الطيب.

- اصنعي من حشوة التمر كرات صغيرة، وقطعي العجين لكرات أكبر حجماً من التمر.

- ثم اصنعي بها فجوة وادخلي كرة التمر وأغلقي العجينة.

- ثم ضعيها في أي قالب مخصص للمعمول ثم تقلب.

- رصيها في الصينية واتركيها لترتاح ثم اخبزيها حتى يصبح لونها أشقر، ولا ترفعيها من الصينية إلا حين تبرد تماماً حتى لا تتفتت وهي ساخنة.

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