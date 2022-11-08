حليب البطاطا فوائد محدودة بعد حليب الشوفان، واللوز، وجوزالهند والصويا، قدم المطبخ النباتي لجمهوره حليب البطاطا. فقد انضمت البطاطا مؤخراً إلى صفوف منتجات الألبان النباتية التي تحظى بشعبية كبيرة بين النباتيين الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم لمنتجات الألبان.

هذا الحليب الجديد عبارة عن سائل رغوي ودسم - يشبه إلى حد ما حليب الشوفان. يقال إنه يخفض الكوليسترول ، وهو أقل بقليل من السعرات الحرارية من حليب الألبان ، وأرخص من حليب اللوز. ولأنه غير متوفر بعد على نطاق واسع، يمكنك صنعه بنفسك في المنزل لتجربته.

حليب البطاطا فوائد محدودة

الطريقة:

تمزج حبة بطاطا مسلوقة جيدًا بالماء والملح (و مادة مُحلية إذا أردت).

يضاف القليل من اللوز المنقوع ليعزز الطعم.

يصفى في القماش القطني ويستخدم في الوصفات الباردة مثل المخفوقات وعلى حبوب الإفطار.

1. هل حليب البطاطا مفيد لك؟

بالمقارنة مع أنواع الألبان النباتية الأخرى ، فإن حليب البطاطا يحتوي على نسبة أعلى من الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يُعتقد أنها أفضل لصحة قلبك. كما أنها تحتوي على دهون مشبعة أقل من حليب البقر ، والذي يُعتقد أنه أقل صحة لقلوبنا.

2. ماذا يشبه حليب البطاطا؟

حليب البطاطا خفيف ، كريمي وله مذاقات كثيرة مثل أي حليب نباتي عام آخر ، مثل الشوفان أو اللوز. اقترح العديد من المعلقين أن حليب البطاطا يشبه إلى حد كبير حليب الصويا ، لكنه أكثر سمكًا.

3. هل يمكن لمرضى السكري شرب حليب البطاطا؟

وفقاً للخبراء لا يوجد دليل ملموس يثبت أن هذا الحليب خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم.

4. هل يمكنك الاعتماد على حليب البطاطا؟

للأسف لا يمكنك استبدال الحليب الحيواني بأي حليب نباتي، ببساطة لأن الحليب النباتي لا يحتوي على كمية كافية من الحديد. على سبيل المثال تحتوي البطاطا على 0.78 مجم لكل 100 جرام. وهي كمية غير كافية. الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الأصناف من الحليب دون تناول مكملات الكالسيوم والحديد سيتعرضون لنقص حاد في الفيتامينات.

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