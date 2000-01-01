حلويات يوم الجمعة: كلاج الجوز

يوم الجمعة يوم عائلي، تجتمع فيه الأسرة بعد أسبوع طويل من التعب والانشغال بالعمل والحياة اليومية، وتحاول الأسرة القيام بالكثير من النشاطات المختلفة بشكل جماعي ومنها صناعة الحلويات الشهية والمتنوعة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كلاج الجوز والتي تعتبر من الوصفات السهلة والمفيدة.

كلاج الجوز

مقادير كلاج الجوز

مكونات شراب القطر

كوب صغير من السكر.

كوب إلا ربع من الماء.

نصف كوب صغير من العسل.

ملعقتان حجم كبيرتان من عصير الليمون.

شريحة قشر البرتقال.

مقادير عجينة الكلاج والحشوة

50 ورقة من عجينة الفيلو.

5 أكواب من الجوز المفروم.

ملعقة حجم صغير من القرفة.

كوب وربع من الزبدة الغير المملحة.

ربع ملعقة حجم صغيرمن الهيل المطحون.

طريقة التحضير كلاج الجوز

قومي بإضافة الماء والسكر والعسل والليمون وقشر البرتقال في قدر بحجم متوسط ثم ضعيه على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر بشكل جيد.

ثم قومي بتحريك مقادير القطر حتى يغلي المزيج جيداً وبعدها اخفضي الحرارة لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه جانباً حتى يبرد.

ثم ضعي الجوز والقرفة والهيل في الخلاط، واخلطيهم على سرعة منخفضة لحين الحصول على خليط من المكسرات الخشنة.

ادهني صينية الخبز بالزبدة، ثم أضيفي طبقة من عجينة الفيلو وادهني وجه العجينة بالزبدة.

ثم قومي برش بالمكسرات، كرري هذه الخطوة 10 مرات في كل مرة ادهني وجه العجينة بالزبدة.

ثم غطي أخر طبقة من الكلاج بخمس ورقات من عجينة الفيلو المدهونة بالزبدة، ثم رشي كوب من المكسرات على الوجه، كرري هذه الخطوة 3 مرات.

ثم قطعي الكلاج بعد الانتهاء من إضافة أخر 10 أوراق من عجينة الفيلو ودهنها بالزبدة.

ثم قومي بخبز صينية الكلاج في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة ساعة و20 دقيقة حتى يصبح لونها بنياً.

ثم اسكبي شراب القطر على الفور بعد إخراج الكلاج من الفرن وتأكدي جيداً من تغطيتها كاملة بالشراب.

وأخيراً اتركي الكلاج يبرد في حرارة الغرفة لمدة 6 ساعات على الأقل، حتى تمتص القطر كاملاً، ثم قدميها، مع شاي أو قهوة تركية، وصحتين وعافية.

فوائد الجوز

من فوائد الجوز لتعزيز صحة القلب

تقليل مستوى الكولسترول السيء في الجسم

الجوز يساعد على حرق السعرات الحرارية.

يساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول.

مهم لصحة العظام لأنه يحتوي على نسبة عالية من النحاس.

يكافح أمراض السرطان وأكثرها مرض سرطان الثدي.

تعزيز وظائف الدماغ وتقويته.

يحسن الجوز من خصوبة الرجال.

يحسن من عمليات الأيض لأنه غني بالبوتاسيوم، والكالسيوم، الحديد.

تعزيز صحة الشعر وتقوية بصيلات الشعر.

الجوز ينظف الجهاز الهضمي ويساعد على تخليص الجسم من الفضلات والسموم العالقة.

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