حلى بسكويت الشاي المطحون مع الشوكولاته
حلى بسكويت الشاي المطحون مع الشوكولاته
المقادير:
- بسكويت الشاي حسب الطبقات
- قشطة
- علبة حليب مكثف محلى
-2 مكعب جبنة كيري
- شوكولاته هيرشي سائلة
-2 كوب حليب
طريقة التحضير:
- أولاً اغمسي بسكويت الشاي في الحليب ثم قومي برصه في صينية.
- ثم في الخلاط ضعي الحليب المكثف مع مكعبات الكيري والقشطة واخلطيها جيداً.
- ثم اسكبي الخليط فوق بسكويت الشاي المرصوص في الصينية ووزعيه جيداً.
- ضعي الصينية في الفريزر لمدة ساعتين كاملتين.
- أخيراً، ثم زيني وجه الصينية بالشوكولاته الهيرشي، صحيتين وعافية.
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