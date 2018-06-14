حلى بسكويت الشاي المطحون مع الشوكولاته

المقادير:

- بسكويت الشاي حسب الطبقات

- قشطة

- علبة حليب مكثف محلى

-2 مكعب جبنة كيري

- شوكولاته هيرشي سائلة

-2 كوب حليب

طريقة التحضير:

- أولاً اغمسي بسكويت الشاي في الحليب ثم قومي برصه في صينية.

- ثم في الخلاط ضعي الحليب المكثف مع مكعبات الكيري والقشطة واخلطيها جيداً.

- ثم اسكبي الخليط فوق بسكويت الشاي المرصوص في الصينية ووزعيه جيداً.

- ضعي الصينية في الفريزر لمدة ساعتين كاملتين.

- أخيراً، ثم زيني وجه الصينية بالشوكولاته الهيرشي، صحيتين وعافية.

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